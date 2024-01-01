"Год Дракона"

Летяга Просмотров: 179 Комментарии: 0 +2 Вчера, 08:51 by

— Куда это ты так разоделся? — Баба Яга обошла Горыныча со всех сторон.— А короны где взял? — Кощей прищурился. — У меня спёр или царевичей каких сожрал?— Дык это, того, мой же год, — Горыныч хмыкнул и довольно осмотрел себя.А посмотреть было на что. На каждой голове по короне, на шеях блестящая мишура, когти отполированы до блеска.— Чегой-то он твой, ась? — Яга присела на пенёк от такой наглости.— Яга, ты совсем за новостями не следишь? Год Дракона нынче!— Это я знаю. А ты здесь при чём, милок?— Так я и есть дракон! — Горыныч гордо выпрямился и задрал сразу все три головы вверх.— Тю! — Кощей присвистнул. — Какой же ты дракон, Горыня?— Ты этот, — Яга щёлкнула пальцами, — змий! Сымай корону, неча тут народ баламутить. Ишь, вырядился!И Яга грозно потрясла клюкой в его сторону.— Ты, бабка, думай, что говоришь! Я, может, на саммиту официально приглашён, вот, гляди!Горыныч протянул Яге распечатанное письмо.— Точно, заморским духом пахнет, — потянула Яга носом. — И кто зван?— Так это, все наши собираются: Виверна, Биовульф, Крака, Ямата-но Ороти, Шэньлун, Балереон, ну и там ещё по мелочи, всех на упомнить.— Солидно, — оценил Кощей.— Ааааа, ну ежели все… — Яга посмотрела на него с уважением. — Ты тогось, корону-то поправь и мишуры добавь, а то не празднично получается.— На вот, тряпочку — чешую протри. — Кощей сунул змею бархатный платочек. — Да смотри там, не посрами царство наше тридевятое!Когда Горыныч взлетел и взял курс на юг, Яга даже прослезилась:— Орёл наш. Соколик!А когда он скрылся за горизонтом, Яга почесала в затылке.— Погоди-ка, а следующий год, эт же год змеюки. Чёй это получается, Горыныч опять праздновать будет?— Не, — Кощей хихикнул, — год змеи не его, а твой.— Мой?!— Ну, ты жё та еще, змеюка подколодная.— Я, значит?Смерив Кощея тяжёлым взглядом, Яга поудобнее перехватила клюку.— Мой, говоришь, косатик? Нукась, иди сюда, голубь сизокрылый.— Ты чего удумала, старая? Я же так, пошутил слегка… Ай! Ой! Мамочка! Помогите!До самого вечера в лесу слышался треск, глухие удары и шум. Деревенские крестились и говорили, что это Михайло Потапыч раньше срока проснулся и шалит. Они были не далеки от истины — медведь действительно проснулся от шума, но сидел тихо в берлоге и не высовывался.(с) Александр "Котобус" Горбов

Ключевые слова: Кощей Бессмертный Баба Яга Горыныч рассказявка

Другие, подобные истории: