Сказка (часть 1)Как много в мире разных сказок.
Одни на правде, в других ложь.
Конец одних всегда прекрасен,
Конец других бросает в дрожь.
Добро над злом возобладает.
Так было, есть, произойдёт.
И жить мёд с пивом попивая,
Таков у сказок всех исход.
Должна же сказка воплотиться!
Страною правил злой тиран…
Подлец, убийца, кровопийца!
Он в страхе подданных держал!
Меня Иваном не прозвали,
Но сходство в том, что я дурак.
Я не царевич, не боярин…
Я сельский конюх – это так.
Мою невесту царь не трогал,
Хотя и этим промышлял.
Ну не нашёл любовь до гроба,
Иначе б горе испытал.
Ведь после права первой ночи,
Из невредимых – никого.
Кого сгубил – гораздо больше.
Как говорил, наш царь – зверьё.
Но выход мы нашли, конечно.
Дев пострашней – царь обходил.
И в жёны брали в королевстве
Лишь тех – сходил кто на горилл.
Конечно, это и неплохо –
Им тоже хочется любить.
Но вот законы и налоги…
Да что тут, в общем, говорить…
Короче, я решил недавно –
Пришли для сказки времена!
Освобожу всех от тирана,
И будет в мире жить страна!
Но как мне в царский двор пробраться?
Меня у входа пришибут.
Я с феей крёстною не знался.
И сам, вообще, не Робин Гуд.
Я долго планы свои строил,
Пытался за слугу сойти.
Плетьми за это отпороли,
И с этих пор я приутих…
И тут, как в каждой доброй сказке,
Момент один произошёл.
Уставшей лошадью меняться,
В деревню прибыл к нам посол.
- Вы к королю? – спросил невинно.
А он мне: «Место своё знай!»
Ну я подковой его двинул -
Нашёлся тут ещё мне царь…
Одел одежду басурмана,
Взял грамоту и медальон.
Связал, взял меч. Мечта сбывалась –
Теперь пройду я в царский двор…
И вот у врат. Кричит охранник:
«Откуда жалуете к нам?»
Со страху рот онемевает,
И я «бебечу» как баран.
- «Ни «Бэ», ни «Мэ» - заморский что ли?
Анука, грамоту подай…»
И я, трясущейся рукою
Достал пергамент и медаль.
Он прочитал, преобразился:
«Мы ждали Вас, месье Некрон.
Лентяи! Гостя проводите.
И переводчик здесь нужён».
Тут два гвардейца подбежали,
Меня в покои повели.
В покоях ванна ожидала,
На блюдах яства и графин.
- Месье, с дороги отдохните.
За Вами к вечеру пришлём.
Как бал дворцовый состоится,
Поговорите там с царём.
Я исполнял всё роль «немого»,
И им в ответку лишь кивал.
Гвардейцы удалились вскоре.
Отведаем, дождёмся бал…
И вот уж вечер на подходе.
Гвардейцев двое в дверь стучат.
- «Месье Некрон, Вы отдохнули?
Пойдёмте, разыгрался бал.
Оружие Вы отложите».
И что ж мне делать без меча?
Я притворился, что не слышу.
Но стражник выйти с ним не дал…
Я безоружный в бальном зале,
Вокруг придворные кружат.
Играют лютни, флейты, арфы.
Я понял, нужно танцевать…
Я танцевал всего два раза.
Все под гармошку, гопака…
А тут все двигаются плавно,
Ну, я как мог, так «станцевал».
Все вроде смотрят так любезно,
Про яйца шутят меж собой -
Считают, речь мне неизвестна,
Но я не понял что со мной.
В штаны рукой – там всё в порядке.
Услышал шутки и смешки.
И тут, увидел я тирана.
Все расступались перед ним…
Наш царь надменным грозным шагом
Вгонял всех в ропот, шёл ко мне.
Волненьем, страхом обдавало.
Я понял, близок тот момент!
- «Что за индюк! Вы все такие?
Не станцевать. Не говорить».
А переводчик чудно пискнул:
- Приветьствуемь вась госьподинь!
Не ведал царь, что понимаю.
Ему отвесил я поклон.
А сам всё думаю, гадаю -
Как мне разделаться с царём.
Ударить нечем, хоть и близко.
Такого в сказках не читал.
Ну всё - попалась в клетку мышка.
А царь всё дальше продолжал:
- Скажи ты этому полену,
Что в башню он пойдёт с утра.
Чтоб уговор наш был там сделан.
Иначе слезет голова.
И переводчик всё с почтеньем,
Но без угрозы перевёл.
А может с ним, как и с Кащеем?
С чего тут речи про яйцо?!
Уходит время, царь отвлёкся.
Все ждут, что что-то я скажу.
Нога напряжена, трясётся…
Я треснул! Прям по «кладенцу»!
Загнулся царь, на пол скатился!
Меня схватили в тот же миг!
Повсюду причитанья, визги!
И тут удар, и свет поник…
P/S кусочек из продолжения
Очнулся я… Повсюду сумрак...
Башка трещит, но вроде жив...
Сырой, смердящий гнилью воздух –
В темницах, видно, городских.
Напротив стражник, сквозь решётку,
С улыбкой смотрит на меня:
«А вот и наш умалишённый…
Зачем царю по яйцам дал?»
Новость отредактировал Estellan - Вчера, 16:52
Причина: Авторская пунктуация сохранена.
Вчера, 16:52 by VoladПросмотров: 104Комментарии: 2
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