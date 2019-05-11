Внутри саркофага 3000-летней мумии нашли уникальные рисунки

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 19:53

Сделано_в_СССР Просмотров: 65 Комментарии: 1 +2 Вчера, 19:53 by

В саркофаге 3000-летней мумии, которая хранилась в музее Перта в Шотландии, нашли уникальные рисунки, на которых изображена древнеегипетская богиня. Мумию не доставали из саркофага более 100 лет.Этот деревянный саркофаг возрастом более 3 тысячи лет сейчас хранится в музее города Перт, в Шотландии. Мумия, которая лежит внутри саркофага, принадлежит жрице или принцессе из Фив, известной как Ta-Kr-Hb (Та-кер-хеб). Ее не доставали более 100 лет с тех пор, как ее обнаружили.Мумия принцессы в свое время пострадала из-за расхитителей гробниц, которые пытались отыскать внутри драгоценности. Недавно шотландские археологи решили принять дополнительные меры для консервации хрупкой мумии, чтобы представить ее на выставке, запланированной на 2022 год — и во время процедур обнаружили интересную находку.В ходе реставрации саркофага, ученые обнаружили на его внутренней поверхности рисунки. Позже их идентифицировали как изображение богини Аментет — богини Запада (в мифологии Древнего Египта он символизировал царство мертвых) и покровительницы плодородия.В планах археологов — исследовать рисунки и саркофаг и дальше, чтобы узнать больше об истории мумии, которая датируется примерно 760-525 годами до нашей эры. Общество естествознания и археологии подарило мумию музею Перта в 1936 году. Изначально ее представил публике коллекционер Уильям Бэйли, который приобрел мумию у куратора Египетского музея в Каире.Автор - неизвестен.

Ключевые слова: Музей Шотландия мумия саркофаг изображение богини Аментет Древний Египет царство мертвых

Другие, подобные истории: