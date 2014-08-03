Книга из кожи человека

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 16:23

Сделано_в_СССР Просмотров: 150 Комментарии: 5 +6 Вчера, 16:23 by

В Астане публике демонстрируют жуткий экспонат — уникальную книгу в переплете из дубленой человеческой кожи.Вызывающий неоднозначную реакцию экспонат выставлен в Национальной академической библиотеке Казахстана — книга стала частью выставки «Удивительные книги и рукописи». Материалом для переплета стала кожа ученого, который в 1532 году пожертвовал свое тело для рукописи на латинице, навсегда оставив память о себе в виде ее кожаной обложки рыже-коричневого цвета.Сегодня издание в сморщенном «человечьем» переплете приводит в ужас, однако такие книги были довольно распространены в Средневековье. В XVII веке кожу людей весьма часто использовали для переплета книг — изначально из людской кожи делали медицинские книги.Тонкую работу по дублению и оборачиванию книг кожей человека выполняли врачи — они использовали тела ученых, которые шли на эти жертвы ради науки. Такой переплет называется антроподермический.«Медики активно этим пользовались и заказывали книги в обложках из человеческой кожи — ученые же жертвовали себя во благо просвещения. Со стороны медиков это был своеобразный знак почтения к людям, которые шли на этот героический шаг — так, с помощью книг, увековечивалась память об этих людях», — рассказывают на выставке.Также были распространены труды по юриспруденции, переплетенные в кожу казненных преступников. Отметим, что такие редкие издания находят в библиотеках по всему миру — в Англии, Франции, США, Австралии и т.д.Автор: Pacak.

Ключевые слова: Астана жуткий экспонат человеческая кожа

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