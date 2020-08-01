Тридцать четыре неприятных случайности

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 05:09

Сделано_в_СССР Просмотров: 41 Комментарии: 0 0 Сегодня, 05:09 by

— Здравствуй, бабушка, — робко поздоровалась Девица. — Я пришла к тебе с необычной просьбой.— Тоже мне! — фыркнула Баба-Яга. — Вас по пять штук в неделю ходит с необычными просьбами, а на деле — всего-то замуж хотите.Девица покраснела, смущённо опустив голову. Яга, усмехнувшись, со скрипом встала с кресла:— Полно тебе! На ворчливость мою внимания не обращай. Зелье нужно?— Не нужно, — ответила Девица. — Такого молодца, какого я в мужья хочу, на свете не существует. Были, но разобрали всех.— Вот те на! — ахнула Яга. — А зачем же ты тогда ко мне пришла?— Чтобы ты его для меня наколдовала. Ты ведь можешь, бабушка? Знаешь, как это делается?Яга задумалась, уставившись в потолок.— В общих чертах — да, — сказала она. — В своё время я много разных Чудищ сварила, некоторые до сих пор по земле ходят.— Сварила? — удивилась Девица. — А как же они ходят?— В смысле создавала я их так! — отмахнулась Яга, разглядывая книги на полке, — Основа-то в котелке варится. Ага, вот эта.Сдув с книги пыль, Яга разложила её на столе и раскрыла.— Какой глупец посмел взглянуть на скрытые во мне тайны? — громким голосом спросила книга. — Твоя душа будет навеки… Ой! Прости, Яга, не признала. Молчу.Яга самодовольно усмехнулась и перелистнула несколько страниц.— Аспиды, волосатые пни, бессмертные комары, — бормотала она, — не то, опять не то, снова не то. О!— Нашла? — обрадовалась Девица.— Нашла! — Яга помахала листком бумаги. — Рецепт одного старинного лимонного пирога. Не могла вспомнить, куда его спрятала. Говорят, этот рецепт придумал самый настоящий Дракон. Глупости, конечно, но звучит довольно... О! Вот это, кажется, подойдёт.Взяв книгу, Яга перенесла её на другой стол, где у неё стояли всякие банки и коробки с разными полезными в её деле ингредиентами.— Основа — вода! — торжественно объявила Яга, сняв с котелка крышку. — Ибо вода есть основа жизни!Котелок наполнился водой.— Пройдёмся по качествам будущего мужа. Какой он должен быть?— Высокий, — мечтательно протянула Девица, — красивый и сильный! И чтобы сила не какая-то там, а богатырская! И чтобы волосы такие красивые были!— Какой интересный цвет! — хмыкнула Яга. — Так и говори — как у первых красавцев на деревне.— Глаза - чтобы синие-синие! Характер спокойный, чтобы добрый был и ничего не боялся.— Прям идеальный Богатырь получается! Надо потом идеального Злодея сварить, чтобы честно было. Всё?— И чтобы любил, — смущённо прошептала Девица. — Очень-очень!— С этим уже зелье поможет, — кивнула Яга. — Так, а теперь — ингредиенты. Крыло бабочки — чтобы был красивым, сушёный муравей — чтобы был сильным, а еловая иголка — чтобы был высоким. Пшеничный колосок для цвета волос и две ягоды голубики.Яга заглянула в книгу и продолжила:— Ложка муки для вязкости, кора дуба для крепости, тридцать четыре капли живой воды. Что там ещё? А, точно.Яга наклонилась и вытащила из ведра небольшую морковку.— А можно побольше? — прошептала Девица.— Зачем? — удивилась Яга. — И этой вполне… Тьфу, дурёха! Морковка — для цветового баланса!Девица смущённо улыбнулась. Яга, хихикнув, бросила морковку в котелок и заглянула в книгу:— И последнее.Нахмурившись, Яга прочла длинное заклинание и махнула руками над котелком.— И где мой новоиспечённый муж? — спросила Девица.— Скорее "новосваренный", — усмехнулась Яга. — Не торопись, жди.Только Яга договорила, как над котелком начал надуваться огромный пузырь. Надувшись до размера человека, он оглушительно лопнул и из него вывалился Богатырь.— Мамочки! — Девица закрыла глаза ладошками. — Получилось?— Более чем, — протянула Яга, восхищённо цокая языком. — Нет, подумать только! Ох, не была бы я…Над котелком надулся и лопнул ещё один пузырь, из которого вывалился точно такой же Богатырь.— Э-э-э! — Яга бросилась к книге. — Это ещё что такое, всё же правильно! Или... Тьфу, дура старая!— Что такое? — испугалась Девица, отпрыгивая от очередного пузыря над котелком.— Три четверти капли живой воды! Нет, ну зато какие красавцы! Так, кто уже на ноги встал, давайте живёхонько на улицу — там тепло, не замёрзнете. Быстро, кому сказала: освобождаем место для других!Через пять минут Яга стояла на улице, разглядывая тридцать четыре совершенно одинаковых Богатыря.— Вот же неприятная случайность! — вздохнула она. — Вернее, тридцать четыре неприятных случайности.— Тридцать три, — подала голос Девица, — одного-то я заберу. А чего вы с остальными делать будете?— Есть у меня одна идея, — задумчиво пробормотала Яга. — Пойдём, я тебе приворотное зелье для твоего экземпляра дам, а потом к морю схожу. Там у меня один знакомый живёт — глядишь, чего и посоветует.Автор - Роман Седов.

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