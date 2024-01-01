Плохой кузнец

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 08:42

зелёное яблочко Просмотров: 50 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 08:42 by

— Баюн! — позвала Баба-Яга. — Хватит уже в окно смотреть. Пошли в карты играть.— Сейчас, — отозвался Баюн. — Тут такое зрелище — глаз не оторвать!— Чего там интересного?Яга вдруг нахмурилась:— Ты что, опять зелья нахлебался, валенок? Опять у тебя там ёлки с берёзами танцуют?— Ни в коем случае! — Баюн поморщился. — Я зарёкся пить неизвестные мне зелья после того случая. Тут просто Царевич застрелиться пытается. Жду вот.— Чего? — ахнула Яга. — Как это — застрелиться?!— Ну вот так. Из лука. Уже второй час пытается.Яга выглянула в окно: Царевич сидел под ёлкой, лил горькие слёзы и пытался ногой удержать стрелу на тетиве.— Да что ж ты делаешь, родненький! — завопила Яга, выбегая из избушки. — Да нельзя же так!Она подбежала к Царевичу и выхватила лук из его рук:— Ну кто же так делает-то, а? Ты чем думаешь вообще? Вот, возьми это зелье — одна капля и уже через секунду будешь на том свете!Царевич выпучил глаза, пробормотал что-то невнятное и бросился наутёк через лес.— Куда же ты, сынок? — с издёвкой закричала Яга. — Зелье-то, зелье возьми!— А ещё и слёзы лил, — проворчал Баюн. — Я даже поверил в серьёзность его намерений. Что это было, бабушка?— Дурь в голове, — усмехнулась Яга. — Есть такие люди, которые вместо того, чтобы попросить помощи, начинают привлекать внимание к своим бедам глупыми способами. Ты думаешь, Царевич случайно пришёл именно к моей избушке?— Нашей.Избушка дёрнулась и Баюн выпал с окна на землю.— К моей, — повторила Яга. — Царевич знает, что я могу помочь, а просто попросить дурь мешает. Вот и разыгрывает представление. Понял?— Само собой, — пробормотал Баюн, отряхиваясь. — Я же не дурак. Только мне теперь интересно, а почему тогда бывает так, что люди просят помощи без всяких представлений, а им не помогают?— Это другая сторона. Одни не умеют говорить, другие не умеют слышать. Это как с дитями. Потеряет дитё куклу и слёзы льёт…— Тоже мне горе!— Вот об этом я и говорю, — закивала Яга. — Для тебя, как и для других, это глупость. А для дитя это настоящая трагедия. На чужую беду, нужно смотреть чужими глазами, а люди о ней судят по своему к ней отношению, понимаешь меня?— А что же ты, на беду Царевича, его глазами не посмотрела? — ехидно спросил Баюн.— Посмотрела.— А чего не помогла тогда?— Настроение пакостливое, — широко улыбнулась Яга. — Ты его лицо видел, когда я зелье предложила?— Это было явно не то, чего он ожидал, — хихикнул Баюн. — Что у него за беда-то?— Царевич в том году был в гостях у иноземного Короля и влюбился в его дочь. Теперь страдает, потому что они никогда не смогут быть вместе.— Почему?— Потому что он сам себе это придумал, — ответила Яга. — Он даже не знает, что Принцесса тоже в него влюбилась. Даже не пытался узнать. А вообще Король с радостью отдаст свою дочь за нашего Царевича.— Погоди, — засмеялся Баюн. — То есть он мог написать Принцессе письмо, узнать, что чувства взаимны и жить счастливо, но вместо этого он молча страдает, потому что сам себе придумал, что и как будет?— Именно.Баюн задумчиво почесал лапой за ухом:— А ещё нас злодеями называют. Люди сами себе больше зла делают, чем мы можем представить.— Умнеешь, — с неподдельным уважением в голосе сказала Яга. — Царевич вот теперь меня винить будет — я ведь не помогла, значит, я и виновата в том, что он не может быть вместе с Принцессой.— И так ему будет легче жить? — спросил Баюн.— Намного. Настолько, что через полгода женится на боярской дочке. Но всю жизнь будет вспоминать о Принцессе и ругать меня на чём свет стоит.— Хотя ты ко всему этому не имеешь никакого отношения, — усмехнулся Баюн. — Да уж, бабушка, весела наша злодейская жизнь. Пошли лучше в карты играть, ну их, этих людей.Автор Роман Седов.

Ключевые слова: Баба Яга баюн царевич принцесса несчастная любовь

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