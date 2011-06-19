Сказка (часть 1)

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 16:52

Причина: Авторская пунктуация сохранена.

Volad Просмотров: 104 Комментарии: 2 +5 Вчера, 16:52 by

Как много в мире разных сказок.Одни на правде, в других ложь.Конец одних всегда прекрасен,Конец других бросает в дрожь.Добро над злом возобладает.Так было, есть, произойдёт.И жить мёд с пивом попивая,Таков у сказок всех исход.Должна же сказка воплотиться!Страною правил злой тиран…Подлец, убийца, кровопийца!Он в страхе подданных держал!Меня Иваном не прозвали,Но сходство в том, что я дурак.Я не царевич, не боярин…Я сельский конюх – это так.Мою невесту царь не трогал,Хотя и этим промышлял.Ну не нашёл любовь до гроба,Иначе б горе испытал.Ведь после права первой ночи,Из невредимых – никого.Кого сгубил – гораздо больше.Как говорил, наш царь – зверьё.Но выход мы нашли, конечно.Дев пострашней – царь обходил.И в жёны брали в королевствеЛишь тех – сходил кто на горилл.Конечно, это и неплохо –Им тоже хочется любить.Но вот законы и налоги…Да что тут, в общем, говорить…Короче, я решил недавно –Пришли для сказки времена!Освобожу всех от тирана,И будет в мире жить страна!Но как мне в царский двор пробраться?Меня у входа пришибут.Я с феей крёстною не знался.И сам, вообще, не Робин Гуд.Я долго планы свои строил,Пытался за слугу сойти.Плетьми за это отпороли,И с этих пор я приутих…И тут, как в каждой доброй сказке,Момент один произошёл.Уставшей лошадью меняться,В деревню прибыл к нам посол.- Вы к королю? – спросил невинно.А он мне: «Место своё знай!»Ну я подковой его двинул -Нашёлся тут ещё мне царь…Одел одежду басурмана,Взял грамоту и медальон.Связал, взял меч. Мечта сбывалась –Теперь пройду я в царский двор…И вот у врат. Кричит охранник:«Откуда жалуете к нам?»Со страху рот онемевает,И я «бебечу» как баран.- «Ни «Бэ», ни «Мэ» - заморский что ли?Анука, грамоту подай…»И я, трясущейся рукоюДостал пергамент и медаль.Он прочитал, преобразился:«Мы ждали Вас, месье Некрон.Лентяи! Гостя проводите.И переводчик здесь нужён».Тут два гвардейца подбежали,Меня в покои повели.В покоях ванна ожидала,На блюдах яства и графин.- Месье, с дороги отдохните.За Вами к вечеру пришлём.Как бал дворцовый состоится,Поговорите там с царём.Я исполнял всё роль «немого»,И им в ответку лишь кивал.Гвардейцы удалились вскоре.Отведаем, дождёмся бал…И вот уж вечер на подходе.Гвардейцев двое в дверь стучат.- «Месье Некрон, Вы отдохнули?Пойдёмте, разыгрался бал.Оружие Вы отложите».И что ж мне делать без меча?Я притворился, что не слышу.Но стражник выйти с ним не дал…Я безоружный в бальном зале,Вокруг придворные кружат.Играют лютни, флейты, арфы.Я понял, нужно танцевать…Я танцевал всего два раза.Все под гармошку, гопака…А тут все двигаются плавно,Ну, я как мог, так «станцевал».Все вроде смотрят так любезно,Про яйца шутят меж собой -Считают, речь мне неизвестна,Но я не понял что со мной.В штаны рукой – там всё в порядке.Услышал шутки и смешки.И тут, увидел я тирана.Все расступались перед ним…Наш царь надменным грозным шагомВгонял всех в ропот, шёл ко мне.Волненьем, страхом обдавало.Я понял, близок тот момент!- «Что за индюк! Вы все такие?Не станцевать. Не говорить».А переводчик чудно пискнул:- Приветьствуемь вась госьподинь!Не ведал царь, что понимаю.Ему отвесил я поклон.А сам всё думаю, гадаю -Как мне разделаться с царём.Ударить нечем, хоть и близко.Такого в сказках не читал.Ну всё - попалась в клетку мышка.А царь всё дальше продолжал:- Скажи ты этому полену,Что в башню он пойдёт с утра.Чтоб уговор наш был там сделан.Иначе слезет голова.И переводчик всё с почтеньем,Но без угрозы перевёл.А может с ним, как и с Кащеем?С чего тут речи про яйцо?!Уходит время, царь отвлёкся.Все ждут, что что-то я скажу.Нога напряжена, трясётся…Я треснул! Прям по «кладенцу»!Загнулся царь, на пол скатился!Меня схватили в тот же миг!Повсюду причитанья, визги!И тут удар, и свет поник…P/S кусочек из продолженияОчнулся я… Повсюду сумрак...Башка трещит, но вроде жив...Сырой, смердящий гнилью воздух –В темницах, видно, городских.Напротив стражник, сквозь решётку,С улыбкой смотрит на меня:«А вот и наш умалишённый…Зачем царю по яйцам дал?»

Ключевые слова: Сказка царь яйца тиран авторский стих

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