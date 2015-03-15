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Стихи

Хищник

этот город – патлатый хищник, я в нём чужой.
если завтра начнётся охота, подохну первый.
говорят, если знаешь, что выращен на убой,
то ни в чём и ни в ком не способен увидеть меры.

но мне страшно панически, холод скребёт нутро,
даже если в округе спокойная тишь да гладь.
неужели один я чувствую так остро:
нас ведёт кто-то за руку толпами умирать.

и у этого чудища хватка сильней жгута,
он советует мне не брыкаться, идти ровней,
я смотрю на других, а у них ни глазищ, ни рта,
и всё меньше походят повадками на людей.

мне так плохо и тошно, я судорожно ищу,
за кого зацепиться бы взглядом в последний раз,
но у тех, кто ещё не ослеп, только злой прищур,
кто способен ещё говорить – как вампир, клыкаст.

а потом и меня кроет медленно пеленой,
и язык прилипает к нёбу, немеют губы.
я б ревел как белуха – за что это всё со мной?
но меня мне дышат в затылок

идущие
сзади
трупы.

а страшнее всего знать, что ты не сошёл с ума,
понимать, что тот ужас действительно настоящий,
и чем ближе к ногам подползает густая тьма,
тем сильнее мы жмёмся к руке, что туда нас

тащит.


Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 04:12
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 04:12 by АрникаПросмотров: 88Комментарии: 4
+4

Ключевые слова: Город хищник трупы авторский стих

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Комментарии

#1 написал: pupsik
Сегодня, 09:17
0
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 20
Комментариев: 671
"...со мной?
но меня мне дышат в затылок

идущие
сзади
трупы."

Кажется, что выпало слово или влезла описка?
Стихи шикарные, как впрочем и всегда! И мысли вроде бы созвучные... За исключением того, разве что, что никто никого никуда не тащит, всё сами... сами
Зарегистрирован: 15.03.2015
   
#2 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 11:16
+2
Группа: Комментаторы
Репутация: (1717|-2)
Публикаций: 115
Комментариев: 6 124
но меня мне дышат в затылок
Здесь опечатка была?

А про людей верно. И с каждым днём всё яснее. Выращены на убой.
Зарегистрирован: 23.12.2013
             
#3 написал: Twilight666
Сегодня, 12:29
0
Группа: Посетители
Репутация: (12|0)
Публикаций: 9
Комментариев: 72
Шикарно! Глубоко!

А вот эти строки ниже, прям прям!

и у этого чудища хватка сильней жгута,
он советует мне не брыкаться, идти ровней,
я смотрю на других, а у них ни глазищ, ни рта,
и всё меньше походят повадками на людей.

Супер! :)
Зарегистрирован: 13.04.2020
#4 написал: акжана
Сегодня, 13:10
0
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (1062|-1)
Публикаций: 3
Комментариев: 1 024
я б ревел как белуха – здесь тоже опечатка, может правильно будет "белуга"

Стихи понравились сразу, очень динамичные и да особенно строки под занавес шикарно звучат.. Я даже на опечатки поначалу без внимания, только после комментов выше проштудировала текст.
Плюс+++
Зарегистрирован: 6.05.2016
   
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