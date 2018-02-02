Расписание

Летяга Просмотров: 14 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 12:21 by

- Значит так, - Царь, заложив руки за спину, медленно ходил вокруг трона, - Сейчас пойдёшь куда-нибудь и принесёшь чего-нибудь. Понятно?- Да, - Герой подумал, - То есть нет. Что принести-то нужно?- А какие предложения? - поинтересовался Царь.Герой вздохнул.- Вы же Царь, - сказал он, - Вам и решать, что вам нужно. А то я так пойду и принесу вам, скажем, яблоко…- Я не люблю яблоки, - Царь поморщился, - Лучше грушу.- Вот об этом я и говорю. А если бы вы не уточнили, я бы пошёл и принёс вам яблоко.Царь на секунду остановился, подумал и зашагал снова.- Тогда вот так, - сказал он, - Иди к высокой горе, что за океаном. На ней ты найдёшь огромный дуб. Загляни в дупло и принеси мне то, что там лежит.- Понял, - кивнул Герой, - А что там лежит?- Я не знаю.- А что должно лежать?- Тоже не знаю, - раздражённо бросил Царь, - Там может и горы никакой нет, откуда мне знать-то?- Так зачем мне тогда туда идти? - растерянно спросил Герой.- Потому что я так велел.- Но ведь должна же быть какая-то цель у моего похода. Что я, туда обратно схожу и скажу, что там ничего нет? Ради этого идти, что ли?- Я об этом как-то не подумал, - Царь смущённо улыбнулся, - Я ведь в этих делах новенький, сам понимаешь. В расписание заглянул, а там написано “отправка Героя на подвиг во имя Царя”. Вот и пытаюсь придумать.- Сходить и принести - это не подвиг, - сказал Герой, - Подвиг - это там Чудище какое одолеть или вообще целого Дракона. Ну и всё в таком духе.- Замечательно! - Царь захлопал в ладоши, - Значит пойди и одолей Чудище какое-нибудь.- Какое именно? Их по округе около сотни ходит.- Всех!- Всех не смогу, - с грустью ответил Герой, - Слишком много.- Ну тогда, - Царь подумал, - Давай шесть штук. Одолеешь?- Шестерых одолею. Но тут такое дело, Государь. Если одного из них тронуть - остальные обидятся и начнут всякие гадости творить. Скот губить почём зря, детей уносить, морковку по ночам выдёргивать.- И как быть?- Или всех разом или вообще никого не трогать. Но всех разом я не смогу.- Ну хорошо, -Царь замедлил шаг, - А Дракона одолеть сможешь?- Смогу, если прикажете, - Герой почесал затылок, - Но тут, Самодержец, тоже не всё просто.- Что опять?- Дракон-то у нас один, да и тот спокойный, вот-вот в красную книгу запишут. Да и туризм весь на нём держится. Ради него все к нам и едут.- Что за напасть! - Царь споткнулся на ровном месте, - И что же мне тебе приказать-то тогда?- Не знаю, - Герой пожал плечами, - Вы Царь, вам и решать. Хотите, ничего не приказывайте.- Но ведь в расписании сказано…- Да какая вам разница, что там сказано, Ваше Величество? Вы же самый главный. Возьмите и отмените это расписание. Своё придумаете.- А так можно? - удивился Царь.- Конечно, - подтвердил Герой, - Такая уж ваша Царская доля, делать то, что в голову взбредёт. Я тогда могу идти?- Можешь, - Царь хитро улыбнулся, - За грушей. А потом свободен.Автор: Роман Седов.

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