Похищенный Рыцарь: Двое у костра

Новость отредактировал Крокозябла - Сегодня, 09:53

Летяга Просмотров: 0 Комментарии: 0 0 Сегодня, 08:56 by

- Главное не то, какую муку ты используешь, понимаешь? - объяснял Дракон, - Некоторые могут испортить пирог, используя даже самую лучшую! Нет, правда! Я такое уже видел. Но есть и обратная сторона: есть такие умельцы, способные сотворить чудо, используя муку низкого качества. Понимаешь, что это значит?Сидящая на ветке дерева белка махнула хвостом.- Конечно понимаешь, зря, что ли, глаза такие умные.Дракон встал на цыпочки и, прищурившись, оглядел верхушки деревьев.- Дыма не видать, - объявил он, - Значит, у Рыцаря всё в порядке. Раз время ещё есть, я тебе про блины расскажу. Знаешь, что это такое? Потрясающая вещь, скажу я тебе!Он опустился обратно, но белки на ветке уже не было. Дракон расстроенно вздохнул и сел на землю.Неожиданно он поднял голову и принюхался.- Дым? - пробормотал он, - Я же только что смотрел!Поднявшись, и встав на цыпочки, Дракон действительно увидел дым в паре сотен метров от себя.- Наконец-то! Рыцарю нужна моя помощь! Что неудивительно, ничего без меня не может. Беспомощный, как болотная жаба.Потянувшись, Дракон двинулся в сторону дыма, иногда вставая на цыпочки, чтобы не сбиться с пути.Через некоторое время он вышел на небольшую полянку, грозно расправив крылья и обнажив клыки.- Падите ниц пред моей мощь… Ой. Здравствуйте.Двое людей, сидящих у костра, одновременно подскочили от неожиданности.- Слухи не врут! - восторженно закричал пожилой мужчина в старых рыцарских доспехах, - Самый настоящий Дракон! А ты не верил!- Какая радость, - проворчал второй человек, значительно моложе другого, - Теперь нас сожрут, не моргнув и глазом. Это тебе всё равно, ты уже старый, а мне-бы ещё жить и жить!- Я не собираюсь никого есть, - поморщился Дракон, - Я здесь оказался случайно: мы с моим другом договорились, что в случае чего он разведёт огонь, чтобы я заметил дым и пришёл к нему на помощь. Я увидел дым от вашего костра и решил, что это он. И не беспокойтесь, я не причиню вам никакого вреда.- В таком случае позвольте представиться, - пожилой мужчина поклонился, - Я Вильгельм, знаменитый бесстрашный Рыцарь, известный, в первую очередь, своими многочисленными победами над Великанами и другими необычайными приключениями. Я бы рассказал больше, но, полагаю, вы обо мне уже слышали.Дракон почесал нос.- Думаю, нет, - он пожал плечами и заметил, как второй человек умоляюще кивает, - А хотя… Нет, я точно о вас слышал! Вы же Вильгельм!- Также известный, как Старый Рыцарь, - довольно кивнул Вильгельм, и повернулся к своему спутнику, - Я же тебе говорил, что слава обо мне уже достигла этих земель! А ты сомневался!- Вот такой я недоверчивый, что поделать. Можешь лишить меня за это жалованья. Ой, подожди! Ты же мне и так не платишь вот уже три месяца.- Этот ворчливый юноша - мой оруженосец, - представил его Вильгельм, - Его зовут Фридрих…- Теодор, - закатил глаза Оруженосец, - Моё имя - Теодор, старый ты пень!- Имя Фридрих подходит тебе гораздо больше, поверь мне. И не спорь!- Очень надо! Но зовут меня Теодор! Не тебе решать, как меня будут называть.Дракон топнул ногой по земле - Старый Рыцарь и его Оруженосец замолчали, и повернулись к нему.- Простите, что отвлекаю, - сказал Дракон, - Но сейчас не лучшее время для знакомства - солнце уже заходит. В любую минуту Рыцарю может понадобиться моя помощь, я не должен пропустить сигнал.- Ваш друг - Рыцарь? - восхищенно спросил Вильгельм, - Какая неожиданная новость! Нет, ты слышал, мой юный друг? Вот какие друзья должны быть у настоящего рыцаря! Но скажите, любезный Дракон, может, мы сможем вам помочь? Как Рыцарь, я обязан помогать другим Рыцарям, оказавшимся в беде. И их друзьям, разумеется.- Справимся, - небрежно бросил Дракон, - Не стоит беспокоиться. Но мне в самом деле пора идти. Если всё решится сегодня - буду рад продолжить наше знакомство.- До утра мы собираемся оставаться здесь.Попрощавшись, Дракон отправился обратно на то место, где он ждал Рыцаря. А добравшись - удивлённо ахнул.- Одуванчик! - радостно заорал Дракон, схватив Тролля, и прижав его к себе, - Мой дорогой Одуванчик! Ты нашёл его!- И не только его, - ответил уставший, но довольный Рыцарь, - Я всех нашёл.Принцесса осторожно выглянула из-за дерева и робко помахала рукой.- Ну здравствуй, - нахмурился Дракон, поглаживая Тролля, - Зря ты не сбежала подальше, пока был шанс.Автор: Роман Седов.

Ключевые слова: Дракон рыцарь тролль не такая сказка

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