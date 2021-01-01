Девочка и кукла

Девочка и куклаДевочка кукле заклеила глазки
И рот залепила скотчем!
Будешь шептать свои лживые сказки,
Будешь меня ты морочить?
Мир человеческий чадный и грешный -
Огромная гнойная рана!
Так отчего же пустые надежды
Мне посылали с экрана?
Лучше молчи, я тебя умоляю,
Спрячь свою ложь ты навеки:
Тебя б нарекла я "душевнобольная",
Коль стала бы ты человеком.
Кукла, оставив свое равнодушие,
Украдкой глаза опустила,
Знала, что будет с хозяйкой в грядущем,
Словно седая сивилла.
Что не прожить ей без сказок и песен
О мире далёком и светлом,
Который, хоть с виду наигранно весел,
Но был трансцендентным приветом.
Глазки у куклы подобно цветам:
Свежесть весенняя с ними,
Способны воздвигнуть нетленный ашрам
В иссохший душевной пустыне...
Кукла - посланник на этой земле,
Утерянной и обречённой...
А девочку мать обнаружит в петле,
От счастья и грез отреченную!
Автор: Лев Зубенко.
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Новость отредактировал Estellan - Вчера, 19:28
Вчера, 19:28 by happyfoxПросмотров: 46Комментарии: 0
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