Заколдованная лягушка и всё по-другому

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 05:39

Причина: Стилистика автора сохранена.

Сделано_в_СССР Просмотров: 17 Комментарии: 1 +1 Сегодня, 05:38 by

— Да ты сюда смотри! — Иван-царевич ткнул пальцем в книгу. — Русским языком написано: поцеловал, колдовство спало - все счастливы! Понимаешь?— И что? — проворчала Лягушка. — На воротах кузнеца местного тоже много чего написано. Что теперь, всему написанному верить?— А что там написано?Лягушка поманила Царевича лапкой и зашептала ему на ухо.— Может он и правда такой, — пожал плечами Царевич, — цены, поди, ломит не по-христиански.— Нормальные у него цены, — отмахнулась Лягушка, — не больше, чем у других. Но суть ты, я надеюсь, понял — не всё, что написано, правда.— Так это-то книга. Разве в книгах врут?— Может и не врут. Но всей правды там точно нет.— Я совсем запутался, — вздохнул Иван-царевич. — Ты лягушка какого рода — стандартного или заколдованного?— Заколдованного.— Значит, хочешь стать обратно человеком?— Спросил! — усмехнулась Лягушка. — Конечно хочу!— Но от моей помощи отказываешься?— Отказываюсь.— Ничего не понимаю, — Иван-царевич развёл руками. — Почему так-то? Я ведь из добрых побуждений помощь предлагаю, не ради выгоды.— Откуда мне знать? — усмехнулась Лягушка. — Может ты со странностями.— Это с какими?— Может, ты просто любишь лягушек целовать.Иван-царевич поморщился.— Не люблю, — ответил он. — Будь так, я бы любую другую уже поймал да поцеловал. А вообще сама мысль об этом вызывает у меня отвращение, но ради благой цели можно и потерпеть.— Не стоит беспокоиться, — сказала Лягушка. — Да и вообще это колдовство само по себе развеется.Иван-царевич недоверчиво прищурился и принялся листать страницы книги.— Так не бывает, — объявил он, закрыв книгу. — Любое колдовство следует развеять, само по себе оно никогда не проходит.— Опять ты за своё? Говорю же: не всё, что пишут в книгах, правда! Что это за книга вообще такая?— Со сказками, — пожал плечами Царевич. — Чего ухмыляешься?— Того. Мы с тобой, Царевич, не в сказке. А если бы и были в сказке, то она была бы не такой, как остальные.— Почему?— Да потому что у нас всё по-другому! — закатила глаза Лягушка. — Моё колдовство действительно развеется само по себе, меня не нужно спасать, помогать и, тем более, целовать. Понимаешь? Вот в сказках герои обычно как узнают о том, что кто-то попал в беду?— Им об этом рассказывают, — ответил Царевич. — Просят помочь.— А тебе кто-то про меня рассказывал? Просил помочь?— Нет.— Вот! Ты меня случайно нашёл, когда в кусты полез. В твоей книге подобное встречается?— Нет. Но это ведь одна из многих, может в других такое есть.— Заладил, — вздохнула Лягушка. — Шёл бы ты, Царевич, своей дорогой, а? Ну не нужна мне помощь.— Что за жизнь! — всхлипнул Царевич. — Даже лягушка от меня нос воротит. Я так никогда не женюсь.— Чего?— Того. Не женюсь, говорю. Так ведь принято — спас от беды какую красавицу — бери в жёны.— Вон ты чего так стараешься! — прыснула Лягушка, подползая ближе к Царевичу. — А говорил, выгоды не ищешь. Жаль тебя расстраивать, но ничего не выйдет.— Да понял я, — проворчал Царевич. — Ты хотя бы объясни, почему? Неужели я настолько плох?Лягушка протянула Царевичу лапку.— Будем знакомы. Фёдор. Кузнец.Царевич округлил глаза.— Чего?— Того. Что, не встречал такого в своих книжках?— Вообще-то встречал, — пробормотал Царевич. — Но всё равно неожиданно. А чего ты сразу не сказал?— Ты не спрашивал. Я же не знал, ради чего ты стараешься.— Действительно. Ты сказал кузнец?— Он самый, — кивнула Лягушка. — В своё оправдание скажу, что цены я не слишком-то и заламывал — но то ведь за качество! А позавчера купец иноземный пришёл, а я так думаю, что он всё равно богатый, денег не считает, ну и заломил ему цену в десять раз больше.— И чего?— Того. Колдуном оказался. Вот и отправил меня сюда на три дня, думать и перевоспитываться. Сказал, как три дня пройдёт, обратно человеком стану, а если вздумаю снова цены заламывать — квакать начну, в качестве предупреждения. Вот и сижу. Так что ступай себе, Царевич, дальше — в этой сказке твоя помощь не требуется.Автор - Роман Седов.

Ключевые слова: Иван-царевич лягушка колдовство кузнец

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