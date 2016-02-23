Художник Валентин Сидоренко

Художник Валентин СидоренкоВалентин Сидоренко создал серию работ, что посвящена таинственному русскому духу. Здесь как будто бы выплеснулись на холст традиции и поверия. Даже несмотря на то, что на многих из картин представлены персонажи далеко не русского фольклора, например, кролик из Алисы в Стране Чудес и другие сказочные персонажи, сама стилистика говорит о том, что выполнены они в характерных русских образах. Это, несомненно, придаёт работам новый колорит, благодаря чему герои предстают в своём новом амплуа на русский лад.
Автор - blincov.
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Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 11:33
Сегодня, 11:33 by Сделано_в_СССРПросмотров: 20Комментарии: 2
Ключевые слова: Валентин Сидоренко художник искусство картины сказочные персонажи