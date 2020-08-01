Приворотное зелье
- Мир дому твоему, нечисть страшная! - низко поклонилась Девица. - Долгий путь я прошла, все ноженьки истоптала!
- Пусть и нечисть, но ничего не страшная! - фыркнула Баба-Яга. - Выпрямись ты уже да садись вон на лавку.
Девица послушно кивнула, села на лавку и всхлипнула.
- Сил моих нет, бабушка, в девках ходить, - заговорила она, - подружки все уж замужем, одна я дни в горнице у окошка провожу. Папенька всё шутит, что скоро бирюком обращусь.
Баба-Яга протянула ей платок. Девица вытерла выступившие слёзы.
- Все златые горы обещают, а замуж никто не зовёт, - вздохнула она, - на сеновал только.
- Всему своё время, - ласково сказала Яга, - и твоё однажды придёт, чего торопиться-то?
- И я так спервоначалу думала, - ответила Девица, - три дня прождала, а ничего не поменялось. И решила я мужа себе колдовством найти. Хоть витязя, хоть крестьянина, главное здорового. Дай мне, бабушка, зелье приворотное, не откажи. Что хочешь для тебя сделаю!
- Рыбу ловить умеешь? - раздался голос из-за печки.
- Кыш, негодник! - прикрикнула Яга. - Пока мышь не поймаешь, на глаза не появляйся.
Баюн обиженно фыркнул и замолчал.
- Так что, бабушка? - с надеждой спросила Девица, - поможешь? Век тебя не забуду! Хочешь, первенца в твою честь назову?
- Не повезёт парнишке, - засмеялся Баюн.
Яга набрала кружку воды и выплеснула за печку. Мокрый Баюн выскочил наружу, укоризненно посмотрел на Ягу и выпрыгнул в открытое окно.
- Так о чём мы?
- О зелье приворотном, бабушка.
- Точно! - кивнула Яга. - Ну, само зелье я тебе дать не могу, нетути его у меня сейчас. Да и испортится оно, пока идти обратно будешь. Могу рецепт дать, сама справишься. Но не за просто так.
- Что ни скажешь - всё сделаю! - воскликнула Девица.
- Поглядим ещё. Значит, слушай внимательно. Встанешь спозаранку, да вдоль ручья вниз пойдёшь. У старицы увидишь столб - чёрный, как ночь. Постучишь по столбу три раза, позади тебя колдун старый появится. Станет он тебе вопросы задавать, а ты ему отвечай. Если правильно ответишь, даст он тебе камень красный. Вот этот камень ты мне и принеси.
- А какие вопросы задавать станет? - уточнила Девица.
- А я почём знаю? - удивилась Яга. - Каждый раз новые, чтоб его.
- А если не отвечу?
- Тогда и камень он тебе не отдаст. А коли камень не принесёшь, то и приворотного зелья от меня жди. Ну что, согласна?
- Согласна, нечисть нестрашная, - серьёзно кивнула Девица.
Рано утром она проснулась, лицо в тазике умыла, взяла со стола яичко и тихонько вышла наружу.
- Не сдюжит, - пробормотал Баюн из-под стола, - знаю я таких.
- Значит ты следующий пойдёшь, - пообещала Баба-Яга. - Не принесёшь камень, будешь на улице с курями спать.
Баюн сразу же громко захрапел, делая вид, что спит.
К обеду Девица вернулась и протянула Яге небольшой свёрток.
- Я же говорил, что справится, - важно сказал Баюн. - Знаю я таких.
- Ай да умница! - похвалила Яга, разглядывая камень. - Что спрашивал-то?
- Я не особо поняла, - призналась Девица, - слова чудные какие-то, я таких не слыхала никогда.
- А как же ты на них ответила?
- А я не отвечала.
- А камень-то он как тебе отдал? - округлила глаза Яга. - За какие заслуги?
- А он и не отдавал, - покраснела Девица, - я ему поленом вдоль хребта приложила, он и уснул. Я камень взяла и бегом сюда.
Яга задумчиво потёрла бородавку.
- Надо же. А мне такой способ в голову не приходил. Держи.
Она протянула Девице сложенный лист бумаги.
- Спасибо, бабушка! - обрадовалась Девица, заглядывая внутрь, - век твоей доброты… Это что такое, а? Свёкла, капуста, лук, морковь. Это что такое, я спрашиваю?
- Рецепт приворотного зелья, - подмигнула Яга, - если всё, как написано, сделаешь - тебя замуж любой мужик после первой ложки заберёт. А если туда ещё сметаны добавить, то можно и на Царевича замахнуться!
Автор - Роман Седов.
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Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 10:45
Сегодня, 10:45 by Сделано_в_СССРПросмотров: 47Комментарии: 0
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