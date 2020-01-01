Урок мудрости, или Кто подставил Бабу-Ягу и немножко кота Баюна

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 07:04

Сделано_в_СССР Просмотров: 72 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 07:04 by

— Яга! — избушка сотрясалась от ударов Богатыря. — А ну открывай! Опять за старое? Где дети?— Какие ещё дети? — удивлённо переспросила Баба-Яга — Пьяный, что ли?От очередного удара на двери появилась трещина.— Покинуть корабль! — завопил Баюн, прыгая в окно.— Стоять, матрос! — Яга махнула рукой и Кот замер в воздухе. — Твоих лап дело?— Ни в коем случае, бабушка.— А чего тогда бежишь?— Судя по настрою Богатыря, он не вопросы задавать собирается, — ухмыльнулся Баюн. — Его-то я усыплю, но к нам ещё толпа идёт.— Богатырей? — ахнула Яга.— И они там тоже есть. А ещё там есть вилы и иные острые предметы, а я же их на дух не переношу, ты же знаешь.Дверь затрещала от очередного удара.— Богатырь! — Яга упёрлась в дверь спиной. — А что за дети-то?— Будто не знаешь! — отозвался Богатырь. — Всех Алёнушек с Иванушками похитила и теперь дурочку из себя строишь?— Так это не я.— Не ври, старая. Видели тебя.— Кто? — выпучила глаза Яга.— Почти половина деревни, — ответил Богатырь. — А во всех домах, где дети пропали, шерсть кошачью нашли.— Бабушка! — у Баюна побелели усы. — Хвостом клянусь — касательства к этому не имею! Да чтоб мне сметаны не видеть, если я вру!— Знаю, — Ягу тряхнуло от удара по двери. — Подставили нас, котёночек.— Кто?— Это нам и предстоит выяснить. Помнишь инструкции, что нужно делать, если по нашу душу Богатыри придут?Баюн на секунду задумался, кивнул и бросился к столу. Сунув лапу в банку со сметаной, он замер и поводил ушами, поймав взгляд Яги:— Чего? А-а-а, ты о других инструкциях! Момент!Баюн прыгнул за печку, вылез с ключом в лапе и открыл им небольшую шкатулку, откуда вытащил другой ключ. Им он открыл сундук, из сундука вынул копилку, разбил её, нашёл ещё один ключ и им открыл другой сундук. И уже из него осторожно вытащил небольшой бутылёк с зеленоватой жидкостью.— Спрятал так, что никто не найдёт! — гордо сказал Баюн, передавая бутылёк Яге. — Сам придумал.— Деятель, — вздохнула Яга. — А если кто-то просто сундук сломает?Пока Кот думал над ответом, Яга вытащила из бутылька пробку и выпила содержимое. В тот же миг она выпрямилась, седые волосы потемнели, морщины исчезли, а в глазах появился озорной огонёк. Улучив момент, она резко открыла дверь, схватила потерявшего равновесие Богатыря за шиворот, выдала ему подзатыльник и швырнула в лес.— Ух ты! — восторженно протянул Баюн, не отрывая глаз от красивой девушки. — Так вот куда яблочко делось! Ты теперь навсегда такая, баб… у меня даже язык не поворачивается тебя бабушкой назвать. Всегда такой будешь?— Всегда, — подмигнула Яга. — В ближайшие сутки.— Тоже неплохо.Яга, покачав головой, осмотрела повреждённую дверь избушки:— Изверг! Ступай-ка, милая, к Лешему, он починит. Сюда не возвращайся, у него сиди. Поняла?Избушка скрипнула.— Вот и славно, — улыбнулась Яга. — Баюн, пошли.***— Здравствуйте! — княжеский Дружинник Ладислав Безсонов резко встал со стула и поклонился вошедшей девушке. — У меня время приёма уже закончилось, но, если дело срочное, то я, конечно, не откажу в помощи такой крас… в смысле, хотел сказать, я…— Аж язык заплетается! — ехидно хихикнул Баюн, зайдя в комнату вслед за Ягой. — А покраснел-то, покраснел!— Не откажешь красивой, да? — кокетливо подмигнула Яга. — Вот так повезло!Ладислав удивлённо посмотрел на девушку, потом на Баюна, потом снова на девушку.— Яга? — только и выдохнул он.— Умён.— Да тут особого ума не надо! — фыркнул Баюн. — Вот если бы меня не было, ни за что бы не догадался!— Ты дышать-то не забывай, Ладиславушка, — самодовольно улыбнулась Яга. — Ну, чего застыл, касатик?— Какая-то ты сегодня необычная, бабушка, — Ладислав неожиданно хлопнул в ладоши. — Ну точно! Что, пришли Богатыри?Яга с Баюном переглянулись.— Пришли. Откуда знаешь?— Так я о пропавших детях самый первый узнал, — Ладислав вынул из ящика стола трубку. — После родителей, конечно. Начал расследование — а по всему выходит, будто твоих это рук дело.— Так чего тогда ты со всеми ко мне не пошёл? — спросила Яга.— Потому что я думать умею, в отличие от Богатырей.— И что надумал? — уточнил Баюн.Княжеский Дружинник раскурил трубку.— Во-первых, слишком много свидетелей, так не бывает. В том смысле, что не всегда люди станут против Злодеев выступать, боятся. А в этот раз никто не боится.— Умён, — похвалила Яга.— Много ума не надо, — отмахнулся Ладислав. — Просто у Богатырей и этого нет. Теперь к местам преступлений — слишком много кошачьей шерсти. Но я-то почерк Баюна знаю, он всегда из дома выманивает. Или любопытством берёт или страхом. А вокруг домов ни одного кошачьего следа. И потом, я точно знаю, что во время одного из похищений Баюн караулил рыбака на берегу реки, тот прибегал, жаловался, что у него всю рыбу отобрали.— Не отобрал, а взял на проверку! — фыркнул Баюн. — Слух прошёл, будто рыба плохая в реке, будто отравлена. Пришлось взять на себя тяжёлую ношу по проверке каждой водоплавающей особи.— А слух от кого слыхал? — уточнила Яга.— Да я не помню уже.— Кто бы сомневался. Есть мысли, Ладиславушка, кто нас так подставить решил?Княжеский Дружинник выпустил дым и развёл руками:— Те, кому вы крепко насолили, скорей всего. А таких за день не пересчитать. Я бы посоветовал найти свидетелей этих преступлений и поговорить с ними. Сам-то я не могу поговорить, не положено.— Почему? — удивилась Яга. — Ах, поговорить! Что ж, так и сделаем. Может у тебя имена этих свидетелей найдутся, чтобы нам побыстрее управиться?— Извини, бабушка, — громко ответил Ладислав. — Не могу я имена назвать. Не положено.После этих слов он вынул из ящика стола лист бумаги, положил его на край стола и вышел из комнаты.— Хороший человек, — умилилась Яга, взяв лист с края стола и пробежавшись по нему взглядом. — Баюн, знаешь кого-нибудь?Кот с важным видом посмотрел на листок и кивнул:— Почти половину, — ответил он. — Это ж завсегдатаи местного кабака, я сколько раз оттуда Кощея в замок уносил. Становится всё интереснее.***— Своими глазами видел! — тщедушный мужичок еле ворочал языком. — Местный криминальный элемент Яга, действуя скрытно, под покровом ночи пробиралась в дома с помощью своего кота Баюна и выносила оттуда детей!— Как по написанному! — проворчала Яга. — Кто заплатил, чтобы ты это сказал?— Никто!Яга отбросила мужичка в сторону и тихонько зарычала.— Следующего? — спросил Баюн.— А что толку? Одиннадцать человек и все одно и тоже говорят, слово в слово.— Может двенадцатый что-нибудь новое скажет. Не попробуем, не узнаем.— Ладно, неси.Баюн потянулся, обошёл кабак и скрылся внутри, вернувшись через пару минут с новым мужичком.— По какому праву! — возмущался он. — Честный человек, имею… Здравствуй, красавица! А чего тут одна? Компания нужна?Получив оплеуху от Яги, мужичок затряс головой.— Ты, говорят, видел, как Яга детей из домов выносит? — спросила Яга.— Своими глазами! — закивал мужичок. — Ночью в дома пробиралась и выносила оттуда детей! А дверь ей её кот открывал.— Как я или поменьше?Мужичок пьяно икнул и уставился на Кота осоловелыми глазами.— Говорящий, что ли?— Спьяну мерещится, — успокоил Баюн.— Надоело! — фыркнула Яга и схватила мужичка за плечо. — Кто заплатил, чтобы ты это сказал?— Никто!— Не ври, стервец!Яга выписала мужичку ещё одну оплеуху:— Кто заплатил?— Никто! — повторил мужичок.— Сожру на месте! — пригрозила Яга. — Доведёшь.— Погоди-ка, — задумчиво протянул Баюн. — А никто — это кто?— Мужик какой-то, — пожал плечами мужичок. — В чёрном плаще и капюшоне.— Он тебе заплатил? — спросила Яга.— Ну.— Гну. Где его найти?— А я не знаю, — ответил мужичок, поднимая взгляд на Ягу. — О, здравствуй, красавица! Одна тут?От третьей оплеухи мужичок отлетел к остальным одиннадцати и захрапел.— Теперь мы знаем больше, — подытожил Баюн. — Но всё ещё ничего не знаем.— Верно подмечено, — усмехнулась Яга. — А ты умница, котёночек. Я бы и не сообразила.— Толку от этого всё равно нет. Что делать будем?— Разнюхивать. Чего хохочешь, я серьёзно.— Я ж не собака какая-то, — вспыхнул Баюн. — Я кот!— Чего сразу обижаешься-то?— Я не обижаюсь, а уточняю. Обоняние моё, конечно, прекрасно, но оно не так хорошо, как у собаки.— А тут и твоего хватит, — подмигнула Яга. — Найти след одного человека — да для тебя это раз плюнуть!— Даже легче, — довольно замурлыкал Баюн. — Чей запах мне искать?— Трезвого человека. Не думаю, что этот никто в кабак…— Чую! Он тут один единственный. За мной.Баюн, не отрывая носа от земли, побежал в сторону деревни. Яга потянулась и побежала следом. Через пятнадцать минут Баюн остановился у невзрачной избушки и оглушительно чихнул.— Пришли, — сообщил он. — Апчхи! Да что ж такое-то? Он дома. Апчхи!— Будь здоров, — Яга подошла к двери избушки. — Держись за мной.***— Подъём! — Яга отвесила оплеуху спящему в сенцах Богатырю. — Чего глазоньки вылупил, касатик? Просыпайся, просыпайся. Сейчас будет больно.— Чего там? — в окне показалась морда Баюна. — Богатырь? Справишься?— Справлюсь, не бойся. А ты чего снаружи остался?— Веду наблюдение за местностью, чтобы, в случае чего, сообщить о приближающейся опасности и покинуть место операции раньше прибытия подкрепления.— Чего? — подняла бровь Яга. — Испугался, так и скажи, чего выдумываешь тут? Ну что, милок, проснулся?Богатырь удивлённо смотрел на стоящую перед ним девушку.— А ты кто? — пробормотал он.— Попробуй догадайся, — усмехнулась Яга. — Кто велел заплатить пьянчугам за ложные показания?— Чего? — Богатырь моментально проснулся. — Каким пьянчугам? Ты знаешь, кто я?— Знаю, милок, знаю. Никто.Богатырь побледнел.— Повторяю вопрос — кто велел заплатить?— Рекомендую ответить, — сказал Баюн, заглянув в окно. — Она даже мне дважды не повторяет, так что тебе вообще очень повезло. А потом будет очень больно.Богатырь испуганно посмотрел на Кота, перевёл взгляд на Ягу и ойкнул:— Яга?Яга кивнула.— Она меня заставила! — выпалил Богатырь. — Сказала, что если я не сделаю, как она велит, то она меня в мышь превратит!— Кто она?— Ведьма!— А чего ты ко мне не пришёл? — спросила Яга.— Так она, Яга, моложе тебя, — Богатырь запнулся. — Была. И сильнее. Видел я, на что она способна. У неё в замке клетка есть, там уже шесть мышей сидит. Но я сам ничего плохого не сделал — я только сказал, как она велела и заплатил, как она велела. И всё.— Тоже мне Богатырь. Замок где?— За болотами. Мимо не пройдёшь, но идти долго придётся. Хочешь…Яга хлопнула в ладоши — Богатырь превратился в мышь и возмущённо запищал.— Скройся, — посоветовала Яга. — Или сейчас кота спущу.Мышь послушно юркнула в щель между досками.— Может ли быть такое, что эта Ведьма и впрямь сильнее тебя? — спросил Баюн, когда Яга вышла на улицу. — Или запугала просто?— Может, — ответила Яга. — Я, конечно, сильна, но до звания самой сильной мне ох как далеко.— Значит мы к ней не пойдём?— Как это не пойдём? Ещё как пойдём!— А как же ты с ней справишься? — не унимался Баюн. — Вдруг она и сильнее и заклинаний больше знает? Будем тоже мышами сидеть.— Не будем, — Яга ласково погладила Кота по голове. — Вот увидишь. У меня секретное умение есть — Ведьмы о таком не знают, а потому и не учитывают. С его помощью и справимся.***— Эх, Богатырь! — воскликнула Ведьма, увидев Ягу. — Как знала, что надо от него избавляться! Мышью теперь бегает?— Мышью, — подтвердила Яга. — Выйди-ка на свет, что ли. Мы ведь не знакомы, верно?— Не знакомы. Пытаешься понять, за что я решила тебя подставить?— Да я и так знаю, — отмахнулась Яга. — Брёвна для избушки снаружи лежат, кот вон у тебя чёрный сидит. Думаешь, меня не будет, и ты моё место займёшь?— Умна! — признала Ведьма. — Так всё и задумано.— Кот-то плешивый! — фыркнул Баюн. — Мелкий какой-то, раза в три меньше меня. Эй, чучело, говорить-то умеешь?Ведьмин кот посмотрел на Баюна и зашипел.— А я тебя вместо него возьму, — сказала Ведьма. — Что ты хочешь взамен? Сметаны? Хоть бочку каждый день!Баюн ахнул и мечтательно закатил глаза. Ведьма довольно улыбнулась и ехидно подмигнула Яге.— Чего лыбишься, курица? — хохотнул Баюн, вернув глаза на место. — Само собой я отказываюсь от твоего оскорбительного предложения. Мне моя бабушка дороже.Яга смахнула слезинку. Ведьма нахмурилась и щёлкнула пальцами: Баюна скрутило, словно кто-то невидимый пытался его отжать.— А что теперь скажешь?— И этим ты меня пытаешься запугать? Женщина, да я это уже как массаж воспринимаю.— Оставь его в покое, — велела Яга. — Мало сесть в избушке с чёрным котом. Для этого ещё мудрость нужна и знания.— Этого у меня полно, — усмехнулась Ведьма. — Даже с избытком. Когда тебя не будет, рано или поздно люди ко мне пойдут.— Ну давай проверим, достаточно ли у тебя знаний.— Легко! Ты о таких заклинаниях даже не слышала — сейчас все на себе испытаешь.Яга мило улыбнулась, подошла к Ведьме поближе и резким ударом в челюсть отправила её в глубокий сон.— И так всегда, — Яга морщилась, сжимая и разжимая ладонь. — Думают, раз я колдовству обучена, значит от меня только этого и можно ожидать. Вот тебе урок мудрости, дурочка.***— Один удар! — с упоением рассказывал Баюн. — Я сначала даже не понял ничего, всё так быстро произошло! Ведьма как подкошенная упала!— Детей-то всех нашли? — спросил княжеский Дружинник, отхлёбывая горячий чай из кружки.— Всех, — кивнула Яга. — В подвале сидели. По домам развели, родителям вручили. Богатырей, что мышами куковали, расколдовала.— И того, что людей подкупал, тоже?— Тому ещё долго придётся мышью сидеть. И не спорь.— И не собирался, — хмыкнул Ладислав. — Так ему и надо. Я не до конца понял, чего Ведьма пыталась добиться?— Покою ей моя слава не давала, — скромно улыбнулась Яга. — Вот и придумала мною стать.— А почему нельзя было придумать что-то своё?— Потому что на это фантазия нужна, — хихикнул Баюн. — А у неё она, как и мозги, напрочь отсутствует. Чего с ней будет теперь?— В темнице сидеть будет, — ответил Ладислав. — Скованная цепями и с заклеенным ртом.— Это меня устраивает. Главное…Баюн замолчал, навострив уши. За дверью избушки послышался шорох и удаляющиеся шаги. Баюн открыл дверь, взял с крыльца корзинку и вернулся обратно:— Пироги с рыбой! — объявил он. — Мне, как я полагаю, вы ведь рыбу не едите. И не спорьте! Надеюсь, люди ещё долго будут так извиняться ходить, очень уж мне это нравится.Автор - Роман Седов.

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