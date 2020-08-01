Почти Дракон: клад
- Пусти меня! - почти Дракон хватался лапами за траву. - Пусти, или я за себя не отвечаю! Давай сразимся!
Богатырь выпустил хвост почти Дракона из рук и вынул меч из ножен.
- Как пожелаешь.
- Ну не так же сразимся, - проворчал почти Дракон, испуганно глянув на меч. - В шахматы давай сыграем или в шашки. Кто победил, тот и… победил!
Богатырь вздохнул, убрал меч в ножны и потянулся к хвосту.
- Я бы тебя попросил! - почти Дракон прижал хвост к груди. - Вопиющее неуважение! Где это видано, чтобы Драконов волочили за хвост? Куда ты вообще меня тащишь?
- На базар, - зевнул Богатырь, - люди придут на тебя поглазеть, а я с них за это монетку брать буду. Разбогатею!
- Тоже мне! Что тебе, заняться нечем? Иди вон, как все нормальные Богатыри, погибай, сражаясь с Великанами. Чего ко мне-то пристал? Нет бы подойти нормально, поговорить, подарить леденец, и предложить заработать - нет, хватает за хвост и тащит!
Богатырь почесал затылок.
- Хочешь леденец?
- Спрашиваешь! - кивнул почти Дракон. - А он у тебя есть?
- Нет, - ответил Богатырь, - меч есть, фляга с водой и два куска вяленого мяса. Будешь?
- Нет, спасибо. Сколько ты планировал заработать, показывая меня людям?
- Много. Золотой за два базарных дня, не меньше.
- У меня есть два золотых, - подмигнул почти Дракон, - давай я тебе их отдам, а ты не будешь меня никуда тащить?
- У меня есть идея получше, - хмыкнул Богатырь, положив руку на рукоять меча. - Давай ты мне их отдашь и всё равно отправишься со мной на базар?
- Не стыдно обижать маленьких? Я жаловаться буду.
- Кому?
Почти Дракон сложил лапки на груди и задумался.
- Другому Богатырю, - ответил он, - которому добро и справедливость важнее золота.
- У нас таких уже нет, - пожал плечами Богатырь, - были когда-то, во времена нормальных Драконов…
- Я бы попросил! - возмущённо засопел почти Дракон.
- Не лопни. Нет нормальных Драконов, значит, и нормальные Богатыри не нужны.
- Ты, выходит, тоже не нормальный? И не стыдно?
- А чего стыдиться? - усмехнулся Богатырь, - каждый выживает, как может. Кушать всем надо.
- Кору с дерева погрызи, - посоветовал почти Дракон, - и сытно, и совесть мучать не будет.
Богатырь нахмурился, схватил хвост почти Дракона двумя руками и потащил его в сторону деревни.
- Ни дня без приключений. Богатырь, а Богатырь?
- Чего тебе?
- Хочешь расскажу, где клад закопан?
- Не хочу.
- Не хочешь? - удивился почти Дракон, - а почему?
- Потому что всё, что ты предлагаешь, приносит одни проблемы, - устало ответил Богатырь. - Одному про Великанов рассказал - теперь на них каждую неделю кто-нибудь уходит и не возвращается. Другого к Злому Колдуну отправил. Ты знаешь, что он с тем Богатырём сделал?
- Слышал, как же. Но! Я его не отправлял, я ему только рассказал, где Колдун держит прекрасную девицу, а решение идти он принял сам. С Великанами такая же история. Я же не виноват, что никто головой не думает, прежде чем идти! Больше бы думали о цели, а не о награде - было бы им счастье, слава и почёт.
Богатырь отпустил хвост почти Дракона и вытер ладонью лоб.
- Допустим, я думаю головой. И где закопан клад?
- За высокой горой, - ответил почти Дракон, отряхиваясь от пыли. - Знаешь высокую гору?
- Как не знать, - кивнул Богатырь, показывая пальцем, - вон она стоит.
- Точно, я забыл. Так вот: там с другой стороны есть большое дерево. С северной стороны закопан сундук с сокровищами.
- И кто его охраняет?
- Никто.
- Никто?
- Никто.
Богатырь задумчиво посмотрел на высокую гору.
- А чего ты его тогда сам не выкопал?
- Мне чужие сокровища не нужны, - честно ответил почти Дракон, - мне и так неплохо живётся.
Богатырь ещё немного подумал и решительно кивнул.
- Хорошо! - воскликнул он. - Я отправлюсь за сокровищем, но если окажется, что его кто-то охраняет - я сбегу от него и найду тебя. И тебе это не понравится.
- Сам убедишься. Это сокровище никто не охраняет.
Богатырь ушёл, а почти Дракон помахал ему вслед лапой.
- И даже не спросил, почему его никто не охраняет, - сокрушался он, возвращаясь в пещеру. - Спросил бы, я бы рассказал, что оно проклятое. А то потом опять скажут, что я виноват! Сами головой не думают!
Автор - Роман Седов.
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Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 11:15
Сегодня, 11:14 by Сделано_в_СССРПросмотров: 30Комментарии: 0
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