Неведомая хворь

Летяга Просмотров: 23 Комментарии: 1 +4 Сегодня, 05:47 by

- Здравствуй, бабушка, - Любава низко поклонилась, - За помощью к тебе пришла, беда у меня. Муженёк мой захворал.- К врачу его веди, - отмахнулась Яга, не поворачивая головы, - Я эти срамные болезни лечить не умею.Любава вынула платок и вытерла им выступившие слёзы.- Не такая хворь у него, бабушка, - всхлипнула она, - Никто про неё ничего не ведает, только руками разводят.- Не ведает, говоришь? - прищурилась Баба-Яга, - А ну, где твой муженёк? Дай-ка взгляну-осмотрю.Любава протянула руку и втащила в избушку упирающегося мужа.- Мне здесь не нравится, - заявил он.- Звать тебя как, милок? - ласково спросила Яга.- Федя.- Захворал значит, Феденька?- Да выдумывает она всё, - всплеснул руками Федя, - Неделю ходим по разным врачам, уже сапоги новые стёр. Эксклюзивная модель, знаете ли. Я их купил у одного итальянского мастера, ох, бабушка, видели бы вы его работы! Хочу в следующем месяце ещё две пары сапог взять, одни к кафтану выходному, а другие к рубахе с красной вышивкой. Я эту рубаху, между прочим…- Цыц! - подняла руку Яга, - Чего-то я не совсем понимаю. Это хворь такая?- Она самая, - подтвердила Любава, не выпуская платка из рук, - Я сама не сразу заметила, а…- Ты никогда ничего не замечаешь, - фыркнул Федя, - За три дня не заметить новые рукавицы, это ж кем быть-то надо?- Интересно, - протянула Яга, - А ты его случайно не кусала, милая?Любава округлила глаза.- Чего? Это ты к чему, бабушка?- Да так, теория была.- Может мы уже пойдём? - капризно заговорил Федя, - Ты обещала новую сбрую купить, забыла уже?- Подожди немножко, - попросила Любава, - Нужно с бабушкой поговорить.Федя закатил глаза и отвернулся к печке смотреть на кота. Любава вздохнула.- Не обижайся, - попросила она, - Купим, только позже.- Я не обижаюсь, - отозвался Федя, - Я делаю выводы.Яга прошла к сундуку.- Интересный случай, - забормотала она, - Может, настойку с комариных лапок?- Уши отвалятся, - сонно напомнил Баюн с печки.- Подумаешь, - Яга пожала плечами, - Зато действует.- Я это пить не буду, - испуганно вмешался Федя, - Мне мои уши очень дороги, как память.- Тогда эту, - Яга протянула ему бутылёк, - Пей всю.- Уши не отвалятся?- Не отвалятся.- А снадобье низкокалорийное? - уточнил Федя, - Я и так очень толстый, если я не влезу в свой любимый кафтан - это будет катастрофа…- Пей! - велела Яга.Федя послушно выпил содержимое и поморщился.- Не вкусно!- Ну-ка, милок, - обратилась к нему Яга, - Как тебе твои сапоги?- Самые лучшие! Я уже говорил про итальянского мастера?- Не сработало, - всхлипнула Любава.- Не сработало, - задумчиво подтвердила Яга, - А быть такого не может. Значит, есть только один вариант. Выйди-ка, милая, на улицу, да там жди, пока не позову.Любава кивнула и пошла к выходу.- Федя, я на улице буду, - сказала она, - На лавке под деревом посижу.- Делай что хочешь.Когда Любава вышла на улицу, Федя закатил глаза.- Видели её сапоги? - прошептал он, - Какой отвратительный вкус, кошмар просто!- Хорош комедию ломать, - отмахнулась Яга, - Чего жене голову морочишь?Федя усмехнулся и сел на лавку.- А сколько можно мне её морочить, бабушка? - спросил он, - Целыми днями мне про платья, про украшения, про подруг, да слухи со всего Тридевятого Царства. Вечером с работы прихожу уставший, а она мне истерики да обиды: ты меня не любишь, ты стал другим, ты изменился. Сладко, думаешь? Вот и надумал, дай, думаю, попробую. Пусть поживёт в моей шкуре, прочувствует!- Да поняла уже, поди, - мягко ответила Яга, - Пожалей жену-то. Хватит с неё.- Хватит, - подтвердил Федя, - Просто так весело было!Яга добродушно засмеялась.- Повеселился и хватит, - сказала она, - Я Любаве скажу, что снадобьем тебя излечила, понял? Будет спрашивать, говори не помнишь ничего. А её я сейчас научу, о чём мужу рассказывать не нужно, чтобы опять эта хворь не проявилась.Автор: Роман Седов.

Ключевые слова: Яга болезнь сапоги снадобье не такая сказка

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