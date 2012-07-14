Дракон

Новость отредактировал Qusto - Вчера, 19:39

Menschenfeind Просмотров: 85 Комментарии: 7 +8 Вчера, 19:39 by

(кит. трад. 龍, упр. 龙, пиньинь: lóng, палл.: лун) в китайской культуре - символ доброго начала ян, прочно ассоциирующийся со стихией воды. По китайским поверьям, змей-лун обитает в реках, озёрах и морях, но способен взмывать и в поднебесье.Как царь животных дракон служил символом императорской власти. Согласно китайскому преданию, Жёлтый император на исходе жизни обратился в дракона и взмыл в небеса.Ну и бонусом маленький дракончик.

Ключевые слова: Дракон Китай царь авторский арт

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