Багряный вечер

Багряный вечерБыл беспечным парнем я когда-то
И в гулянках время проводил.
Не из-за безумного разврата,
Просто веселиться я любил.
Но однажды, в модном ресторане,
Встретил я красивую тебя!
Вспыхнуло как пламя в хулигане
Чувство! И забыл тогда себя.
Так безумно я в тебя влюбился,
Что в душе запели соловьи!
От волнения тогда напился.
Молча я глядел в глаза твои.
Ничего тебе не смог сказать я,
Слишком засмущался, оробел.
И в разрезе шёлкового платья
У тебя наколку разглядел.
Ты была воровкою известной,
Но до неприличья молода.
Феей небывалою, чудесной
Показалась мне, не лгу, тогда!
Только на знакомство я решился,
И посмел я "Как зовут?" спросить,
Ухажёр блатной твой объявился.
Стал тогда со-мною он рамсить!
И достал его я словом бранным.
Начал он тогда в меня шмалять!
Оказался вечер тот багряным.
Как жестоко ты смеялась, Надь...
Над могилой гроздья винограда,
Ветерок так нежно шелестит.
Снов посмертья вечная прохлада.
И не будет боли и обид...
Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 10:17
Причина: Авторская стилистика сохранена
Сегодня, 10:17 by ЭвиллсПросмотров: 19Комментарии: 2
Ключевые слова: Призрак могила воспоминания любовь воровка авторский стих