Почти Дракон: клад

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 11:15

Сделано_в_СССР Просмотров: 30 Комментарии: 0 0 Сегодня, 11:14 by

- Пусти меня! - почти Дракон хватался лапами за траву. - Пусти, или я за себя не отвечаю! Давай сразимся!Богатырь выпустил хвост почти Дракона из рук и вынул меч из ножен.- Как пожелаешь.- Ну не так же сразимся, - проворчал почти Дракон, испуганно глянув на меч. - В шахматы давай сыграем или в шашки. Кто победил, тот и… победил!Богатырь вздохнул, убрал меч в ножны и потянулся к хвосту.- Я бы тебя попросил! - почти Дракон прижал хвост к груди. - Вопиющее неуважение! Где это видано, чтобы Драконов волочили за хвост? Куда ты вообще меня тащишь?- На базар, - зевнул Богатырь, - люди придут на тебя поглазеть, а я с них за это монетку брать буду. Разбогатею!- Тоже мне! Что тебе, заняться нечем? Иди вон, как все нормальные Богатыри, погибай, сражаясь с Великанами. Чего ко мне-то пристал? Нет бы подойти нормально, поговорить, подарить леденец, и предложить заработать - нет, хватает за хвост и тащит!Богатырь почесал затылок.- Хочешь леденец?- Спрашиваешь! - кивнул почти Дракон. - А он у тебя есть?- Нет, - ответил Богатырь, - меч есть, фляга с водой и два куска вяленого мяса. Будешь?- Нет, спасибо. Сколько ты планировал заработать, показывая меня людям?- Много. Золотой за два базарных дня, не меньше.- У меня есть два золотых, - подмигнул почти Дракон, - давай я тебе их отдам, а ты не будешь меня никуда тащить?- У меня есть идея получше, - хмыкнул Богатырь, положив руку на рукоять меча. - Давай ты мне их отдашь и всё равно отправишься со мной на базар?- Не стыдно обижать маленьких? Я жаловаться буду.- Кому?Почти Дракон сложил лапки на груди и задумался.- Другому Богатырю, - ответил он, - которому добро и справедливость важнее золота.- У нас таких уже нет, - пожал плечами Богатырь, - были когда-то, во времена нормальных Драконов…- Я бы попросил! - возмущённо засопел почти Дракон.- Не лопни. Нет нормальных Драконов, значит, и нормальные Богатыри не нужны.- Ты, выходит, тоже не нормальный? И не стыдно?- А чего стыдиться? - усмехнулся Богатырь, - каждый выживает, как может. Кушать всем надо.- Кору с дерева погрызи, - посоветовал почти Дракон, - и сытно, и совесть мучать не будет.Богатырь нахмурился, схватил хвост почти Дракона двумя руками и потащил его в сторону деревни.- Ни дня без приключений. Богатырь, а Богатырь?- Чего тебе?- Хочешь расскажу, где клад закопан?- Не хочу.- Не хочешь? - удивился почти Дракон, - а почему?- Потому что всё, что ты предлагаешь, приносит одни проблемы, - устало ответил Богатырь. - Одному про Великанов рассказал - теперь на них каждую неделю кто-нибудь уходит и не возвращается. Другого к Злому Колдуну отправил. Ты знаешь, что он с тем Богатырём сделал?- Слышал, как же. Но! Я его не отправлял, я ему только рассказал, где Колдун держит прекрасную девицу, а решение идти он принял сам. С Великанами такая же история. Я же не виноват, что никто головой не думает, прежде чем идти! Больше бы думали о цели, а не о награде - было бы им счастье, слава и почёт.Богатырь отпустил хвост почти Дракона и вытер ладонью лоб.- Допустим, я думаю головой. И где закопан клад?- За высокой горой, - ответил почти Дракон, отряхиваясь от пыли. - Знаешь высокую гору?- Как не знать, - кивнул Богатырь, показывая пальцем, - вон она стоит.- Точно, я забыл. Так вот: там с другой стороны есть большое дерево. С северной стороны закопан сундук с сокровищами.- И кто его охраняет?- Никто.- Никто?- Никто.Богатырь задумчиво посмотрел на высокую гору.- А чего ты его тогда сам не выкопал?- Мне чужие сокровища не нужны, - честно ответил почти Дракон, - мне и так неплохо живётся.Богатырь ещё немного подумал и решительно кивнул.- Хорошо! - воскликнул он. - Я отправлюсь за сокровищем, но если окажется, что его кто-то охраняет - я сбегу от него и найду тебя. И тебе это не понравится.- Сам убедишься. Это сокровище никто не охраняет.Богатырь ушёл, а почти Дракон помахал ему вслед лапой.- И даже не спросил, почему его никто не охраняет, - сокрушался он, возвращаясь в пещеру. - Спросил бы, я бы рассказал, что оно проклятое. А то потом опять скажут, что я виноват! Сами головой не думают!Автор - Роман Седов.

Ключевые слова: Дракон Богатырь клад сокровище проклятие не такая сказка

Другие, подобные истории: