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Стихи

Багряный вечер

Был беспечным парнем я когда-то
И в гулянках время проводил.
Не из-за безумного разврата,
Просто веселиться я любил.

Но однажды, в модном ресторане,
Встретил я красивую тебя!
Вспыхнуло как пламя в хулигане
Чувство! И забыл тогда себя.

Так безумно я в тебя влюбился,
Что в душе запели соловьи!
От волнения тогда напился.
Молча я глядел в глаза твои.

Ничего тебе не смог сказать я,
Слишком засмущался, оробел.
И в разрезе шёлкового платья
У тебя наколку разглядел.

Ты была воровкою известной,
Но до неприличья молода.
Феей небывалою, чудесной
Показалась мне, не лгу, тогда!

Только на знакомство я решился,
И посмел я "Как зовут?" спросить,
Ухажёр блатной твой объявился.
Стал тогда со-мною он рамсить!

И достал его я словом бранным.
Начал он тогда в меня шмалять!
Оказался вечер тот багряным.
Как жестоко ты смеялась, Надь...

Над могилой гроздья винограда,
Ветерок так нежно шелестит.
Снов посмертья вечная прохлада.
И не будет боли и обид...

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 10:17
Причина: Авторская стилистика сохранена
Сегодня, 10:17 by ЭвиллсПросмотров: 19Комментарии: 2
+3

Ключевые слова: Призрак могила воспоминания любовь воровка авторский стих

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Комментарии

#1 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 10:53
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Комментариев: 2 071
Очень грустно
Зарегистрирован: 23.12.2013
      
#2 написал: Tigger power
Сегодня, 11:54
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Комментариев: 2 076
Такой хулиганский и в то же время грустный стих, пропал ни за что sob +++++++
Зарегистрирован: 9.12.2016
     
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