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Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 13:24

Причина: Авторская стилистика сохранена

elche27 Просмотров: 64 Комментарии: 4 +9 Сегодня, 13:24 by

Лунная ночь. Чья-то тень промелькнёт за окошком.Изредка слышится звук проходящих шагов.Улицы спят. И лишь чёрная-чёрная кошкаТихо крадётся вдоль серых фасадов домов.Тёплая ночь. Наигравшийся ветер от скукиДремлет, укрывшись ветвями седых тополей.Странные тени, тихонечко взявшись за руки,Бродят бесшумно средь тёмных и сонных аллей.Воздух прозрачен. Наполнен смешением звуков.То вдруг послышится крик; лёгкий вздох, слабый стон...То ли кошмар превратил чей-то сон в злую муку,То ли по ком-то из храма доносится звон.Звёзды мерцают, наверно, им грустно немножко.Смотрит луна, как в ночи, откликаясь на зов,Прячась во мгле, чья-то чёрная-чёрная кошкаТихо крадётся вдоль серых фасадов домов.

Ключевые слова: Ночь мистика странное кошка авторский стих

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