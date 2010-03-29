Сонный паралич

Новость отредактировал Kiria - Вчера, 14:38

angel_kate666 Просмотров: 152 Комментарии: 1 +3 Вчера, 14:38 by

Я много раз слышала о таком явлении, как сонный паралич. И думала, что меня он никогда не коснется. До одной ночи...Поздно вечером я легла спать и на удивление быстро уснула, и уснула на боку. Когда же я проснулась, то лежала на спине и не могла пошевелиться. В комнате было темно, но я смогла разглядеть обстановку. Был полный беспорядок, причем даже телевизор лежал на полу. Ничего не понимая, я пыталась пошевелиться, но безуспешно. Тут начали раздаваться какие-то жуткие звуки, и по стене стали мелькать черные тени, человеческие. Они медленно начали подлетать ко мне, и одна даже склонилась надо мной. Сразу повеяло холодом, как будто очутилась на морозе зимой. А потом в дверном проходе появилась фигура, высокая, сгорбленная, как старуха какая-то. Она стала подходить ко мне медленно. Тени же кружили быстрее, и казалось, исполняли какой-то странный танец. Тут эта фигура подошла на метр к моей кровати и рухнула на пол. Я смотрела на потолок, мне было очень страшно, я про себя читала молитву Отче наш, хоть в Бога не верю. Закончилось это быстро, хотя мне показалось, что прошла вечность. Тени очень быстро задвигались, слились в одну, точно не помню, сколько их было. И я резко пришла в себя, тут же пошевелила руками. Резко сев на кровати, я пыталась успокоиться. В комнате никакого бардака не было, все стояло на своих местах, так же, когда я легла спать. Немного погодя, я встала, выпила воды и легла. Зайдя в ВКонтакте, и посидев минуток 10 с телефоном, я снова заснула.Утром проснулась - сразу вспомнила, что произошло ночью. И тут я поняла, что это был сонный паралич. И он приходил еще несколько раз ко мне. Сейчас я сплю спокойно.Спасибо всем за прочтение! Надеюсь, что вам было интересно!!!

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