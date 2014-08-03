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Страшно интересно

Книга из кожи человека

В Астане публике демонстрируют жуткий экспонат — уникальную книгу в переплете из дубленой человеческой кожи.

Вызывающий неоднозначную реакцию экспонат выставлен в Национальной академической библиотеке Казахстана — книга стала частью выставки «Удивительные книги и рукописи». Материалом для переплета стала кожа ученого, который в 1532 году пожертвовал свое тело для рукописи на латинице, навсегда оставив память о себе в виде ее кожаной обложки рыже-коричневого цвета.

Книга из кожи человека

Сегодня издание в сморщенном «человечьем» переплете приводит в ужас, однако такие книги были довольно распространены в Средневековье. В XVII веке кожу людей весьма часто использовали для переплета книг — изначально из людской кожи делали медицинские книги.

Тонкую работу по дублению и оборачиванию книг кожей человека выполняли врачи — они использовали тела ученых, которые шли на эти жертвы ради науки. Такой переплет называется антроподермический.

Книга из кожи человека

«Медики активно этим пользовались и заказывали книги в обложках из человеческой кожи — ученые же жертвовали себя во благо просвещения. Со стороны медиков это был своеобразный знак почтения к людям, которые шли на этот героический шаг — так, с помощью книг, увековечивалась память об этих людях», — рассказывают на выставке.

Книга из кожи человека

Также были распространены труды по юриспруденции, переплетенные в кожу казненных преступников. Отметим, что такие редкие издания находят в библиотеках по всему миру — в Англии, Франции, США, Австралии и т.д.

Автор: Pacak.
Источник.

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 16:23
Вчера, 16:23 by Сделано_в_СССРПросмотров: 150Комментарии: 5
+6

Ключевые слова: Астана жуткий экспонат человеческая кожа

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Комментарии

#1 написал: Летяга
Вчера, 18:24
+2
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Публикаций: 342
Комментариев: 6 608
Так вот какие книги имели антроподермические переплёты! По медицине и юриспруденции, а вовсе не какой-то там мифический Некрономикон!
+++++
Зарегистрирован: 3.08.2014
                    
#2 написал: Tigger power
Вчера, 18:47
+1
Группа: Комментаторы
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Публикаций: 1
Комментариев: 2 095
Не думала, что их так много. +++
Зарегистрирован: 9.12.2016
     
#3 написал: фергю сон
Вчера, 21:37
0
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Комментариев: 391
Понятно, кто Адольфу подсказал делать мыло из человеческого жира. Учителя из "цивилизованных" стран.
Зарегистрирован: 8.12.2014
 
#4 написал: Estellan
Вчера, 22:25
+1
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Репутация: (680|0)
Публикаций: 109
Комментариев: 1 047
Цитата: Летяга
Так вот какие книги имели антроподермические переплёты! По медицине и юриспруденции, а вовсе не какой-то там мифический Некрономикон!

Никто не говорил, что Некрономикон как раз не является юрипруденцией. И там и там куча непонятных слов и оборотов.))
Зарегистрирован: 23.07.2015
        
#5 написал: Летяга
Вчера, 22:30
0
Группа: Модераторы
Репутация: (9061|-3)
Публикаций: 342
Комментариев: 6 608
Цитата: Estellan
И там и там куча непонятных слов и оборотов.))

А вот с этим и не поспоришь, так и есть)))
Зарегистрирован: 3.08.2014
                    
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