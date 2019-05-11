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Страшно интересно

Внутри саркофага 3000-летней мумии нашли уникальные рисунки

Внутри саркофага 3000-летней мумии нашли уникальные рисунки


В саркофаге 3000-летней мумии, которая хранилась в музее Перта в Шотландии, нашли уникальные рисунки, на которых изображена древнеегипетская богиня. Мумию не доставали из саркофага более 100 лет.

Этот деревянный саркофаг возрастом более 3 тысячи лет сейчас хранится в музее города Перт, в Шотландии. Мумия, которая лежит внутри саркофага, принадлежит жрице или принцессе из Фив, известной как Ta-Kr-Hb (Та-кер-хеб). Ее не доставали более 100 лет с тех пор, как ее обнаружили.

Внутри саркофага 3000-летней мумии нашли уникальные рисунки


Мумия принцессы в свое время пострадала из-за расхитителей гробниц, которые пытались отыскать внутри драгоценности. Недавно шотландские археологи решили принять дополнительные меры для консервации хрупкой мумии, чтобы представить ее на выставке, запланированной на 2022 год — и во время процедур обнаружили интересную находку.

Внутри саркофага 3000-летней мумии нашли уникальные рисунки


В ходе реставрации саркофага, ученые обнаружили на его внутренней поверхности рисунки. Позже их идентифицировали как изображение богини Аментет — богини Запада (в мифологии Древнего Египта он символизировал царство мертвых) и покровительницы плодородия.

Внутри саркофага 3000-летней мумии нашли уникальные рисунки


«Для нас эти рисунки были большим сюрпризом. Крышку саркофага никогда не поднимали настолько, чтобы что-то разглядеть под ней, и поэтому мы не ожидали найти там что-то», — говорит доктор Марк Холл, сотрудник отдела коллекций музея и художественной галереи Перта.

Внутри саркофага 3000-летней мумии нашли уникальные рисунки


В планах археологов — исследовать рисунки и саркофаг и дальше, чтобы узнать больше об истории мумии, которая датируется примерно 760-525 годами до нашей эры. Общество естествознания и археологии подарило мумию музею Перта в 1936 году. Изначально ее представил публике коллекционер Уильям Бэйли, который приобрел мумию у куратора Египетского музея в Каире.


Автор - неизвестен.
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Новость отредактировал Estellan - Вчера, 19:53
Вчера, 19:53 by Сделано_в_СССРПросмотров: 65Комментарии: 1
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Ключевые слова: Музей Шотландия мумия саркофаг изображение богини Аментет Древний Египет царство мертвых

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Комментарии

#1 написал: Мастер Талий
Вчера, 22:20
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