Заброшенный лес

Новость отредактировал Estellan - 8-06-2024, 21:08

Причина: Авторская пунктуация сохранена.

CreepyAlexander Просмотров: 170 Комментарии: 0 +1 8-06-2024, 21:08 by

Далеко-далеко стоит одинокоТемный заброшенный лес...Отрезан от мира он в печали глубокойБудто-бы вовсе исчез...Это гиблое место, проклятья обитель!Здесь соткано все из страха и болиНапрасно кричать - спасите, спасите!Кто ступит туда - страшна того доля!Много храбрых глупцов в лес тот пошлиНо там правит бал нечистая сила...И жуткую гибель они там нашли!И навеки их тьма поглотила!Там флюиды отчаянья витают повсюдуВ тиши безмолвия зловещей...И живым никто не выйдет оттудаОт ужаса все там трепещит!Оставь надежду всяк входящий сюда!Здесь духи смерти свои песни поют...Царит инфернальная жуть тут всегдаБездыханные трупы вороны клюют!

Ключевые слова: Лес тьма ужас авторский стих

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