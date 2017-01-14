Раскаяние Падшего Ангела

Missoln Просмотров: 150 Комментарии: 1 +2 Сегодня, 11:26 by

Мне не хватает сил разрушить эти стены,Мой гнев уже утих давно.Для вас не брат я боле, только демон,Для вас я просто зло.Мне не хватает сил разрушить эти стены,Мои крылья нещадно оборваны.Смешно, вы нарекли меня Люцифером,А сами бросили в преисподнию.*От боли лишь я развращал чужие души,Отец, я предал небеса.Ты сам возвёл тюрьму, что не разрушить,Где не узреть и облака.Прошу, я все отдал бы за прощенье,Как снова хочется летать!Но только боль, обида, жажда мщеньяНе позволяют мне дышать.Я слишком горд, завистлив и помешан,Но только дай, Отец, ответ:Я так устроен, что безумно грешен,А твои творенья разве нет?*Люцифер - в переводе с латыни "Светоносный"

Ключевые слова: Люцифер ангел авторский стих

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