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Стихи

Раскаяние Падшего Ангела

Мне не хватает сил разрушить эти стены,
Мой гнев уже утих давно.
Для вас не брат я боле, только демон,
Для вас я просто зло.

Мне не хватает сил разрушить эти стены,
Мои крылья нещадно оборваны.
Смешно, вы нарекли меня Люцифером,
А сами бросили в преисподнию.*

От боли лишь я развращал чужие души,
Отец, я предал небеса.
Ты сам возвёл тюрьму, что не разрушить,
Где не узреть и облака.

Прошу, я все отдал бы за прощенье,
Как снова хочется летать!
Но только боль, обида, жажда мщенья
Не позволяют мне дышать.

Я слишком горд, завистлив и помешан,
Но только дай, Отец, ответ:
Я так устроен, что безумно грешен,
А твои творенья разве нет?

*Люцифер - в переводе с латыни "Светоносный"
Сегодня, 11:26 by MissolnПросмотров: 150Комментарии: 1
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Ключевые слова: Люцифер ангел авторский стих

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Комментарии

#1 написал: Великий Инквизитор
Сегодня, 15:38
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