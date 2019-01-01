В Китае строители нашли мумию

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 16:14

Сделано_в_СССР Просмотров: 25 Комментарии: 0 0 Сегодня, 16:14 by

Абсолютно случайно в провинции Цзянсу на востоке Китая строителями было обнаружено старинное захоронение, в котором археологи обнаружили женскую мумию. По мнению специалистов, захоронение относится к временам династии Мин, и ему не менее 500 лет.1. На старинный склеп наткнулись рабочие, когда рыли котлован на строительной площадке. Вскоре на место захоронения прибыли историки, которые вскрыли могилу.2. Захоронение из трех каменных гробов было обнаружено строителями на глубине двух метров в провинции Цзянсу на востоке Китая.3. По мнению специалистов, захоронение относится к временам династии Мин (т.е. к периоду с 1368 по 1644 гг.), и ему не менее 500 лет.4. В двух гробах при эксгумации были найдены скелеты, одежда времен династии Мин и погребальные принадлежности, в то время как в третьем гробу лежало хорошо сохранившееся мумифицированное тело женщины.5. Полутораметровое тело, завернутое в плотную хлопковую ткань, хорошо сохранилось. Судя во всему, найденная женщина относилась к высшему сословию.6. Подвергшееся мумификации тело было завернуто в погребальные одежды – льняные лоскуты, тщательно пропитанные воском, которые в средневековом Китае использовались при захоронении покойников, а также в стёганное одело и простыни.7. Одежда и обувь прекрасно сохранились. На фото археологи аккуратно достают мумию из каменного гроба.8. У мумии полностью цел кожный покров, чётко различимы черты лица, и даже имеются волосы, брови и ресницы.9. Найденную мумию готовят к транспортировке.10. Археологи аккуратно заворачивают свою находку в одеяло, обнаруженное в гробу вместе с телом.11. Во время осмотра обнаруженной мумии сотрудники музея Тайчжоу нашли множество погребальных принадлежностей, включая это кольцо с нефритом, серебряную заколку для волос и более двадцати хлопковых лоскутов периода династии Мин.12. Кольцо крупным планом.13. Это уже четвертое древнее захоронение, обнаруженное в провинции Цзянсу. В 1970-ых годах ученые здесь нашли могилу знатной женщины, похороненной более 2000 лет назад.Автор - bigpicture.ru.

Ключевые слова: Китай мумия захоронение археология

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