- Пап, а ты где работаешь? - В сказке!

На днях на работе поднялась одна из вечных тем: "Молодёжь пошла не та: работать не хотят, всё бы им в интернетах зависать". И я призадумался: "А так ли это"? Помню, в миллениум - я закончил институт и точно так же слышал от наставников: "Не та нонче молодёжь пошла - все норовят в коммерсанты податься".



Прошло десять лет и вновь: "Не та нонче молодёжь - им сразу начальничье кресло подавай".



А вот теперь, когда стаж работы перевалил за двадцать лет, я вновь слышу: "Не хочут они руками работать. Вообще на производство идти не хочут".



А я подумал: "А чего бы они хотели идти на производство? Что мы рассказываем своим детям, когда возвращаемся с работы? Что всё плохо, план - сверх нормы, станки старые, начальник мудак? Так дети, особенно совсем мелкие, ничего этого не поймут, но запомнят: "Работать - плохо"!



И придумал небольшую сказку для детей о том, как получают металлы из земли. Все дети любят сказки - просто прочитайте им; а потом придумайте своё продолжение. Уверен, этот рассказ останется у вашего ребёнка надолго.



Если дети спросят: «Откуда берут медь?» - расскажите им вот так…

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 21:10

Причина: Стилистика автора сохранена.

Rudoznatetz Просмотров: 98 Комментарии: 1 +1 Вчера, 21:10 by

Далеко-далеко за степями, за лесами есть дивное место. Когда-то, давным-давно, пришли туда бородатые люди. Имён их уже не помнят, но все звали их «Геологи». Посмотрели на растения, поковыряли землю, насыпали её в баночки и ушли.И, вроде, забыли про него. Но однажды за леса, за степи приползли блестящие жуки. Сильные, как быки! Мощными лапами рыхлили они землю. Могучими лбами сдвигали её в сторону. Может, они и жуки, но понимали, что земля эта – для растений пригодная, нельзя её портить.А за жуками слетелись комары-долгоносики. Длинными своими хоботками впивались они в землю. А под землёй схоронился огромный дракон, который охранял земляные сокровища. И всего-то у него много было: и золото, и серебро, и другие металлы редкие, а уж самоцветным каменьям и счёта не видно. И спал тот дракон тысячи лет. Спал бы и дальше, но жуки утомили его своим жужжанием. А комары-долгоносики протыкали его вековую шубу – вреда не наносили, но донимали изрядно.И проснулся дракон, потянулся, дохнул пламенем – только клубы дыма полетели, да и сбросил свою шубу и, ворча, полез глубже под землю.А жукам только того и надо: тут же набежали-наползли, и давай рыхлую шубу на кучи растаскивать. А потом к жукам присоединились могучие тролли. Они всегда среди камней жили, горы для них – дом родной. Черпают тролли камни, что когда-то были шубой дракона, да в тележки складывают. А как тележка наполнится, так её гномы увозят. А вместо полной сразу же пустая подъезжает. Так вот эти гномы и снуют с тележками: с пустыми – к троллям, с полными – от него. И так их много, что дорожки протоптали – сверху их хорошо видно: бодрыми вереницами бегут гномы, и каждый свою тележку катит.Прибегут они к другому троллю, да и высыпают перед ним содержимое тележек. Вот, дескать, смотри, что мы тебе принесли! А этот тролль не просто так камешки складывает: сортирует – те, что покрупнее, он их про запас убирает подальше. А которые в самый раз – в ладони зачерпывает, да в яму сыплет. Не простая там яма – в ней чудище невиданное обитает: одна пасть только наверху и виднеется. Зачерпнёт тролль пригоршню, да и отправляет в ту пасть. Чудище пожуёт-пожуёт, камнями похрустит-похрустит, да, видать не нравится ему, потому и выплёвывает. А силищи-то у него не меряно: не камни выплёвывает, а камешки мелкие, что твоя щебёнка, из которой дороги строят.Выплюнет оно мелкие камешки на змею, а та бежит в гору чёрной лентой – поклажу на спине несёт. Несёт и никуда не сворачивает. Добежит в гору, кувыркнётся через голову, порода-то с неё и слетает.Да не куда-нибудь, а в барабаны самобеглые, что крутятся день-деньской, да ночи тёмные, а всё-таки на месте остаются. Барабаны те «мельницами» называются. Крутятся в барабане камешки, бьются друг о друга – острые грани в песок перетирают. А вдоль барабанов ходит мельник-гном – его и не видно у барабанов-то – ходит да песнь мельничную слушает. «Эх», - говорит: «славный помол будет! Тонкий, мягкий, что твоя мука»! А чтобы камешки быстрее в песок превращались – добавит он воды в барабан, да шары стальные забросит. Рокочет мельница, как горная река весной. Камни в голыши обкатывает. Если и выскочит какой, так его обратно в мельницу тотчас отправят. Даже мелкий песок не может покинуть барабан – только мутный поток, в который превратились камни.И течёт этот поток своими дорогами внутри труб: то расходятся они во все стороны, то снова в одном месте собираются. А то закружатся в водовороте и начинают там чудеса твориться: на дне-то песок оседает, да не весь – лёгонькие-то песчинки водой дальше уносятся.А дальше, ну, словно в Хогвартсе, места начинаются таинственные: вода-то эта попадает в большие бочки. А возле бочек ходят волшебники, да через трубочки пузыри воздушные выдувают. Бурлит вода в бочках, будто кипит. А пена не лопается, а словно шапкой колышется. Да через край бочки плещется-переливается. Волшебники и так на эти пузырьки смотрят, и этак. То в колбочку нальют, то на свет посмотрят. Анализы, говорят, делают. Посмотрят-посмотрят, а потом свои колдовские снадобья в те бочки добавляют. Говорят, если прислушаться, то можно узнать таинственное заклинание, которое из земли металлы вытягивает. Да только волшебники просто так его никому не говорят – только своим ученикам и подмастерьям.А на службе волшебников – водяные пауки имеются. Они всю эту пену в себя втягивают, да весь мусор и всё пустое потом выплёвывают. А что хорошее осталось – аккуратно передают троллю-Сушителю. Он ка-ак хлопнет в ладоши, так вся вода – вон! Только полезный металл в руках и остаётся.А уж потом гномы его соберут, да упакуют аккуратненько.А вот как потом из этого металла разные вещи делают – это уже другая сказка будет.PS. А вы узнали, о каких механизмах и каких технологических процессах идёт речь в сказке?

Ключевые слова: Сказка гномы тролль жизнь промышленность современность авторская история

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