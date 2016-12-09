***Лунная ночь. Чья-то тень промелькнёт за окошком.
Изредка слышится звук проходящих шагов.
Улицы спят. И лишь чёрная-чёрная кошка
Тихо крадётся вдоль серых фасадов домов.
Тёплая ночь. Наигравшийся ветер от скуки
Дремлет, укрывшись ветвями седых тополей.
Странные тени, тихонечко взявшись за руки,
Бродят бесшумно средь тёмных и сонных аллей.
Воздух прозрачен. Наполнен смешением звуков.
То вдруг послышится крик; лёгкий вздох, слабый стон...
То ли кошмар превратил чей-то сон в злую муку,
То ли по ком-то из храма доносится звон.
Звёзды мерцают, наверно, им грустно немножко.
Смотрит луна, как в ночи, откликаясь на зов,
Прячась во мгле, чья-то чёрная-чёрная кошка
Тихо крадётся вдоль серых фасадов домов.
Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 13:24
Причина: Авторская стилистика сохранена
Сегодня, 13:24 by elche27Просмотров: 64Комментарии: 4
Ключевые слова: Ночь мистика странное кошка авторский стих