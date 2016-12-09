Похищенный Рыцарь: Небольшая проблема- Хочу построить себе замок, - говорил Рыцарь, жуя лимонный пирог, - Её отец наверняка пожалует нам какой-нибудь небольшой замок, но я хочу свой. Желательно, конечно, у моря, но тут уж как повезёт.
- Да ну, - Дракон поморщился, - У моря же сыро и холодно. На дровах и угле разоришься.
- Мечта того стоит.
- С этим не поспоришь, но нужно всегда думать наперёд. Такой замок потребует хорошего обогрева - на одном угле разоришься.
- Будучи королевским зятем, я смогу себе это позволить, - Рыцарь прожевал последний кусок пирога, - Не разориться, конечно, а обогревать.
- Тебе жить, - вздохнул Дракон, - А что об этом думает Принцесса?
- Я её пока не спрашивал.
- А о чём вы тогда говорили четыре часа?
- О разном, - уклончиво ответил Рыцарь, - В основном о том, что касается только нас с ней. Но не о замке.
- А что с замком? - спросила Принцесса, зайдя в пещеру, - О каком замке речь?
- Он хочет замок у моря, - улыбнулся Дракон.
- У моря? Да мы же на угле разоримся!
Рыцарь расстроенно вздохнул.
- И сейчас следует думать не о замке, - Принцесса села за стол, - А о том, что тебе нужно просить моей руки у моего отца. Без этого никак нельзя. Ты думал об этом?
- Что там думать-то? - Рыцарь откашлялся и театрально задрал подбородок, - Прошу руки вашей дочери!
Принцесса улыбнулась и похлопала в ладоши.
- Прекрасно. И мой отец тебе отказывает. Что дальше?
- Чего? - Рыцарь перестал улыбаться, - С чего бы ему отказывать?
- Ну, знаешь ли! Приходит невесть кто, невесть откуда, и просит руки его дочери. Само собой, что он откажет. Королей не интересуют чувства их детей - в первую очередь их интересует выгода. Какая ему выгода от моего брака с тобой?
Рыцарь расстроенно опустил голову.
- Никакой.
- Вот именно. Потому и нужно подумать, прежде чем просить у него моей руки.
Дракон с сочувствием посмотрел на поникшего Рыцаря и покусал свой хвост.
- А если тот, кто попросит вашей руки, водит дружбу с Драконом? - спросил он, - Это выгодно для Короля?
- Спрашиваете! - усмехнулась Принцесса, - Это ведь зависть в глазах союзников и трепет в рядах врагов. Но даже если он скажет, что дружит с Драконами, мой отец ему ни за что не поверит. Проходимцы, рассказывающие сказки в надежде на руку Принцессы - слишком частое явление.
- Тогда о нашей дружбе я скажу вашему отцу лично! - решительно заявил Дракон, - Это поднимет шансы на успех?
- До невероятных высот.
- Ты серьёзно? - поднял голову Рыцарь, - Ты полетишь со мной, чтобы помочь мне получить благословение её отца?
- Нет, это ты полетишь со мной. Не могу же я стоять в стороне. Как считаете, Ваше Высочество, не усугубит ли ситуацию то, что мы ваши похитители?
- Может быть, - задумчиво кивнула Принцесса, - На всякий случай скажите об этом в самом конце вашего визита.
- И ещё кое-что, - Дракон виновато развёл лапами, - Вам придётся остаться здесь, ведь выкуп за вас я так и не получил. Не подумайте, что я жадный, просто у меня принципы.
- Бросьте, я всё прекрасно понимаю. Но почему вы об этом говорите сейчас?
- Потому что мы вылетаем немедленно!
- Немедленно? - удивился Рыцарь, - К чему такая спешка?
- Кто тут хочет жениться на Принцессе - я или ты? - улыбнулся Дракон, - Надевай свои доспехи, ты должен отлично выглядеть. Туда-обратно лететь четыре дня, раньше вылетим, раньше вернёмся. Присмотрите за Одуванчиком, Ваше Высочество?
- С радостью! Постарайтесь вернуться с хорошими новостями.
- Уверен, так и будет, - сказал Рыцарь, - Не скучай.
- Не буду, - показала язык Принцесса, - Счастливого пути.
Через два дня Дракон приземлился прямо напротив замка Королевства на краю Земли. Навстречу выбежали ошарашенные стражники с копьями наперевес.
- Смелые, - хмыкнул Дракон.
- Вольно, - крикнул им Рыцарь, помахав рукой, - Мы прибыли с миром. У меня важное дело к вашему Королю!
Стражники переглянулись, пошептались, и один из них, воткнув копьё в землю, бросился бежать в замок. Через минуту он вернулся и махнул Рыцарю в ответ.
- Его Величество готов тебя принять. Одного. Не сочтите за неуважение, но двери не рассчитаны на таких огромных существ.
- Никуда не уходи, - важно велел Рыцарь, спрыгнув с Дракона, - Скоро вернусь.
Стражник проводил его к тронному залу и открыл перед ним дверь.
- Ваше Величество! - Рыцарь поклонился и зашагал к трону, - Я прилетел из далёких земель на своём Драконе с одной единственной целью!
Он подошёл к Королю и встал на одно колено.
- Я прошу у вас руки вашей прекрасной дочери! Уверяю вас, вы не пожалеете о своём согласии! Я упоминал, что я дружу с Драконом? Если вы выйдете из замка, он подтвердит вам каждое моё слово!
Король удивлённо похлопал глазами и кивнул.
- Дракон - это, конечно, невероятно, - сказал он, - Вне всякого сомнения - Король любого Королевства с радостью бы отдал вам свою дочь, юный Рыцарь. И я не исключение.
Рыцарь засветился от счастья.
- Есть только одна небольшая проблема, - Король виновато развёл руками, - У меня никогда не было дочери.
Автор: Роман Седов.
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Сегодня, 16:09 by ЛетягаПросмотров: 7Комментарии: 1
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