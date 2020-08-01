Брошенная
- Тю, а чего зарёванная вся такая? - всплеснула руками Баба-Яга, открыв дверь. - Что случилось, голубушка?
- Мужики от меня бегут, бабушка, - всхлипнула Девица, - как от чумной али проклятой.
- Да разве ж то беда большая? Раз бежит, значит не твой то мужик был. Твоё-то, поди, не убежит. Уж я в этом понимаю. Да что мы всё в дверях, проходи, милая.
Девица шмыгнула носом и вошла в избу.
- У меня тут бардак, правда, - развела руками Баба-Яга, - ты уж не обессудь. Садись куда-нибудь да рассказывай.
- Мужики от меня бегут, - повторила Девица, садясь на край кресла. - Пара деньков от знакомства проходит и всё - ни слуху ни духу. Я так думаю в том Людка, змея, виноватая. На неё не смотрят, вот она завистью своей счастье моё и рушит.
Яга раздвинула шторы и внимательно осмотрела Девицу.
- Действительно странно, - согласилась она. - Девка ты видная, руки вон, вижу, в мозолях, значит и трудолюбивая. Так и не подумаешь, что тебя без причины бросить могут.
- Всё так, бабушка, - кивнула Девица. - Сглаз, верно? У, я этой змеюке все космы повыдёргиваю!
Баба-Яга обмакнула пальцы в бочку и побрызгала на Девицу водой.
- Нет на тебе сглаза, - задумчиво сказала она, - и чумы али проклятия тоже нет. Сдаётся мне, милая, чего-то ты не договариваешь.
- Вот тебе крест, бабушка! - Девица размашисто перекрестилась, не заметив, как Яга испуганно закрыла глаза и вжала голову в плечи.
Избушка на курьих ножках покачнулась. С печки спрыгнул сонный Баюн, схватил со стола банку сметаны и выпрыгнул в окно с криком “спасайся кто может!”.
Раздался громкий хлопок, и Ягу с Девицей, вместе со всеми вещами, выкинуло наружу.
- Что это было? - ошарашенно спросила Девица, снимая с головы яичную скорлупу.
- Нашла, где креститься, - проворчала Яга, держась за спину. - Аллергия у неё на это дело, сразу чихать начинает.
Кряхтя, она подняла с земли корзинку, сложила в неё разбросанные склянки и понесла в избушку. Девица подняла несколько книжек и пошла следом.
- Расскажи мне, милая, как всё происходит? - попросила Яга. - Вот знакомишься ты с добрым молодцем, а дальше что?
- Гуляем и беседуем, - ответила Девица. - А потом пропадают. Не под землю, конечно, проваливаются, встречаю иногда. Сразу глаза в землю и отворачиваются, словно знать не знают. А ведь это неправильно.
- Сквернословишь?
- Что ты, бабушка! Приличная я! Склянки, кстати, не так должны стоять.
- Интересно, - задумчиво бормотала Яга. - Требуешь, поди, много? Подвигов в твою честь али ещё чего?
- Ничуть, - покачала головой Девица, - простая я, мне окромя семейного счастья ничего не нужно, честное слово!
- Верю, девонька, верю. Что же, давай я пока чайку с малиной заварю свежего, а ты оставшиеся книги принеси. Посидим, подумаем, отчего ж тебя молодцы бросают.
Когда Девица закончила носить книги, Яга как раз насыпала в чайник заварку.
- Готово, - сказала Девица. - Чай, кстати, не так заваривают.
- Умница, - похвалила Яга и тут же удивлённо подняла бровь. - Чего ты сейчас сказала, милая?
- Чай не так заваривают. Заварник сначала кипятком обдать надо, так правильно.
- Всегда без этого обходилась и ничего, не отравился никто.
- Но ведь нужно всё делать правильно! - воскликнула Девица.
- Вот оно что! - обрадовалась Баба-Яга. - Что же твои молодцы такого неправильного сделали?
- Всё неправильно делают, - похлопала глазами Девица, - цветы не те приносят, рубаху праздничную надевают, хотя день не праздничный, смеются много. А что?
- А ты зачем им об этом говоришь-то?
- Как зачем? Чтобы знали, как нужно делать правильно. Они что, из-за этого бегут, что ли? Я же как лучше хочу.
Яга разлила чай по кружкам и села напротив Девицы.
- Слушай меня внимательно, милая. Как в очередной раз добрый молодец на тебя глаз положит, ты ему ничего не говори. Придёт в рубахе праздничной, а ты молчи и улыбайся…
- А если день не праздничный? Неправильно же!
- А ты всё равно молчи. Будет смеяться - и ты смейся. Пусть всё делает так, как хочет, ничего не говори.
- И сколько мне это терпеть? - вздохнула Девица.
- Пока замуж не выйдешь, - подмигнула Баба-Яга. - Тогда ему уже бежать некуда будет.
Автор - Роман Седов.
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Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 05:19
Сегодня, 05:19 by Сделано_в_СССРПросмотров: 44Комментарии: 0
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