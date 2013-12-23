Записки Учёного Кота. Вторая тетрадка. Страницы 7 - 9

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Ужасный день 37.Играть с Собакой - это весело! Ты такой бросаешь палочку, а Собака её такая в полёте ловит и тебе приносит. А ещё её можно обманывать - делать вид, что бросаешь, а самому не бросать. А Собака такая бежит, а потом понимает, что палочки-то она не видела! И такая бежит обратно! Так весело!Ну, Собаке весело, разумеется. Я особой радости от этого не почувствовал, хоть и пообещал ещё поиграть как-нибудь.Ужасный день 38.Вуивра со мной не разговаривает. Фея говорит, она несколько часов развязывалась и ей было совсем не смешно. Так перед зеркалом надо было! Умора!Сегодня пошёл играть с Собакой, но вовсе не потому, что мне это было интересно. Я поинтересовался, есть ли у неё хозяин, на что та грустно ответила, что нет. Жаль. Я бы передал через её хозяина сообщение. Спросил, не может ли она сбегать в Лукоморье - говорит, не знает, где это. Эх.Ужасный день 39.Королева со Спутником опять затеяли перестройку - говорят, мы будем в восторге, что нам выпала честь работать в таком месте. Мы сделали радостные лица, а когда они отвернулись, показали языки. Ха! Мы даже не сговаривались.Вечером ко мне в комнату заглянула Собака. Я удивился, как она умудрилась пройти, на что она ответила, что на неё не обращают внимания - ходит и ходит. Мне бы так. Собака предложила поиграть, на что я ответил, что нечем, палочек-то в замке нет. На что это прекрасное создание ответило, что в комнатке за комнатой Королевы куча всякого хлама, и она там постоянно что-то находит. Я от удивления сел на пол, а Вуивра, по-моему, побелела.Ужасный день 40.С Феей и Вуиврой учили Собаку, что нужно найти в комнатке. Фея объясняла, что её Волшебная Палочка выглядит как обычная палочка, но со звездой на конце. Ха! Собака кивала и интересовалась, точно ли все будут с ней играть. Будем! Хоть каждый день.Я рассказал, как выглядит Золотое Перо. Собака подумала и ответила, что может принести только что-то одно за один раз. Решили, что сначала Палочка - потом всё остальное, если понадобится. Собака покивала и ушла.Нам эти пять минут вечностью показались. Вуивра отнеслась скептически, но я верил. И не зря.Ужасный день 41.Собака принесла моё Золотое Перо! Говорит, Палочку она не нашла, хотя очень старалась. Я говорил, что я не люблю собак? Я очень их люблю!Пусть нет Волшебной Палочки Феи и мы не выберемся прямо сейчас, но есть Перо! Я взял два листа бумаги и на одном написал “Мне нужна помощь, меня похитили!” и стал ждать, положив перед собой второй лист. Скоро Вампир увидит и ответит.Ужасный день 42.Не дождался. Я написал эту фразу несколько раз, но ответа так и не последовало. Вуивра совсем расстроилась, а Фея предположила, что Перо сломалось. Собака сказала, что нужно играть. Пришлось идти.Вечером я вернулся в комнату - Фея и Вуивра по-прежнему сидели и смотрели на чистый лист бумаги. Забыл им сказать, что текст появится рядом со мной, но да ладно. Надеюсь, им было весело. Ха!Когда я уже засыпал, Фея взволнованно сказала, что появляются слова. Я подскочил и сел перед бумагой, а Фея с Вуиврой заглядывали через плечо. Я был в нетерпении! Когда ответ появился полностью, эти глупые курицы засмеялись. Ну, такого я тоже не ожидал.“Это кто?”Ужасный день 43.Написал, что это Кот, а ответ получил только утром. Какой негодяй! Я же тут страдаю! Пишет: “Какой Кот? Чеширский или в Сапогах?”. Пишу, что Учёный Кот, а в ответ: “А откуда такой Кот и как ты мне пишешь?”. Разозлился и написал, что надо было его сожрать, пока он мышью летучей был. И в ответ приходит: “Что же ты сразу не сказал, что это ты, друг? Что у тебя случилось? Где ты?”. Я кратко описал все прошедшие события и написал, что по-прежнему в замке у Снежной Королевы. А Вампир спрашивает: “А где это?”. Точно надо было сожрать.Ужасный день 44.Только к вечеру удалось убедить Вампира, чтобы он рассказал всё Хозяйке Медной Горы. Она уж расскажет остальным, не оставит в беде. Я так думаю. Ну, я же не пакостил на Горе. Честно трудился.Ужасный день 45.Время течёт ужасно медленно. Писал Вампиру - молчит. От скуки предложил ледяным Болванам выяснить, кто сильнее - говорят, им сталкиваться друг с другом запретили. Ха! Я знаю. Поэтому предложил выяснить так - кто с разбега откроет дверь, тот и сильнее.Когда первый Болван разлетелся на куски, я думал, что второй догадается, что двери-то внутрь открываются. Но нет. Тоже разбежался - и на осколки.Ужасный день 46.Вуивра невероятно оживлена с самого утра, даже со мной разговаривает. Говорит, что чует Великое Пламя и оно придаёт ей сил. Фея шепнула, что она заболела и бредит. В этом она, кажется, не ошиблась, под Вуиврой пол тает, а она даже на укусы ошейника не реагирует.Ужасный день 47.Вуивра говорит, что она вовсе не болеет, это просто от радости так. Попросил её начать грустить - мне жарко. Или радоваться в другом месте, но не сильно далеко, вдруг я ночью замёрзну.Вампир по-прежнему не отвечает. Я начинаю нервничать.Самый замечательный день 48.Утром меня разбудила Фея - говорит, “конец света наступил, нам всем...” и замолчала. Что всем? Может рыбку? Перед концом света самое то!С улицы раздавались какие-то странные звуки, да такие громкие, что уши закладывало! В замке слышались крики и топот разных людей и Болванов. Страшно. Не мне, конечно же, им. Я смелый.Аккуратно выглянул в окно, но ничего не увидел. Ну, не очень-то и хотелось, подумаешь. Я собирался было сесть обратно в угол, как вспомнил про Собаку. Она же там, снаружи! Я не могу её там оставить одну, с ней ведь так весело играть! Ну, ей со мной, то есть. И она помогла нам.Я собрал всю свою решительность и побежал к выходу. Найду Собаку, скажу, что нужно бежать играть и побежим обратно вместе. Это будет быстрее, чем объяснять, что происходит, тем более, что я сам не знаю.Когда я подбегал к дверям - раздался сильный грохот и земля задрожала так, что я чуть не упал. К моей радости, длилось это всего пару секунд, и я выбежал на улицу. Моё сердце чуть не остановилось от увиденного - перед замком сидел Змей Горыныч, а с него спускался сам Кощей! У меня от радости перехватило дыхание, а он подходит и спрашивает, “не видал ли ты здесь Учёного Кота, такой как ты, только чёрный, как ночь?”. Я хотел было закричать, что это я, но радость была настолько велика, что я не выдержал и упал без чувств.День 49.Очнулся я через пару часов - мы уже летели на Змее Горыныче домой. Кощей говорит, что когда тот узнал, что белый кот это я - смеялся, как ненормальный. Будто бы это смешно! Найду время и покрашу ему хвост в фиолетовый цвет - будет знать! Дальше Кощей рассказал, как “из замка вылетела такая женщина с крылышками, ух!”. Он помог Фее снять со всех ошейники, и она вместе с Вуиврой отправилась в погоню за Снежной Королевой с её Спутником. А замок Горыныч огнём растопил. Я поинтересовался, не видел ли он где поблизости Собаку, но Кощей только руками развёл. Эх, жаль. Я ведь так и не поблагодарил её, как следует.День 50.Лететь долго, меня укачивает. Про морскую болезнь знаю, а у меня, выходит, воздушная. Интересно, многим ли Котам доводилось летать? Скорее всего нет. Надо будет спросить у Бегемота или Кота в Сапогах.Спросил Кощея, как они узнали про меня. Рассказал, что он сидел у себя в замке с приятелем и планировал план по захвату мира (но это секрет и об этом он велел не писать), как вдруг к нему заявилась Хозяйка Медной Горы вместе с Летучей Мышью. От вида такой компании он моментально протрезвел и из их криков разобрал, что они узнали, где я нахожусь. А дальше всё просто - Кощей направился к Змею Горынычу, и они полетели выручать меня. А все остальные ждут нас дома.День 51.Кощей говорит, что то, что я вернулся, очень хорошо. Доходы в Лукоморье без меня упали, а Синяя Борода почти достроил свой замок. Связано это или нет - но в соседней деревушке пропадают девушки. Водяной с Русалками божатся, что они к этому не причастны. Кощей пытался пробраться в замок, но его каждый раз замечают и прогоняют.День 52.Прилетели! Как же я радовался, это словами не передать! Ну, конечно, все остальные тоже радовались, но я радовался больше всех. Первым делом я забрался на Дуб и помурчал рядом с Русалкой. Она ничуть не изменилась и всё так же пахнет рыбкой! Какой восторг! Она почесала меня за ушком и рассказала, что очень испугалась, когда узнала, что я пропал. Я тоже очень соскучился, но постеснялся ей об этом сказать. Ну, не постеснялся, а решил сказать в другой раз. Баба-Яга взяла меня на руки, погладила и сказала, что “завтра же исправлю это безобразие”. И ничего я не безобразие! Только я не понял, о чём она. Потом Черномор с Богатырями трижды проорали “Ура”. Да так, что я чуть не оглох. Но всё равно очень приятно.День 53.Яга чего-то с утра бормотала, а потом бросила мне в нос горсть какого-то пепла. До сих пор чихаю! Я возмутился, мол, как не стыдно обижать Котика, ведь я столько страдал! А оказалось, что это она “безобразие исправляет”. Под безобразием она имела в виду цвет моей шерсти! Я побежал к зеркалу - ура! Я вновь чёрный! Ура!!! Я вернулся! На радостях написал письмо Гному, пригласил в гости. Велел брать с собой Вампира и Верлиоку. Я буду рад всем.День 54.Синяя Борода прикидывает примерный доход от туристов, которые придут посмотреть на вернувшегося Кота Учёного. Нет, всё-таки какая же он сволота! Я вернуться не успел, а он уже меня работать хочет отправить. Я ему это припомню. Поинтересовался у него, где Жир-Птица. Он, почему-то, отмахнулся и велел не мешать ему считать вероятное золото. Негодник! Решил узнать у Русалки, а она посмеялась и сказала, что Жир-Птица живёт по соседству со Змеем Горынычем и скоро прилетит. Замечательно! Вспомнив о Финисте, спросил у Русалки, как она от него избавилась. Она засмеялась пуще прежнего, но рассказать не успела. Меня позвали знакомиться с женихом Бабы-Яги. Он оказался довольно-таки приятным на лицо и манеры человеком. Поговорили с ним о разном - очень умный тип. Думаю, мы с ним подружимся и вместе разберёмся со всеми загадками и тайнами в Лукоморье. Единственно, мне показалось знакомым его имя. Будто я где-то его слышал или читал. Но скорее всего, мне просто показалось. Что может быть странного в имени Воланд?Конец второй тетрадки Кота.Автор: Роман Седов.

Ключевые слова: Кощей Горыныч кот не такая сказка

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