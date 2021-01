"Take over the world"

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 06:16

Причина: Стиль автора сохранен.

Лорд Драконус Просмотров: 19 Комментарии: 1 +1 Сегодня, 06:06 by

1. Слушайте, дети, мрачную историюО Мышонке, живущем в лаборатории!Каждый раз, завидев восход,Он пускает кучу планов в ход.Но стоит лишь ему восторжествовать,Как назло, все - коту под хвост!Только он не привык унывать,И начинает свою миссию вновь...2. Он был рождён в глуши лесной,Но жестокий ждал судьбы удар:Запах манящий яств привёлЕго ветром прямо в капкан!Слушайте, дети, эту историюО Мышонке, живущем в лаборатории!Раздраженным тоном из её глубинДоносятся слова: "ЗАХВАТИТЬ ВЕСЬ МИР!"3. Опыты учёных жестоки и кровавы,Сделали его злым и угрюмым.Теперь не мышонок пред ними, а Дьявол!Он одержим одной лишь только думой.Слушайте, дети, мою историюПро Мышонка, живущего в лаборатории!Фраза его зловеще звучитВсякий раз, когда желаньем он горит...ЗАХВАТИТЬ ВЕСЬ МИР!Вот на английском:"1. Listen, sweet children, my dark storyAbout mouse, lives in laboratory.Every time the rises Sun☀🌞,He comes up with a new plan.But only when he it does,Everything goes down the drain...Only he never gives up,Begins to conquer the universe again...HE'S NAME IS BRAIN!2. He was born in the middle of the woods,But fate to him wasn't kind.The inviting smell of foodCarried was to the trap by the wind!Listen, sweet children, my dark storyAbout mouse, lives in laboratory.Come out of it irritated wordAbout the fact that he's want...TAKE OVER THE WORLD!3. The experiments of scientists were brutal,And gradually made him gloomy and evil.Appeal to humanity is now late, futile...And people thought the Mouse was like the Devil!Listen, sweet children, this dark storyAbout the Mouse, which lives in laboratory.He rebelled, and started againDestroy everything, cause pain.Ominous sounds his favorite word,Every time, when he wants and triesTAKE OVER THE WORLD!"

Ключевые слова: Песня Rammstein пародия мышонок лаборатория авторский стих

Другие, подобные истории: