Счастливый выбор (басня)

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 17:21

Причина: Стилистика автора сохранена

Эвиллс Просмотров: 34 Комментарии: 5 +5 Вчера, 17:21 by

Гадала ведьма на Таро,И не могла она узнать,Кто ей лишь скалится хитро,А с кем судьбу свою связать?Совсем замучалась она.Плутишки-карты нагло врут!Над ней хихикала Луна,Себе гадать - напрасный труд.Тогда в отчаяньи лихомРешила ведьма: "Будет так,Монетка выпадет орлом -То мужем станет вурдалак.А если решкой ляжет в пыль,Что на дороге, словно шаль,То мужем будет мне бобыль.Ну, то есть - леший. Вот печаль!".Монетку бросить - это блажь,Но бабе пятый век пошёл!Хотя на вид ей двадцать дашь,Нужен жених - хотя б козёл!Монетка в воздухе летит,А сердце бьётся всё сильней!И вдруг, лукав и ядовит,Возник великолепный змей.Монетку он хвостом схватилИ в озеро скорей метнул!И ведьме цветик подарил,Что у чудовища стянул.Сказал: "Красавица моя!А чем же я-то не пригож?Я Змей Горынычу родня,Подвластны множества вельмож.Монетка - это сущий вздор!Ты сердце слушай, не гадай.Влюбился я в твой дивный взор!И ты любовь свою мне дай".Решила ведьма: "Вот жених!Гаданиям пустым - конец".Луна гордилась так за них,Когда умчались под венец!И вот счастливою семьёй,Змей с ведьмой стали колдоватьИ править сказочной землёй.Теперь не надо уж гадать.Мораль у басни такова:Любовь границ не признаёт.Судьба во всём всегда права,Счастливый выбор всем придёт!

Ключевые слова: Ведьма змей вурдалак гадание монетка любовь авторский стих

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