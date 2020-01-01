Нетленные мощи Сан-Бернардо

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 06:02

Сделано_в_СССР Просмотров: 79 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 06:02 by

Кладбище крошечного колумбийского городка Сан-Бернардо, находящегося в 100 километрах от столицы Колумбии Боготы, благодаря природному феномену мумификации стало популярной среди туристов достопримечательностью — иностранные гости едут сюда посмотреть на «живых мертвецов», выставленных в стеклянных саркофагах.Древним египтянам понадобились века, чтобы усовершенствовать свои методы мумификации, но здесь тела загадочным образом сохранились естественно мумифицированными в своих гробах. Всего на суд общественности выставлено 14 тел, сохранивших почти прижизненное обличье.Первые мумии в Сан-Бернардо обнаружили в середине 1950-х, когда городские власти перенесли кладбище на другое место после наводнения. Ученые пока не могут установить причину, по которой происходит мумификация. Есть еще одно место в Латинской Америке, где имеет место естественная мумификация – это Гуанахуато, город в центральной Мексике, где особенные условия почвы и состав подземных газов, и тот же феномен наблюдался и в итальянском городке Урбания.Относительно же Сан -Бернардо мнения разошлись — одни считают, что причиной тому чистота деревенской воды и отсутствие химических добавок у деревенской пищи, другие же полагают, что процессу способствует пониженная температура почвы на кладбище, а некоторые уверены, что благодарить за это стоит местные фрукты гуатиле и балу, которые являются одними из главных компонентов в рационе местных жителей. Есть и те, кто видят причину происходящего в воздействии каких-то сверхъестественных сил или в том, что старое кладбище было расположено в аномальной зоне.Первым, кто заметил странные метаморфозы, стал местный могильщик, который заметив, что тела не разлагаются, а мумифицируются, стал укладывать их аккуратными рядами в подземном склепе. Труды мужчины не пропали даром: склеп с мумиями начал привлекать посетителей не только из других частей Колумбии, но и из-за рубежа. Вскоре о "живых" мертвецах стало известно мэру Сан-Бернардо, который решил сделать мумий туристической достопримечательностью.Мэр города сделал "живых" мертвецов приманкой для туристов. С этой целью он инициировал строительство специального музея, посетители которого могут рассматривать необычные экспонаты сквозь стеклянные саркофаги. Уже несколько десятилетий мумии Сан-Бернардо — яркая достопримечательность, привлекающая в эти места множество туристов, желающих пощекотать себе нервы.С момента обнаружения естественной мумификации на свет было извлечено более 100 тел. Дальнейшую их судьбу решают родственники. Либо они дают согласие на демонстрацию тел на выставке, либо могильщик расчленяет останки и помещает их в колумбарий. Под выставочным залом есть склеп, где мумии дожидаются решения своих родных.Автор неизвестен.

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