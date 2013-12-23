Багряный вечер

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 10:17

Причина: Авторская стилистика сохранена

Эвиллс Просмотров: 19 Комментарии: 2 +3 Сегодня, 10:17 by

Был беспечным парнем я когда-тоИ в гулянках время проводил.Не из-за безумного разврата,Просто веселиться я любил.Но однажды, в модном ресторане,Встретил я красивую тебя!Вспыхнуло как пламя в хулиганеЧувство! И забыл тогда себя.Так безумно я в тебя влюбился,Что в душе запели соловьи!От волнения тогда напился.Молча я глядел в глаза твои.Ничего тебе не смог сказать я,Слишком засмущался, оробел.И в разрезе шёлкового платьяУ тебя наколку разглядел.Ты была воровкою известной,Но до неприличья молода.Феей небывалою, чудеснойПоказалась мне, не лгу, тогда!Только на знакомство я решился,И посмел я "Как зовут?" спросить,Ухажёр блатной твой объявился.Стал тогда со-мною он рамсить!И достал его я словом бранным.Начал он тогда в меня шмалять!Оказался вечер тот багряным.Как жестоко ты смеялась, Надь...Над могилой гроздья винограда,Ветерок так нежно шелестит.Снов посмертья вечная прохлада.И не будет боли и обид...

Ключевые слова: Призрак могила воспоминания любовь воровка авторский стих

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