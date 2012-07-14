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Страшные Арты

Дракон

Дракон (кит. трад. 龍, упр. 龙, пиньинь: lóng, палл.: лун) в китайской культуре - символ доброго начала ян, прочно ассоциирующийся со стихией воды. По китайским поверьям, змей-лун обитает в реках, озёрах и морях, но способен взмывать и в поднебесье.

Как царь животных дракон служил символом императорской власти. Согласно китайскому преданию, Жёлтый император на исходе жизни обратился в дракона и взмыл в небеса.

Дракон

Ну и бонусом маленький дракончик.
Дракон

Новость отредактировал Qusto - Вчера, 19:39
Вчера, 19:39 by MenschenfeindПросмотров: 85Комментарии: 7
+8

Ключевые слова: Дракон Китай царь авторский арт

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Комментарии

#1 написал: Qusto
Вчера, 19:35
+2
Группа: Главные Редакторы
Репутация: (890|-2)
Публикаций: 319
Комментариев: 2 444
Я, конечно, не шарю в данном направлении, но тут, на мой взгляд, так много мелких деталей, что можно лишь восхититься терпением автора! Оба арта шикарны, +++
Зарегистрирован: 14.07.2012
                 
#2 написал: зелёное яблочко
Вчера, 19:35
+2
Группа: Комментаторы
Репутация: (1555|-1)
Публикаций: 73
Комментариев: 4 730
Кропотливая работа, видно. Но больше люблю в цвете.
И тоже ручного малютку хочууу.++
Зарегистрирован: 23.12.2013
          
#3 написал: conjure one
Вчера, 19:50
+2
Группа: Модераторы
Репутация: (6186|0)
Публикаций: 39
Комментариев: 2 519
Дракон получился фактурный и динамичный. Спасибо Автору за отличную работу и прекрасный бонус к ней, +++++
Зарегистрирован: 9.02.2015
        
#4 написал: Летяга
Вчера, 20:55
+2
Группа: Заместители Администраторов
Репутация: Выкл.
Публикаций: 739
Комментариев: 8 378
Дракон шикарен!
А дракончик ми-ми-мил)
+++++
Зарегистрирован: 3.08.2014
                           
#5 написал: foxnik
Вчера, 21:12
+2
Группа: Посетители
Репутация: (82|-2)
Публикаций: 72
Комментариев: 694
Какой няшка) Давненько не видел от вас рисунков. +
Зарегистрирован: 14.12.2012
     
#6 написал: Tigger power
Вчера, 21:16
+2
Группа: Модераторы
Репутация: (2106|0)
Публикаций: 7
Комментариев: 4 316
Здорово!) Китайские особенно притягивают взор, а этот гребень на спине просто шикарен и усишки) blush +++++
Зарегистрирован: 9.12.2016
        
#7 написал: Серебряная пуля
Вчера, 22:29
+2
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (2552|-1)
Публикаций: 92
Комментариев: 5 873
Дракон великолепный, заинтриговало предисловие, пошла читать про Жёлтого императора, очень люблю мифологию. Спасибо, автор, радуйте нас почаще!
Во втором рисунке милота зашкаливает!
Кто читал сказку Как приручить дракона, это "Шоня" с принцессой, совсем маленький.)))
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Зарегистрирован: 10.08.2013
              
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