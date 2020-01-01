Нетленные мощи Сан-Бернардо
Кладбище крошечного колумбийского городка Сан-Бернардо, находящегося в 100 километрах от столицы Колумбии Боготы, благодаря природному феномену мумификации стало популярной среди туристов достопримечательностью — иностранные гости едут сюда посмотреть на «живых мертвецов», выставленных в стеклянных саркофагах.
Древним египтянам понадобились века, чтобы усовершенствовать свои методы мумификации, но здесь тела загадочным образом сохранились естественно мумифицированными в своих гробах. Всего на суд общественности выставлено 14 тел, сохранивших почти прижизненное обличье.
Первые мумии в Сан-Бернардо обнаружили в середине 1950-х, когда городские власти перенесли кладбище на другое место после наводнения. Ученые пока не могут установить причину, по которой происходит мумификация. Есть еще одно место в Латинской Америке, где имеет место естественная мумификация – это Гуанахуато, город в центральной Мексике, где особенные условия почвы и состав подземных газов, и тот же феномен наблюдался и в итальянском городке Урбания.
Относительно же Сан -Бернардо мнения разошлись — одни считают, что причиной тому чистота деревенской воды и отсутствие химических добавок у деревенской пищи, другие же полагают, что процессу способствует пониженная температура почвы на кладбище, а некоторые уверены, что благодарить за это стоит местные фрукты гуатиле и балу, которые являются одними из главных компонентов в рационе местных жителей. Есть и те, кто видят причину происходящего в воздействии каких-то сверхъестественных сил или в том, что старое кладбище было расположено в аномальной зоне.
Первым, кто заметил странные метаморфозы, стал местный могильщик, который заметив, что тела не разлагаются, а мумифицируются, стал укладывать их аккуратными рядами в подземном склепе. Труды мужчины не пропали даром: склеп с мумиями начал привлекать посетителей не только из других частей Колумбии, но и из-за рубежа. Вскоре о "живых" мертвецах стало известно мэру Сан-Бернардо, который решил сделать мумий туристической достопримечательностью.
Мэр города сделал "живых" мертвецов приманкой для туристов. С этой целью он инициировал строительство специального музея, посетители которого могут рассматривать необычные экспонаты сквозь стеклянные саркофаги. Уже несколько десятилетий мумии Сан-Бернардо — яркая достопримечательность, привлекающая в эти места множество туристов, желающих пощекотать себе нервы.
С момента обнаружения естественной мумификации на свет было извлечено более 100 тел. Дальнейшую их судьбу решают родственники. Либо они дают согласие на демонстрацию тел на выставке, либо могильщик расчленяет останки и помещает их в колумбарий. Под выставочным залом есть склеп, где мумии дожидаются решения своих родных.
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Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 06:02
Сегодня, 06:02 by Сделано_в_СССРПросмотров: 79Комментарии: 0
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