Не подавай виду...Вот ты сидишь перед монитором и читаешь эту историю. Верно? А теперь прислушайся, только осторожно, не подавай виду... Слышишь, они рядом. Они смотрят на тебя.
Не веришь?
Хорошо... Тем лучше для тебя. Но скажи-ка, ты давно видел свою кошку, собаку, хомячка на худой конец? Сколько уже прошло? Час, два? Не ищи, лучше не надо. Пусть они думают, что ты не знаешь...
Когда я это пишу, я слышу, что они уже крадутся. Они где-то там, где не горит свет. Не знаю, успею ли я дописать...
Так вот, если ты ещё не веришь, ответь, признайся самому себе: ты видел их? Может, вчера или сегодня ночью, проснувшись среди кошмара, разве ты не заметил шероховатую тень?
Похоже, что один из Них совсем близко. Кричать уже поздно. Поэтому я просто закончу...
Сейчас, когда дочитаешь, не подавай виду, что ты знаешь. Если ты один, не трогайся с места, если нет - можешь идти спать. Только лучше не засыпай...
Хотя, кажется, для тебя тоже уже слишком поздно...
Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 02:35
Причина: Авторская стилистика сохранена
Сегодня, 02:35 by Капитан-командорПросмотров: 4Комментарии: 0
Ключевые слова: Ночь сущность одиночество нечто из темноты авторская история