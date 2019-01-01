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Страшно интересно

В Китае строители нашли мумию

Абсолютно случайно в провинции Цзянсу на востоке Китая строителями было обнаружено старинное захоронение, в котором археологи обнаружили женскую мумию. По мнению специалистов, захоронение относится к временам династии Мин, и ему не менее 500 лет.

В Китае строители нашли мумию
В Китае строители нашли мумию

1. На старинный склеп наткнулись рабочие, когда рыли котлован на строительной площадке. Вскоре на место захоронения прибыли историки, которые вскрыли могилу.

В Китае строители нашли мумию

2. Захоронение из трех каменных гробов было обнаружено строителями на глубине двух метров в провинции Цзянсу на востоке Китая.

В Китае строители нашли мумию

3. По мнению специалистов, захоронение относится к временам династии Мин (т.е. к периоду с 1368 по 1644 гг.), и ему не менее 500 лет.

В Китае строители нашли мумию

4. В двух гробах при эксгумации были найдены скелеты, одежда времен династии Мин и погребальные принадлежности, в то время как в третьем гробу лежало хорошо сохранившееся мумифицированное тело женщины.

В Китае строители нашли мумию

5. Полутораметровое тело, завернутое в плотную хлопковую ткань, хорошо сохранилось. Судя во всему, найденная женщина относилась к высшему сословию.

В Китае строители нашли мумию

6. Подвергшееся мумификации тело было завернуто в погребальные одежды – льняные лоскуты, тщательно пропитанные воском, которые в средневековом Китае использовались при захоронении покойников, а также в стёганное одело и простыни.

В Китае строители нашли мумию

7. Одежда и обувь прекрасно сохранились. На фото археологи аккуратно достают мумию из каменного гроба.

В Китае строители нашли мумию

8. У мумии полностью цел кожный покров, чётко различимы черты лица, и даже имеются волосы, брови и ресницы.

В Китае строители нашли мумию

9. Найденную мумию готовят к транспортировке.

В Китае строители нашли мумию

10. Археологи аккуратно заворачивают свою находку в одеяло, обнаруженное в гробу вместе с телом.

В Китае строители нашли мумию

11. Во время осмотра обнаруженной мумии сотрудники музея Тайчжоу нашли множество погребальных принадлежностей, включая это кольцо с нефритом, серебряную заколку для волос и более двадцати хлопковых лоскутов периода династии Мин.

В Китае строители нашли мумию

12. Кольцо крупным планом.

В Китае строители нашли мумию

13. Это уже четвертое древнее захоронение, обнаруженное в провинции Цзянсу. В 1970-ых годах ученые здесь нашли могилу знатной женщины, похороненной более 2000 лет назад.

Автор - bigpicture.ru.
Источник.

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 16:14
Сегодня, 16:14 by Сделано_в_СССРПросмотров: 25Комментарии: 0
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Ключевые слова: Китай мумия захоронение археология

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