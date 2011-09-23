Не плачь, родная...Не плачь, родная, сердцу больно,
Промок твой ситцевый платок,
Живи, дыши! Не будь безвольной!
Судьбу не ставь на самотёк...
Тебе дано ещё смеяться!
Гулять по парку в тишине,
Лишь в те минуты растворяться
В печали, думать обо мне...
Я буду рад, что помнишь, мама,
Но мне так трудно, тяжело!
Когда ты плачешь, слезы... Драма...
Борись с судьбой, за нас! Назло!
Ведь нет светлей твоей улыбки,
Добрее нет печальных глаз,
Играй мелодии на скрипке,
Как в детстве - для меня, для нас!
Люблю тебя, не плачь, родная...
Не вздумай, слышишь, умирать!
Живи, дыши и стань седая,
Тогда тебя я буду ждать...
Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 21:19
Сегодня, 21:17 by QustoПросмотров: 17Комментарии: 2
Ключевые слова: Мать слёзы сын авторский стих