Похищенный Рыцарь: Небольшая проблема

Летяга Просмотров: 7 Комментарии: 1 +1 Сегодня, 16:09 by

- Хочу построить себе замок, - говорил Рыцарь, жуя лимонный пирог, - Её отец наверняка пожалует нам какой-нибудь небольшой замок, но я хочу свой. Желательно, конечно, у моря, но тут уж как повезёт.- Да ну, - Дракон поморщился, - У моря же сыро и холодно. На дровах и угле разоришься.- Мечта того стоит.- С этим не поспоришь, но нужно всегда думать наперёд. Такой замок потребует хорошего обогрева - на одном угле разоришься.- Будучи королевским зятем, я смогу себе это позволить, - Рыцарь прожевал последний кусок пирога, - Не разориться, конечно, а обогревать.- Тебе жить, - вздохнул Дракон, - А что об этом думает Принцесса?- Я её пока не спрашивал.- А о чём вы тогда говорили четыре часа?- О разном, - уклончиво ответил Рыцарь, - В основном о том, что касается только нас с ней. Но не о замке.- А что с замком? - спросила Принцесса, зайдя в пещеру, - О каком замке речь?- Он хочет замок у моря, - улыбнулся Дракон.- У моря? Да мы же на угле разоримся!Рыцарь расстроенно вздохнул.- И сейчас следует думать не о замке, - Принцесса села за стол, - А о том, что тебе нужно просить моей руки у моего отца. Без этого никак нельзя. Ты думал об этом?- Что там думать-то? - Рыцарь откашлялся и театрально задрал подбородок, - Прошу руки вашей дочери!Принцесса улыбнулась и похлопала в ладоши.- Прекрасно. И мой отец тебе отказывает. Что дальше?- Чего? - Рыцарь перестал улыбаться, - С чего бы ему отказывать?- Ну, знаешь ли! Приходит невесть кто, невесть откуда, и просит руки его дочери. Само собой, что он откажет. Королей не интересуют чувства их детей - в первую очередь их интересует выгода. Какая ему выгода от моего брака с тобой?Рыцарь расстроенно опустил голову.- Никакой.- Вот именно. Потому и нужно подумать, прежде чем просить у него моей руки.Дракон с сочувствием посмотрел на поникшего Рыцаря и покусал свой хвост.- А если тот, кто попросит вашей руки, водит дружбу с Драконом? - спросил он, - Это выгодно для Короля?- Спрашиваете! - усмехнулась Принцесса, - Это ведь зависть в глазах союзников и трепет в рядах врагов. Но даже если он скажет, что дружит с Драконами, мой отец ему ни за что не поверит. Проходимцы, рассказывающие сказки в надежде на руку Принцессы - слишком частое явление.- Тогда о нашей дружбе я скажу вашему отцу лично! - решительно заявил Дракон, - Это поднимет шансы на успех?- До невероятных высот.- Ты серьёзно? - поднял голову Рыцарь, - Ты полетишь со мной, чтобы помочь мне получить благословение её отца?- Нет, это ты полетишь со мной. Не могу же я стоять в стороне. Как считаете, Ваше Высочество, не усугубит ли ситуацию то, что мы ваши похитители?- Может быть, - задумчиво кивнула Принцесса, - На всякий случай скажите об этом в самом конце вашего визита.- И ещё кое-что, - Дракон виновато развёл лапами, - Вам придётся остаться здесь, ведь выкуп за вас я так и не получил. Не подумайте, что я жадный, просто у меня принципы.- Бросьте, я всё прекрасно понимаю. Но почему вы об этом говорите сейчас?- Потому что мы вылетаем немедленно!- Немедленно? - удивился Рыцарь, - К чему такая спешка?- Кто тут хочет жениться на Принцессе - я или ты? - улыбнулся Дракон, - Надевай свои доспехи, ты должен отлично выглядеть. Туда-обратно лететь четыре дня, раньше вылетим, раньше вернёмся. Присмотрите за Одуванчиком, Ваше Высочество?- С радостью! Постарайтесь вернуться с хорошими новостями.- Уверен, так и будет, - сказал Рыцарь, - Не скучай.- Не буду, - показала язык Принцесса, - Счастливого пути.Через два дня Дракон приземлился прямо напротив замка Королевства на краю Земли. Навстречу выбежали ошарашенные стражники с копьями наперевес.- Смелые, - хмыкнул Дракон.- Вольно, - крикнул им Рыцарь, помахав рукой, - Мы прибыли с миром. У меня важное дело к вашему Королю!Стражники переглянулись, пошептались, и один из них, воткнув копьё в землю, бросился бежать в замок. Через минуту он вернулся и махнул Рыцарю в ответ.- Его Величество готов тебя принять. Одного. Не сочтите за неуважение, но двери не рассчитаны на таких огромных существ.- Никуда не уходи, - важно велел Рыцарь, спрыгнув с Дракона, - Скоро вернусь.Стражник проводил его к тронному залу и открыл перед ним дверь.- Ваше Величество! - Рыцарь поклонился и зашагал к трону, - Я прилетел из далёких земель на своём Драконе с одной единственной целью!Он подошёл к Королю и встал на одно колено.- Я прошу у вас руки вашей прекрасной дочери! Уверяю вас, вы не пожалеете о своём согласии! Я упоминал, что я дружу с Драконом? Если вы выйдете из замка, он подтвердит вам каждое моё слово!Король удивлённо похлопал глазами и кивнул.- Дракон - это, конечно, невероятно, - сказал он, - Вне всякого сомнения - Король любого Королевства с радостью бы отдал вам свою дочь, юный Рыцарь. И я не исключение.Рыцарь засветился от счастья.- Есть только одна небольшая проблема, - Король виновато развёл руками, - У меня никогда не было дочери.Автор: Роман Седов.

Ключевые слова: Дракон рыцарь принцесса не такая сказка

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