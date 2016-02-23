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Стихи

Счастливый выбор (басня)

Гадала ведьма на Таро,
И не могла она узнать,
Кто ей лишь скалится хитро,
А с кем судьбу свою связать?

Совсем замучалась она.
Плутишки-карты нагло врут!
Над ней хихикала Луна,
Себе гадать - напрасный труд.

Тогда в отчаяньи лихом
Решила ведьма: "Будет так,
Монетка выпадет орлом -
То мужем станет вурдалак.

А если решкой ляжет в пыль,
Что на дороге, словно шаль,
То мужем будет мне бобыль.
Ну, то есть - леший. Вот печаль!".

Монетку бросить - это блажь,
Но бабе пятый век пошёл!
Хотя на вид ей двадцать дашь,
Нужен жених - хотя б козёл!

Монетка в воздухе летит,
А сердце бьётся всё сильней!
И вдруг, лукав и ядовит,
Возник великолепный змей.

Монетку он хвостом схватил
И в озеро скорей метнул!
И ведьме цветик подарил,
Что у чудовища стянул.

Сказал: "Красавица моя!
А чем же я-то не пригож?
Я Змей Горынычу родня,
Подвластны множества вельмож.

Монетка - это сущий вздор!
Ты сердце слушай, не гадай.
Влюбился я в твой дивный взор!
И ты любовь свою мне дай".

Решила ведьма: "Вот жених!
Гаданиям пустым - конец".
Луна гордилась так за них,
Когда умчались под венец!

И вот счастливою семьёй,
Змей с ведьмой стали колдовать
И править сказочной землёй.
Теперь не надо уж гадать.

Мораль у басни такова:
Любовь границ не признаёт.
Судьба во всём всегда права,
Счастливый выбор всем придёт!

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 17:21
Причина: Стилистика автора сохранена
Вчера, 17:21 by ЭвиллсПросмотров: 34Комментарии: 5
+5

Ключевые слова: Ведьма змей вурдалак гадание монетка любовь авторский стих

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Комментарии

#1 написал: Lynx
Вчера, 17:23
+3
Группа: Главные Редакторы
Репутация: (2358|0)
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Комментариев: 1 480
А что, хорошая басенка. Вспомнила сразу песню у Мельницы - Невеста полоза:

Ай, то не пыль по лесной дороге стелется.
Ай, не ходи да беды не трогай, девица.
Колдовства не буди,
Отвернись, не гляди –
Змей со змеицей женятся.

Лиха не ведала, глаз от беды не прятала.
Быть тебе, девица, нашей – сама виноватая!
Над поляною хмарь –
Там змеиный ждет царь,
За него ты просватана.

Чешуею загар – Мне в осеннюю гарь
Уходить вслед за змеями.
Пылью под пологом голос мне полоза слышится…
Полные голода очи-золото в пол-лица…
Он зовет меня вниз:
«Родная, спустись, Обниму в тридцать три кольца!»

Удержи меня,
На шелкову постель уложи меня.
Ты ласкай меня,
За водой одну не пускай меня…


Плюс, короче, да)
Зарегистрирован: 23.02.2016
         
#2 написал: Почетный святой
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Я Змей-Горынычу родня!
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Мы все - потомственных кровей,
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#3 написал: TiTaN_2017
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Наверно и эта песня повлияла. Своеобразная попытка ремейка получилась.
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Девицей лучеглазой, закинув ранец школьный, да так, чтоб после час его искать,
Я представляла принца, что на коне буланом, приедет быть женой умолять.
Ох как же так случилось, о горе мне несчастной, что принцы все закончились на мне,
И вот теперь под боком, воняя перегаром, храпит седое нечто. За что же это мне? smile

С удовольствием плюсую. Низкий реверанс++++++++
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