aureum_verbum.ogg

Новость отредактировал Летяга - 20-03-2026, 15:07

Причина: Стилистика автора сохранена

Slasho90 20-03-2026, 15:07

aureum_verbum.oggслабо опасныйДа, введение истории я решил оформить как введение к типичным «Файлам 21», хоть их «фандом» (если его можно так назвать) чуть-чуть помер... Что же, бывает. Всё хорошее рано или поздно скатывается в поделки от школьников или изживает себя. Тем не менее, файл, о котором пойдёт речь ниже, действительно может заставить кого-то как минимум поморщиться, а как максимум неплохо так пропотеть (собственно, как меня) или даже вызвать другие, не особо приятные эффекты после крайне близкого ознакомления. Начнём.Данный файл был найден мной в «Веб-Архиве», ссылку на который я давно утерял. Нашёл я его, когда рыскал по архиву в поисках инструменталов группы Death Grips (таки нашёл их, но это другая история) и записей нишевых блэк-метал групп. Название данного файла сразу привлекло меня, и сперва я подумал, что это очередной «хидден гем» от патлатых блэк-металистов или ещё кого поинтереснее. Думаю, вы и сами знаете, насколько люди из подобной среды любят эксплуатировать латынь/немецкий/исландский. Что ж, я решил сразу скачать данную запись и послушать её, так как интерфейс архива безбожно тупил и не грузил ровным счётом ничего.И, честно говоря, я был очень неприятно удивлён после того, как послушал первую же секунду файла. Более того, по моей коже пробежали мурашки, а спина ощутимо вспотела. Там была далеко не музыка. Даже не нойз. Это было чередование низких и высоких частот, какой-то шум с накинутым дисторшеном и звуки странного, трещащего то ли дыхания, то ли ветра в крайне плохом качестве. Изнасилование моих наушников и ушей продолжалось почти две минуты, до момента, пока эта запись не закончила проигрываться. Немного дрожащими руками я снял наушники и помимо закономерной головной боли и боли в ушах ощутил необъяснимую тревогу, будто бы кто-то следит за мной, глазами стал выцеплять самые мелкие детали в своей комнате, а после мне нестерпимо захотелось в туалет. Стоит ли говорить, что поход до него был не менее интересным. После появился ОН или ОНО, или даже ОНИ: странный голос в голове, тихо твердящий что-то на латыни. То ли молитвы, то ли какие-то цитаты...Ощущение лёгкой паранойи и тремор оставались со мной ещё пару дней, ровно как и странный голос в голове, я уже даже надумывал идти к психотерапевту, но... Эффект пропал на третий день моих злоключений. Такого облегчения и прилива дофамина я не испытывал никогда.Слушать лишь на свой страх и риск. Ссылка:https://files.catbox.moe/f7zhh3.mp3

