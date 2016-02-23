Счастливый выбор (басня)Гадала ведьма на Таро,
И не могла она узнать,
Кто ей лишь скалится хитро,
А с кем судьбу свою связать?
Совсем замучалась она.
Плутишки-карты нагло врут!
Над ней хихикала Луна,
Себе гадать - напрасный труд.
Тогда в отчаяньи лихом
Решила ведьма: "Будет так,
Монетка выпадет орлом -
То мужем станет вурдалак.
А если решкой ляжет в пыль,
Что на дороге, словно шаль,
То мужем будет мне бобыль.
Ну, то есть - леший. Вот печаль!".
Монетку бросить - это блажь,
Но бабе пятый век пошёл!
Хотя на вид ей двадцать дашь,
Нужен жених - хотя б козёл!
Монетка в воздухе летит,
А сердце бьётся всё сильней!
И вдруг, лукав и ядовит,
Возник великолепный змей.
Монетку он хвостом схватил
И в озеро скорей метнул!
И ведьме цветик подарил,
Что у чудовища стянул.
Сказал: "Красавица моя!
А чем же я-то не пригож?
Я Змей Горынычу родня,
Подвластны множества вельмож.
Монетка - это сущий вздор!
Ты сердце слушай, не гадай.
Влюбился я в твой дивный взор!
И ты любовь свою мне дай".
Решила ведьма: "Вот жених!
Гаданиям пустым - конец".
Луна гордилась так за них,
Когда умчались под венец!
И вот счастливою семьёй,
Змей с ведьмой стали колдовать
И править сказочной землёй.
Теперь не надо уж гадать.
Мораль у басни такова:
Любовь границ не признаёт.
Судьба во всём всегда права,
Счастливый выбор всем придёт!
Новость отредактировал Lynx - Вчера, 17:21
Причина: Стилистика автора сохранена
Вчера, 17:21 by ЭвиллсПросмотров: 34Комментарии: 5
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