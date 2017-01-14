Раскаяние Падшего Ангела

Раскаяние Падшего АнгелаМне не хватает сил разрушить эти стены,
Мой гнев уже утих давно.
Для вас не брат я боле, только демон,
Для вас я просто зло.
Мне не хватает сил разрушить эти стены,
Мои крылья нещадно оборваны.
Смешно, вы нарекли меня Люцифером,
А сами бросили в преисподнию.*
От боли лишь я развращал чужие души,
Отец, я предал небеса.
Ты сам возвёл тюрьму, что не разрушить,
Где не узреть и облака.
Прошу, я все отдал бы за прощенье,
Как снова хочется летать!
Но только боль, обида, жажда мщенья
Не позволяют мне дышать.
Я слишком горд, завистлив и помешан,
Но только дай, Отец, ответ:
Я так устроен, что безумно грешен,
А твои творенья разве нет?
*Люцифер - в переводе с латыни "Светоносный"
Сегодня, 11:26 by MissolnПросмотров: 150Комментарии: 1
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