Заброшенный лесДалеко-далеко стоит одиноко
Темный заброшенный лес...
Отрезан от мира он в печали глубокой
Будто-бы вовсе исчез...
Это гиблое место, проклятья обитель!
Здесь соткано все из страха и боли
Напрасно кричать - спасите, спасите!
Кто ступит туда - страшна того доля!
Много храбрых глупцов в лес тот пошли
Но там правит бал нечистая сила...
И жуткую гибель они там нашли!
И навеки их тьма поглотила!
Там флюиды отчаянья витают повсюду
В тиши безмолвия зловещей...
И живым никто не выйдет оттуда
От ужаса все там трепещит!
Оставь надежду всяк входящий сюда!
Здесь духи смерти свои песни поют...
Царит инфернальная жуть тут всегда
Бездыханные трупы вороны клюют!
Новость отредактировал Estellan - 8-06-2024, 21:08
Причина: Авторская пунктуация сохранена.
8-06-2024, 21:08 by CreepyAlexanderПросмотров: 170Комментарии: 0
Ключевые слова: Лес тьма ужас авторский стих