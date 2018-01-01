Не подавай виду...

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 02:35

Причина: Авторская стилистика сохранена

Капитан-командор Просмотров: 4 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 02:35 by

Вот ты сидишь перед монитором и читаешь эту историю. Верно? А теперь прислушайся, только осторожно, не подавай виду... Слышишь, они рядом. Они смотрят на тебя.Не веришь?Хорошо... Тем лучше для тебя. Но скажи-ка, ты давно видел свою кошку, собаку, хомячка на худой конец? Сколько уже прошло? Час, два? Не ищи, лучше не надо. Пусть они думают, что ты не знаешь...Когда я это пишу, я слышу, что они уже крадутся. Они где-то там, где не горит свет. Не знаю, успею ли я дописать...Так вот, если ты ещё не веришь, ответь, признайся самому себе: ты видел их? Может, вчера или сегодня ночью, проснувшись среди кошмара, разве ты не заметил шероховатую тень?Похоже, что один из Них совсем близко. Кричать уже поздно. Поэтому я просто закончу...Сейчас, когда дочитаешь, не подавай виду, что ты знаешь. Если ты один, не трогайся с места, если нет - можешь идти спать. Только лучше не засыпай...Хотя, кажется, для тебя тоже уже слишком поздно...

Ключевые слова: Ночь сущность одиночество нечто из темноты авторская история

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