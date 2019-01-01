Ниттаево - таинственный маленький народец Шри-Ланки

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 04:48

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На страницах многих книг о тайнах и загадках, в качестве персонажей многих мифов и легенд, во множестве рассыпаны всевозможные человечки — представители так называемых маленьких «народцев»: рассказы о них распространены практически во всех уголках земли.Их называли гномами, карликами, еще десятком различных имен. Однако все они имеют общие признаки. Эти персонажи обитают по соседству с людьми и вступают с ними в различные контакты, характер которых зависит от отношения к ним людей.Карлики — мифологический «народец», имеющий свой бытовой и семейный уклад, язык, религию и привычки. Жизнь карликов представляется как отражение человеческой жизни, но часто в искаженном виде, указывающем на их принадлежность к потустороннему миру.Откуда же у разных народов, зачастую разделенных тысячами километров, столь похожие персонажи легенд? И почему они оказываются подчас реально существующими племенами?Первыми маленькими людьми, чье существование было подтверждено современными учеными, были пигмеи. Эти негроидные племена, чей рост не превышал 150 см, были обнаружены в XIX в. немецким ученым Швайнфуртом и русским ученым Юнкером в тропических лесах бассейна рек Итури и Узле.Однако пигмеи, как доказано, относятся к нашему виду людей. Лишь неблагоприятные условия и недостаток пищи заставил измельчать эти племена. Аналогично решается и вопрос так называемых «бушменов» — нескольких выживших койсанских племен Восточной и Южной Африки.Другое дело — бесследно исчезнувший народ ниттаево. Об этом племени в 1887 г. английскому путешественнику Хьюго Невиллу поведал один сингальский охотник. Народец ниттаево обитал в труднодоступном горном районе области Леанама острова Шри-Ланка.Это были низкорослые, прямоходящие существа без хвостов, их рост колебался в пределах от 90 до 120 см. Все их тело было покрыто густой шерстью. У этих существ были мощные руки с короткими кистями, пальцы которых заканчивались острыми длинными когтями. Речь ниттаево напоминала птичий язык и состояла из свистяще-чирикающих звуков.Жили эти существа небольшими группами в пещерах или на платформах — своеобразных «гнездах», сооруженных из веток и покрытых навесом из листьев. Питались в основном мясом. Они ловили белок, крокодилов, змей, ящериц, птиц.Сразу раздирали острыми когтями брюхо жертве и лакомились ее внутренностями. Люди из племени ведда (коренное население Шри-Ланки, до прихода тамилов и сингалов) презирали этих существ за их образ жизни. Атак как ниттаево регулярно воровали у людей мясо, вывешенное для вяления, то вскоре мирному сосуществованию пришел конец.У ниттаево были только острые когти, а у людей — копья, луки и стрелы. Карликов стали во множестве истреблять. Только за счет своей ловкости и хитрости они некоторое время еще умудрялись выживать, и ночами даже нападали на спящих людей, вспарывая им животы своими длинными острыми когтями.Однако это продолжалось недолго. В конце XVIII в. ведда загнали последних ниттаево в пещеру, засыпали вход ветками и подожгли. Говорят, никто из карликов не выжил.Больше всего материалов о ниттаево собрал Бернар Эйвельманс — франко-бельгийский зоолог и писатель, известный как один из создателей криптозоологии. Прежде всего, он заинтересовался самим названием этого народца. Хьюго Невилл ведет его от слова «нишада», имени, данного ариями-захватчиками нишадива, или нигадива, из которых ведда уже сделали слово «ниттаево».Отсюда следует, что сами ведда не являются ниттаево. Но не могли ли ниттаево быть негритосами, примитивным негроидным населением Шри-Ланки?Ведь последние ростом были на 5 см ниже ведда и многие из них остались на стадии, более отсталой, чем ведда, не знали даже огня. Именно обработкой этой версии занялся в 1933 г. Р. Шпиттель. Он установил, что в Южной Индии по-прежнему существуют племена типа негритосов. Среди них кадары гор Нилгири.Племя с гор Нилгири.Выяснил также, что чистые негритосы живут на Андаманских островах. Могло статься, считает он, что Индия и Шри-Ланка были завоеваны негритосами, среди которых ниттаево оказались последними.Для начала заметим, что Шпиттель, видимо, ошибается, приписывая кадаров (скорее всего кадиров) к негритосам. Они, несомненно, веддоидной расы, но находят и следы метисации между негрито и некоторыми племенами горных районов Индии, и на Шри-Ланке, у ведда Тамманкадувы.Антрополог Осман Хилл выступает против того, чтобы идентифицировать ниттаево с негритосами. В самом деле, если вспомнить постоянную атмосферу вражды между ними, трудно представить, что они — родственники, хотя, конечно, все бывает...Но если они не примитивные люди, задается вопросом Эйвельманс, то не являются ли они человекообразными обезьянами, самыми продвинутыми из приматов? Вспомним, когда Якоб Бонтиус впервые описал орангутана с Борнео и Суматры, он сообщил об этих существах, поросших шерстью, интересные фольклорные сведения.«Яванцы утверждают, что они рождены от индийских женщин, которые якобы спят с обезьянами по причине повышенной чувствительности». Но к крупным ли обезьянам относились сведения по ниттаево?По Невиллу, многое связывает ниттаево с орангутаном Малайских островов. Но, как нетрудно убедиться по рисункам, орангутан слишком велик и тяжел, он абсолютный вегетарианец, ведет древесный образ жизни и одиночка, так что не подходит под сравнение с ниттаево.А вот гиббон с некоторых позиций больше подходит для таких сравнений. Он более мелкий, и самые рослые достигают 90 см стоя, что соответствует росту ниттаево. Он постоянно находится в скрюченном положении и передвигается по земле на задних лапах — удивительный случай среди обезьян. Кроме того, это стадное животное и еще неполный вегетарианец: кроме насекомых, может поедать птичьи яйца.Конечно, мы далеки еще от утверждения о том, что ниттаево были плотоядны и жестоки, — но если отнести все это на счет вранья ведда (всегда ведь хочется представить своего врага кровожадный и страшным!), гигантский гиббон мог бы, в крайнем случае, по Осману Хиллу, оказаться ниттаево... Но это должен быть еще не описанный вид, потому часто сиаманги всегда черные, бывают серыми и коричневыми, но не покрыты густым волосом, как ниттаево.Отметим, ради справедливости, также то, что эта идентификация плохо совпадает с тем, что мы знаем о географическом распространении гиббонов.Их встречают лишь к востоку от Ганга и к югу от Брахмапутры в Таиланде, Бирме и остальном Индокитае, а также на островах Суматра, Ява и Борнео. Наличие гиббонов на Шри-Ланке не доказано, но это не решающий аргумент.Одним словом, гипотеза, по которой ниттаево были не антропоиды, а обычные обезьяны без хвоста, не выдерживает критики. И опять же, по Хиллу, самая вероятная гипотеза о ниттаево та, что связывает их с человекообразными обезьянами.Открытие останков питекантропов на Яве и синантропов, весьма с ними сходных, в Китае доказывает, по мнению Хилла, что эти люди-обезьяны населяли когда-то большую часть Азии и на них охотились в Малайзии более сильные захватчики. Они могли достигнуть Шри-Ланки, когда у острова был еще сухопутный мост с континентом, и могли просуществовать там до сравнительно недавнего времени.Очевидно, настоящие «люди-обезьяны», которые, согласно мнению некоторых ученых, были всего лишь гигантскими гиббонами, ведущими древесный образ жизни, на самом деле оказывались теми самыми ниттаево, о которых нам сообщают ведда.— И все-таки я плохо понимаю, почему доктор Хилл считает, что недостаточный рост — черта, приближающая ниттаево к питекантропам, — признается Б. Эйвельманс. — Эти последние были роста, схожего с нашим. Это доказывают и размеры черепа, и длина бедренной кости. Но возможно также, что питекантропы долго жили изолированно на Цейлоне и образовали там карликовую расу, как часто бывает в островных изолятах.Увы, сегодня мы уже не в состоянии проверить гипотезу Хилла; помочь могут лишь систематические раскопки в районе Леанама. Но если на Шри-Ланке о ниттаево говорят, как об исчезнувшем народе, то в других уголках индо-малайского региона ходят все еще слухи о том, что волосатые карлики по-прежнему скрываются в труднодоступных местах.К сожалению, доктор Эйвельманс ничего не знал об исследованиях на острове Флорес, где была найдена карликовая раса древних людей — т.н. хоббиты. Если эти находки примут академические ученые (что проблематично), многое встанет на свои места.Автор - неизвестен.

Ключевые слова: Остров Шри-Ланка горный район прямоходящие существа карлики истребление племя Ведда Ниттаево

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