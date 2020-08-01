Брошенная

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 05:19

Сделано_в_СССР Просмотров: 44 Комментарии: 0 0 Сегодня, 05:19 by

- Тю, а чего зарёванная вся такая? - всплеснула руками Баба-Яга, открыв дверь. - Что случилось, голубушка?- Мужики от меня бегут, бабушка, - всхлипнула Девица, - как от чумной али проклятой.- Да разве ж то беда большая? Раз бежит, значит не твой то мужик был. Твоё-то, поди, не убежит. Уж я в этом понимаю. Да что мы всё в дверях, проходи, милая.Девица шмыгнула носом и вошла в избу.- У меня тут бардак, правда, - развела руками Баба-Яга, - ты уж не обессудь. Садись куда-нибудь да рассказывай.- Мужики от меня бегут, - повторила Девица, садясь на край кресла. - Пара деньков от знакомства проходит и всё - ни слуху ни духу. Я так думаю в том Людка, змея, виноватая. На неё не смотрят, вот она завистью своей счастье моё и рушит.Яга раздвинула шторы и внимательно осмотрела Девицу.- Действительно странно, - согласилась она. - Девка ты видная, руки вон, вижу, в мозолях, значит и трудолюбивая. Так и не подумаешь, что тебя без причины бросить могут.- Всё так, бабушка, - кивнула Девица. - Сглаз, верно? У, я этой змеюке все космы повыдёргиваю!Баба-Яга обмакнула пальцы в бочку и побрызгала на Девицу водой.- Нет на тебе сглаза, - задумчиво сказала она, - и чумы али проклятия тоже нет. Сдаётся мне, милая, чего-то ты не договариваешь.- Вот тебе крест, бабушка! - Девица размашисто перекрестилась, не заметив, как Яга испуганно закрыла глаза и вжала голову в плечи.Избушка на курьих ножках покачнулась. С печки спрыгнул сонный Баюн, схватил со стола банку сметаны и выпрыгнул в окно с криком “спасайся кто может!”.Раздался громкий хлопок, и Ягу с Девицей, вместе со всеми вещами, выкинуло наружу.- Что это было? - ошарашенно спросила Девица, снимая с головы яичную скорлупу.- Нашла, где креститься, - проворчала Яга, держась за спину. - Аллергия у неё на это дело, сразу чихать начинает.Кряхтя, она подняла с земли корзинку, сложила в неё разбросанные склянки и понесла в избушку. Девица подняла несколько книжек и пошла следом.- Расскажи мне, милая, как всё происходит? - попросила Яга. - Вот знакомишься ты с добрым молодцем, а дальше что?- Гуляем и беседуем, - ответила Девица. - А потом пропадают. Не под землю, конечно, проваливаются, встречаю иногда. Сразу глаза в землю и отворачиваются, словно знать не знают. А ведь это неправильно.- Сквернословишь?- Что ты, бабушка! Приличная я! Склянки, кстати, не так должны стоять.- Интересно, - задумчиво бормотала Яга. - Требуешь, поди, много? Подвигов в твою честь али ещё чего?- Ничуть, - покачала головой Девица, - простая я, мне окромя семейного счастья ничего не нужно, честное слово!- Верю, девонька, верю. Что же, давай я пока чайку с малиной заварю свежего, а ты оставшиеся книги принеси. Посидим, подумаем, отчего ж тебя молодцы бросают.Когда Девица закончила носить книги, Яга как раз насыпала в чайник заварку.- Готово, - сказала Девица. - Чай, кстати, не так заваривают.- Умница, - похвалила Яга и тут же удивлённо подняла бровь. - Чего ты сейчас сказала, милая?- Чай не так заваривают. Заварник сначала кипятком обдать надо, так правильно.- Всегда без этого обходилась и ничего, не отравился никто.- Но ведь нужно всё делать правильно! - воскликнула Девица.- Вот оно что! - обрадовалась Баба-Яга. - Что же твои молодцы такого неправильного сделали?- Всё неправильно делают, - похлопала глазами Девица, - цветы не те приносят, рубаху праздничную надевают, хотя день не праздничный, смеются много. А что?- А ты зачем им об этом говоришь-то?- Как зачем? Чтобы знали, как нужно делать правильно. Они что, из-за этого бегут, что ли? Я же как лучше хочу.Яга разлила чай по кружкам и села напротив Девицы.- Слушай меня внимательно, милая. Как в очередной раз добрый молодец на тебя глаз положит, ты ему ничего не говори. Придёт в рубахе праздничной, а ты молчи и улыбайся…- А если день не праздничный? Неправильно же!- А ты всё равно молчи. Будет смеяться - и ты смейся. Пусть всё делает так, как хочет, ничего не говори.- И сколько мне это терпеть? - вздохнула Девица.- Пока замуж не выйдешь, - подмигнула Баба-Яга. - Тогда ему уже бежать некуда будет.Автор - Роман Седов.

Ключевые слова: Баба-Яга Девица изба сглаз Баюн замуж не такая сказка

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