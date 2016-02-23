Свидание с привидением

Свидание с привидениемБудет нам о чём по жизни вспомнить,
Глядя на пейзажей красоту.
Встретимся давай с тобою в полночь.
Буду ждать на Везерском мосту.
Приходи одна и без опаски,
Что тебя погубит злой маньяк.
Это враки и больные сказки.
Ты сама поймёшь, что всё не так.
Как меня узнаешь? По походке.
Не переставляя рук и ног,
Будет плыть в ненастную погодку
К небу не причаливший челнок.
В тот момент, когда возникну рядом,
Твой за миг растает сердца лёд.
Ветер заиграется с кудрями
И в порыве юбку всколыхнёт.
Сколько лет мне? Сам про то не в курсе.
Не считаю годы и гроши.
Умер я давно уже. Но чувство -
Что вообще, как будто и не жил.
Не такой, как все на белом свете.
Спросишь, кто я? Сам не знаю, кто.
Но, на всякий случай, приоденься
Ты плотней в осеннее пальто.
Если что, согреть смогу едва ли.
На плечо мне голову не весь.
Даже подарить цветочек алый
Не способен я и в этом – весь.
Ухажёр, как видишь, не галантный…
Ты в глазах теряешь прежний блеск
И с разочарованной прохладой
Смотришь сквозь меня на тёмный лес.
Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 03:30
Причина: Стилистика автора сохранена
Сегодня, 03:30 by johnny-max-cageПросмотров: 17Комментарии: 1
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