Хищник

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 04:12

Причина: Стилистика автора сохранена.

Арника Просмотров: 88 Комментарии: 4 +4 Сегодня, 04:12 by

этот город – патлатый хищник, я в нём чужой.если завтра начнётся охота, подохну первый.говорят, если знаешь, что выращен на убой,то ни в чём и ни в ком не способен увидеть меры.но мне страшно панически, холод скребёт нутро,даже если в округе спокойная тишь да гладь.неужели один я чувствую так остро:нас ведёт кто-то за руку толпами умирать.и у этого чудища хватка сильней жгута,он советует мне не брыкаться, идти ровней,я смотрю на других, а у них ни глазищ, ни рта,и всё меньше походят повадками на людей.мне так плохо и тошно, я судорожно ищу,за кого зацепиться бы взглядом в последний раз,но у тех, кто ещё не ослеп, только злой прищур,кто способен ещё говорить – как вампир, клыкаст.а потом и меня кроет медленно пеленой,и язык прилипает к нёбу, немеют губы.я б ревел как белуха – за что это всё со мной?но меня мне дышат в затылокидущиесзадитрупы.а страшнее всего знать, что ты не сошёл с ума,понимать, что тот ужас действительно настоящий,и чем ближе к ногам подползает густая тьма,тем сильнее мы жмёмся к руке, что туда настащит.

Ключевые слова: Город хищник трупы авторский стих

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