Записки Учёного Кота. Четвёртая тетрадка. Страница 15

Летяга Просмотров: 4 Комментарии: 1 +1 Сегодня, 18:48 by

День 85.Вернулся в Лукоморье в раздумьях. Куцый Волк решил пробежаться по округе, полагая, что след должен где-то появиться. Синяя Борода клянётся, что никакого платья ни он, ни кто либо другой никуда не носил. Как будто ему кто-то поверит, тоже мне! Черномор оставил своих Богатырей в замке, Бороде сказал, будто для охраны, а на деле они должны незаметно обыскать замок и найти маленькую комнатку.День 86.Утром на мою ветку Дуба, с третьей попытки, залез Баюн, предложил настойки. Я вежливо отказался. И дело вовсе не в том, что мне Русалка кулаком пригрозила, просто не хочу. Баюна мой отказ не расстроил, выпил настойку сам и, как обычно, закусил бутылкой. После поинтересовался, как у меня дела, занял два золотых до завтра и упал вниз. Странный Кот. Воспользовавшись его отсутствием, зашёл в гости к Бабе-Яге, поинтересоваться, как у неё дела, выразить почтение и восхититься её красотой. Женщина она мудрая - внимательно меня выслушала и сразу дала сметанки, говорит, хорошо старался. Ха! Ещё бы, чего только не сделаешь ради сметанки, даже Ягу красивой назовёшь. Потом поинтересовался у неё, когда она собирается избавляться от Баюна, чтобы я мог спать на печке. Говорит, что пока не собирается, мол, “Котик и так настрадался, негоже лишать его тёплого места”.День 87.Утром в гости зашёл Богатырь из дальних земель. Спрашивал, “не водится ли в округе лишнего Чудища”. Я поинтересовался, что он будет с ним делать, Богатырь ответил, что “отведёт на нём душу”. Ответ меня заинтриговал, поэтому я рассказал ему про страшнейшее Чудище, которое водится тут под видом лысого бледного старика и нарисовал карту, как к нему пройти. Богатырь обрадовался и пообещал подарить мне хвост Чудища в благодарность за помощь. Представил. Когда перестал смеяться, вежливо отказался от такой чести.День 88.Сегодня ходил купаться с Русалкой. Точнее, Русалка купалась. Нет, я пробовал, даже окунул в воду кончик когтя, но не захотел мочить шерсть, вдруг туристы придут, а я в таком виде. Поэтому просто сидел, смотрел и кушал рыбку, которую ловила Русалка. Я даже немного расслабился, а потом заметил в кустах какого-то подлеца, который подглядывал за Русалкой. Праведно возмутившись, я бросился за ним в погоню.День 89.Подлец оказался Кладовиком - во всяком случае, так он представился. Убеждал меня, что “не подглядывал и вообще рыбу не любит”. Ха! Я-то видел, какими горящими глазами он смотрел на Русалку, до сих пор вон светятся от восторга. На это Кладовик ответил, что глаза у него горят всегда. Я ему на всякий случай не поверил и велел проваливать подобру-поздорову. Кладовик обиженно фыркнул и исчез, сказав, что я дурак. Если бы он не исчез, я бы ему показал.День 90.Тучи сгущаются над Котиком. Приходил Кощей, возмущался и спрашивал, “какая сволота опять взялась за старое”. Лично я ничего старого не трогал, поэтому предположил, что это Воланд. Услышав мои слова, Баба-Яга разозлилась и бросила в меня валенком. Вот с ней неинтересно играть в вышибалу - очень меткая. Кощей посмел взять меня за шкирку и поинтересовался - по какому праву я открыл его сундук. Так как вырваться не получилось, пришлось сделать вид, что я испугался. Сказал, что не подозревал, что это его сундук и что внутри есть живой заяц. Злого умысла на вредительство не имел. Поверил, но сказал, что “зайца необходимо поймать”. Делать нечего, обещал поймать ему зайца. Вечером вернулся Куцый Волк, говорит, что нашёл след и он привёл его к невесте Синей Бороды. Неожиданно! Её, оказалось, никто не похищал - она добровольно сбежала с каким-то Царевичем. Теперь думаем, как сказать об этом Синей Бороде, он же, наверное, расстроится.Автор: Роман Седов.

Ключевые слова: Кощей Кот не такая сказка

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