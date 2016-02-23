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Страшные Арты

Художник Валентин Сидоренко

Валентин Сидоренко создал серию работ, что посвящена таинственному русскому духу. Здесь как будто бы выплеснулись на холст традиции и поверия. Даже несмотря на то, что на многих из картин представлены персонажи далеко не русского фольклора, например, кролик из Алисы в Стране Чудес и другие сказочные персонажи, сама стилистика говорит о том, что выполнены они в характерных русских образах. Это, несомненно, придаёт работам новый колорит, благодаря чему герои предстают в своём новом амплуа на русский лад.

Художник Валентин Сидоренко
Художник Валентин Сидоренко
Художник Валентин Сидоренко
Художник Валентин Сидоренко
Художник Валентин Сидоренко
Художник Валентин Сидоренко
Художник Валентин Сидоренко
Художник Валентин Сидоренко

Автор - blincov.
Источник.

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 11:33
Сегодня, 11:33 by Сделано_в_СССРПросмотров: 20Комментарии: 2
+2

Ключевые слова: Валентин Сидоренко художник искусство картины сказочные персонажи

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Комментарии

#1 написал: Lynx
Сегодня, 11:34
+1
Онлайн
Группа: Заместители Администраторов
Репутация: (3682|0)
Публикаций: 471
Комментариев: 2 134
Первая - сочная такая картинка вышла.
Плюс.
Зарегистрирован: 23.02.2016
                 
#2 написал: Tigger power
Сегодня, 12:31
0
Онлайн
Группа: Комментаторы
Репутация: (1791|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 3 096
Очень симпатичные) +
Зарегистрирован: 9.12.2016
       
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