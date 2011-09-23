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Стихи

Не плачь, родная...

Не плачь, родная, сердцу больно,
Промок твой ситцевый платок,
Живи, дыши! Не будь безвольной!
Судьбу не ставь на самотёк...

Тебе дано ещё смеяться!
Гулять по парку в тишине,
Лишь в те минуты растворяться
В печали, думать обо мне...

Я буду рад, что помнишь, мама,
Но мне так трудно, тяжело!
Когда ты плачешь, слезы... Драма...
Борись с судьбой, за нас! Назло!

Ведь нет светлей твоей улыбки,
Добрее нет печальных глаз,
Играй мелодии на скрипке,
Как в детстве - для меня, для нас!

Люблю тебя, не плачь, родная...
Не вздумай, слышишь, умирать!
Живи, дыши и стань седая,
Тогда тебя я буду ждать...

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 21:19
Сегодня, 21:17 by QustoПросмотров: 17Комментарии: 2
+4

Ключевые слова: Мать слёзы сын авторский стих

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Комментарии

#1 написал: kusi
Сегодня, 21:19
+1
Группа: V.I.P.
Репутация: (2709|0)
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Комментариев: 6 787
Стих классный! Цепляет с первого катрена.От меня океанический плюс.
Зарегистрирован: 23.09.2011
                   
#2 написал: Эвиллс
Сегодня, 21:41
0
Онлайн
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Репутация: (2801|2)
Публикаций: 220
Комментариев: 3 587
Пронзительное и трагичное стихотворение! +
Зарегистрирован: 27.04.2016
               
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