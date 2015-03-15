Хищникэтот город – патлатый хищник, я в нём чужой.
если завтра начнётся охота, подохну первый.
говорят, если знаешь, что выращен на убой,
то ни в чём и ни в ком не способен увидеть меры.
но мне страшно панически, холод скребёт нутро,
даже если в округе спокойная тишь да гладь.
неужели один я чувствую так остро:
нас ведёт кто-то за руку толпами умирать.
и у этого чудища хватка сильней жгута,
он советует мне не брыкаться, идти ровней,
я смотрю на других, а у них ни глазищ, ни рта,
и всё меньше походят повадками на людей.
мне так плохо и тошно, я судорожно ищу,
за кого зацепиться бы взглядом в последний раз,
но у тех, кто ещё не ослеп, только злой прищур,
кто способен ещё говорить – как вампир, клыкаст.
а потом и меня кроет медленно пеленой,
и язык прилипает к нёбу, немеют губы.
я б ревел как белуха – за что это всё со мной?
но меня мне дышат в затылок
идущие
сзади
трупы.
а страшнее всего знать, что ты не сошёл с ума,
понимать, что тот ужас действительно настоящий,
и чем ближе к ногам подползает густая тьма,
тем сильнее мы жмёмся к руке, что туда нас
тащит.
Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 04:12
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 04:12 by АрникаПросмотров: 88Комментарии: 4
Ключевые слова: Город хищник трупы авторский стих