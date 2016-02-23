Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Стихи

Свидание с привидением

Будет нам о чём по жизни вспомнить,
Глядя на пейзажей красоту.
Встретимся давай с тобою в полночь.
Буду ждать на Везерском мосту.

Приходи одна и без опаски,
Что тебя погубит злой маньяк.
Это враки и больные сказки.
Ты сама поймёшь, что всё не так.

Как меня узнаешь? По походке.
Не переставляя рук и ног,
Будет плыть в ненастную погодку
К небу не причаливший челнок.

В тот момент, когда возникну рядом,
Твой за миг растает сердца лёд.
Ветер заиграется с кудрями
И в порыве юбку всколыхнёт.

Сколько лет мне? Сам про то не в курсе.
Не считаю годы и гроши.
Умер я давно уже. Но чувство -
Что вообще, как будто и не жил.

Не такой, как все на белом свете.
Спросишь, кто я? Сам не знаю, кто.
Но, на всякий случай, приоденься
Ты плотней в осеннее пальто.

Если что, согреть смогу едва ли.
На плечо мне голову не весь.
Даже подарить цветочек алый
Не способен я и в этом – весь.

Ухажёр, как видишь, не галантный…
Ты в глазах теряешь прежний блеск
И с разочарованной прохладой
Смотришь сквозь меня на тёмный лес.



Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 03:30
Причина: Стилистика автора сохранена
Сегодня, 03:30 by johnny-max-cageПросмотров: 17Комментарии: 1
+1

Ключевые слова: Привидение свидание призрак лирика мост полночь авторский стих авторское видео

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: Lynx
Сегодня, 03:33
0
Онлайн
Группа: Редакторы
Репутация: (1551|0)
Публикаций: 138
Комментариев: 1 084
здорово! Мне очень понравилось. С удовольствием плюсую! Только на видео чувака, наверное, можно было "упрозрачнить")) Он же призрак) wink
Зарегистрирован: 23.02.2016
       
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.