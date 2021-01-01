Девочка и кукла

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 19:28

happyfox Просмотров: 46 Комментарии: 0 +1 Вчера, 19:28 by

Девочка кукле заклеила глазкиИ рот залепила скотчем!Будешь шептать свои лживые сказки,Будешь меня ты морочить?Мир человеческий чадный и грешный -Огромная гнойная рана!Так отчего же пустые надеждыМне посылали с экрана?Лучше молчи, я тебя умоляю,Спрячь свою ложь ты навеки:Тебя б нарекла я "душевнобольная",Коль стала бы ты человеком.Кукла, оставив свое равнодушие,Украдкой глаза опустила,Знала, что будет с хозяйкой в грядущем,Словно седая сивилла.Что не прожить ей без сказок и песенО мире далёком и светлом,Который, хоть с виду наигранно весел,Но был трансцендентным приветом.Глазки у куклы подобно цветам:Свежесть весенняя с ними,Способны воздвигнуть нетленный ашрамВ иссохший душевной пустыне...Кукла - посланник на этой земле,Утерянной и обречённой...А девочку мать обнаружит в петле,От счастья и грез отреченную!Автор: Лев Зубенко.

Ключевые слова: Кукла стихи глаза девочка

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