Свидание с привидением

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 03:30

Причина: Стилистика автора сохранена

johnny-max-cage Просмотров: 17 Комментарии: 1 +1 Сегодня, 03:30 by

Будет нам о чём по жизни вспомнить,Глядя на пейзажей красоту.Встретимся давай с тобою в полночь.Буду ждать на Везерском мосту.Приходи одна и без опаски,Что тебя погубит злой маньяк.Это враки и больные сказки.Ты сама поймёшь, что всё не так.Как меня узнаешь? По походке.Не переставляя рук и ног,Будет плыть в ненастную погодкуК небу не причаливший челнок.В тот момент, когда возникну рядом,Твой за миг растает сердца лёд.Ветер заиграется с кудрямиИ в порыве юбку всколыхнёт.Сколько лет мне? Сам про то не в курсе.Не считаю годы и гроши.Умер я давно уже. Но чувство -Что вообще, как будто и не жил.Не такой, как все на белом свете.Спросишь, кто я? Сам не знаю, кто.Но, на всякий случай, приоденьсяТы плотней в осеннее пальто.Если что, согреть смогу едва ли.На плечо мне голову не весь.Даже подарить цветочек алыйНе способен я и в этом – весь.Ухажёр, как видишь, не галантный…Ты в глазах теряешь прежний блескИ с разочарованной прохладойСмотришь сквозь меня на тёмный лес.

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