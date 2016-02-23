Курукуста

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 10:41

Причина: Авторская стилистика сохранена

Капитан-командор Просмотров: 17 Комментарии: 2 +1 Сегодня, 10:41 by

Я всегда любил читать. Даже тогда, когда я ещё не понимал, что написано в книге - я всматривался в страницы, покрытые черными значками, силясь понять их смысл.Теперь у меня всего лишь два-три сборника рассказов, зачитанные до дыр. Здесь вообще мало что есть. Я не помню, как именно попал сюда, и никто не говорит мне об этом. Говорят, что я здесь лечусь, от чего - не известно.Сегодня врач снова сказал, что завтра придут мои родители. Но я не верю, ведь он говорит так уже полгода. К тому же, я почти ничего не помню ни о родителях, ни о своей прежней жизни. Теперь мой дом - эта палата, а моя семья - пациенты с соседних коек.***Кругом тишина и темнота. Свет выключили уже давно, но я не могу заснуть. Что-то рвётся ко мне из глубоких подвалов памяти, я пытаюсь вспомнить, но все тщетно. Почему-то мне очень страшно. Я пытаюсь позвать на помощь, но не могу издать ни звука. Все прочие, даже самые слабые шумы, напротив, сгущаются, как застывающий бетон, становятся болезненно громкими... И сквозь этот чудовищный, разрывающий барабанные перепонки, рокот прокрадывается тихий и еле различимый хруст.Что-то похрустывает, как ветви иссохшего дерева, что-то темное как будто ползёт по полу, цепляясь за металлические ножки кроватей. Мерцают в темноте багровые остекленевшие глаза... Но нет, все это только мерещится мне, сейчас я закрою глаза и...В проходе уже ничего нет, но теперь хруст перекочевал под мою кровать. Невыразимый ужас душит меня, сковывает горло ледяными тисками. Хочется бежать, бежать как можно дальше, но ни руки ни ноги не слушаются меня, что-то все хрустит и перекатывается, кажется, что это мои кости трещат и ломаются...Тонкая игла впивается в тело, кто-то или что-то шепчет из темноты: "Ну, здравствуй, давно не виделись!".Я чувствую, как становится все холоднее и холоднее, память рвётся, и, наконец, среди бесполезных осколков прорастает оно - забытое, спрятанное, потерянное...***В отцовском кабинете всегда стоял большой застекленный шкаф с книгами. Ни кабинет, ни шкаф никогда не запирались, а значит моему интересу к книгам ничто не мешало. Стоило только родителям покинуть квартиру, как я кидался к шкафу.На одной из нижних полок стояла книга, особенно привлекавшая мое внимание. В ней было множество непонятных символов (читать я тогда более-менее умел), но ещё больше было картинок. На них были изображены странные существа, некоторые были цветные, яркие, живые. Другие - наоборот, будто давно умершие, какие-то серые, иссушенные.Иногда казалось, что картинки движутся, слышались чужие голоса. Но все они были безмерно далекими, пока сквозь все прочие не прорвался один, трескучий, скрипящий, как дверь в чулан.Голос сказал- Здравствуй, малыш!В том месте картинка была вырвана, и я, даже не зная, с кем говорю, ответил:- Здравствуйте!С тех пор у меня появился новый друг. Он назвался Курукустой, но на мои многочисленные предложения представить его родителям неизменно отвечал отказом. Мы много болтали, Курукуста рассказывал мне о разных мирах, и тех, кто обитает в них, о том, что скрыто за пеленой звёзд, и о тех, кто ходит по первым лучам рассвета.А потом мама стала находить тонкие отверстия в матрасе и простыне, а у меня на спине появились следы как от иголок. Ни врачи, ни умудренные опытом бабушки не могли сказать, в чем тут дело. А я не обращал на это внимания, ведь у меня был такой друг...А потом случилось страшное... Той ночью я проснулся от дикого и яростного треска, хруста, раздающегося в квартире. Я боязливо встал с кровати и двинулся к родительской спальне. Я робко отомкнул тонкую дверь и отшатнулся, не в силах даже кричать. Мои родители лежали, укрытые одеялом, неподвижные, бледные как полотно. На их лицах застыла гримаса невыразимого ужаса...А из под их кровати выползало оно - мерзкая, покрытая пылью и чем-то вроде золы, тварь. Длинноволосое, с длинным, будто игла, носом, с мертвенно застывшими глазами, это существо возвышалось передо мной, сверля меня своим безумным взглядом. Затем оно будто узнало меня и пронзительно заскрипело:- Стой, не бойся! Это же я, Курукуста, твой друг!Но ни его когти, ни сочащееся кровью жало не внушили мне ничего, кроме чувства отвращения и страха. Я кинулся прочь, скользя на паркете, влетел в кабинет и заперся на щеколду.Курукуста с треском и скрежетом шипел за дверью, но я лишь сильнее налегал на неё плечом. Прямо в уши мне нашептывал скрипучий вкрадчивый голос:- Послушай, малыш, я не трону тебя. Ведь я без тебя был бы лишь пылью в темноте. Я заберу тебя с собой, в другие миры, хочешь?Но я не слушал, давясь в тихом плаче. Не помню, сколько я просидел в кабинете. Помню только мигавший свет за окнами, громкие голоса и полицейских в дверном проеме...***Сегодня утром в психиатрической лечебнице N был обнаружен труп мальчика семи лет. В кровеносной системе не было обнаружено ни капли крови, было также зафиксировано тонкое сквозное отверстие на матрасе и простыне и игольный укол на спине погибшего. Следствие по делу ведётся.

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