Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Стихи

***

Лунная ночь. Чья-то тень промелькнёт за окошком.
Изредка слышится звук проходящих шагов.
Улицы спят. И лишь чёрная-чёрная кошка
Тихо крадётся вдоль серых фасадов домов.

Тёплая ночь. Наигравшийся ветер от скуки
Дремлет, укрывшись ветвями седых тополей.
Странные тени, тихонечко взявшись за руки,
Бродят бесшумно средь тёмных и сонных аллей.

Воздух прозрачен. Наполнен смешением звуков.
То вдруг послышится крик; лёгкий вздох, слабый стон...
То ли кошмар превратил чей-то сон в злую муку,
То ли по ком-то из храма доносится звон.

Звёзды мерцают, наверно, им грустно немножко.
Смотрит луна, как в ночи, откликаясь на зов,
Прячась во мгле, чья-то чёрная-чёрная кошка
Тихо крадётся вдоль серых фасадов домов.

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 13:24
Причина: Авторская стилистика сохранена
Сегодня, 13:24 by elche27Просмотров: 64Комментарии: 4
+9

Ключевые слова: Ночь мистика странное кошка авторский стих

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: Tigger power
Сегодня, 13:53
0
Онлайн
Группа: Комментаторы
Репутация: (1065|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 2 143
Печально и таинственно +++++++
Зарегистрирован: 9.12.2016
     
#2 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 16:24
0
Онлайн
Группа: Комментаторы
Репутация: (446|0)
Публикаций: 51
Комментариев: 2 123
Таинственно. Что же на самом деле,?
Зарегистрирован: 23.12.2013
      
#3 написал: Калина74
Сегодня, 17:59
+1
Группа: Посетители
Репутация: (189|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 491
Очень даже... Спасибо! good
Зарегистрирован: 26.11.2014
 
#4 написал: Гюльнара
Сегодня, 19:41
0
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (15|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 322
Очень хорошо! Сначала подумала - почему стихотворение без названия? Но когда прочитала - поняла почему.

Ну и ещё порадовало, что черная кошка всё-таки "чья-то". Как-то не безнадёжно для нее.

Или она посланница темных сил?
Зарегистрирован: 7.10.2016
 
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.