Сестры

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 00:57

Причина: Стилистика автора сохранена

Аделаида Агурина Просмотров: 218 Комментарии: 1 +5 Сегодня, 00:56 by

Парк закрывался, когда я вдруг увидел девушку, сидящую на скамейке недалеко от входа. Она облокотилась на спинку скамьи и даже не убрала волосы, закрывающие лицо. Я указал на нее сторожу, закрывающему калитку. Странно, как он сам не заметил эту, видно, уснувшую девушку. Сторож лишь улыбнулся и кивнул мне, останавливаясь и закуривая. Видать, предлагал мне самому разбудить девушку. Я вздохнул про себя. Только сторожей-сватов мне еще не хватает по жизни. Но спорить я не стал и подошел к девушке. Её голова действительно была откинута назад, а волосы закрывали все лицо. И почему я внимания не обратил, что они не шевелятся от дыхания? Я лишь попытался потрясти спящую за плечо… и оказалась, что она вовсе не спала. Одним взмахом она вернула голову в вертикальное положение, и ветер убрал с лица волосы. Я, кажется, подпрыгнул на месте. На меня смотрело бледное лицо, которое было все в порезах и запекшейся крови. Девушка посмотрела на меня очень внимательно, потом наклонила голову, как обычно это делают собаки, чтобы что-то рассмотреть, а потом резко неестественно запрокинула голову назад, дав мне возможность услышать хруст костей. Этого я уже выдержать не мог и на всех парах помчался к сторожу, который все еще курил у ворот. Добежав, я обернулся. Девушки не было- Что это было?! – спросил я, запыхавшись.- А это… - сторож пожевал сигарету и, кажется, задумался. - Это Вика…или Оля. Их только по лицу различить можно. У Оли шрамы горизонтальные почти все, а у Вики - вертикальные.- Но они…- Мертвы уже вот несколько лет. Все не успокоятся, бедные. Ты извини, что я не сказал. Но так бы ты не поверил, наверное. Да и… - тут старик прищурился хитро, и я понял, что он просто скорее всего любит пугать новичков в парке.Но я не стал ничего говорить, хотя шок от созерцания мертвого и изрезанного лица был силен, но… что я мог сказать? К тому же я не хотел обижать сторожа. Он, по сути, добрый малый. И, наверное, простительно ему подобное. Особенно, когда хочешь его разговорить. А мне было любопытно. Поэтому я буквально напросился к сторожу в гости. Тот не возражал, даже обрадовался. Заварил чай, достал печенье.- Что покрепче, то не пью, извини, - сказал он, хотя я вроде чаю не удивился.Но это я не удивился, а так люди наверняка удивляются.За чаем он мне и рассказал:- Ты не боись. Они совершенно безопасны. Даже полезны иногда. Детей там или стариков выводят к воротам, хулиганье запугивают. Ну, точнее, запугивает. Вика. Такие рожи может корчить и таким криком кричать, что я сам бежать готов иногда. Хотя и знаю, что они безопасны.- А что с ними случилось? – спросил я, прихлебывая неожиданно вкусный зеленый чай.- Маньяк с ними случился, - погрустнел резко старик. - Вроде, ты ж смотри, приличный с виду был парень, студент. Одет всегда хорошо и вежливый такой. А вот оказался сумасшедшим. Их этих, как их, шизофреников хрен поймешь…- И он убил этих девушек?- Не только их. У него какая-то патологическая ненависть была к близнецам. Парней он не трогал, он еще и труслив был, да и силенок маловато. А вот детей и девушек убивал, лица по-разному уродовал. Как на суде сказал, что просто не может видеть одинаковые лица. Что это неправильно, зло. Вот он и боролся с этим злом.- И убивал в парке?- В том числе, а иногда и рядом. Но всегда жертв в парк приносил, разрубленных на части в кофре для этого, как его, контрабаса. Говорил, что он хочет позаниматься один, когда никто не мешает. У нас же тут почти лес. Он и вправду иногда приносил контрабас и играл неплохо. Ну, я в этом не понимаю, но, по-моему, неплохо.Я кивнул и вновь отхлебнул чаю.- И его поймали все же?- Да, - кивнул старик. - Просто удивительно, как я заметил, что у него на контрабасе кровь. Он ведь один и тот же кофр использовал. То ли лентяй, то ли жмот, то ли придурок просто. Хотя, что возьмешь, одно слово – сумасшедший! Потом стали расследовать, его под белы рученьки и в полицию. Тогда уже слухи об этом парке ходили недобрые, и люди пропадали. Оказывается, он тут кладбище целое устроил, гад.- Странно, я слышал что-то о маньяке, но не знал, что это тот самый парк. Правда, мы переехали сюда три года назад.- Как-то удалось сделать так, что не выплыло, что здесь последний приют его жертвы нашли. А не то… просто конец парку – совсем бы одичал.Сторож задумался, глядя в окно, где уже вплыла на небо полная луна. Такая желтая, что хоть сейчас ее возьми и режь на ломтики под хорошее вино.- А Вика и Оля? – спросил я, подождав пару минут.- Вика и Оля? – переспросил сторож, потом кивнул и улыбнулся. – Извини, задумался. Вспомнил ту самую ночь, когда этого задержали. Просто Вика и Оля первые, кто пропал. Его первые жертвы. Убил он их здесь. Непонятно, правда, почему они до сих пор остались. Ведь их похоронили честь по чести. Но… вот остались и отныне тут, со мной ночи коротают. Появляются они только, когда солнце исчезает. Особо любят, когда ночь светлая-светлая от луны. Или когда пригоршни звезд рассыпаны. Темные ночи не любят, не появляются.- Так и помогают всем?- Ну, случается… Может, за этим и остались. Но я думаю, что тут другое. Сами они уйти почему-то не могут. Держит их что-то здесь.Мы еще немного поговорили, потом я попрощался со сторожем и направился домой.А ночью мне приснилась девушка. Оля или Вика – не разобрать. Ибо это была живая девушка, без шрамов и выражения обреченности на лице. Мы с ней общались, смеялись, она меня даже чем-то вкусным угощала. А я во сне совершенно не помнил, что на самом деле эта веселая, тоненькая, очень живая и быстрая девушка мертва. В нее можно было влюбиться за красивый смех и белозубую улыбку, за поистине шикарные светлые волосы и чуть вздернутый носик, за голубые огромные глаза и чуть припухшие губки. Просто классический идеал. И при этом такой естественный идеал.Я проснулся в прекрасном настроении, которое хотя и сменилось грустью, когда я все вспомнил, но все же грусть не могла справиться с моим замечательным настроением полностью. В конце концов мне, конечно, же снилась не одна из несчастных сестер – я ведь настоящего лица ее не видел, а даже если бы и дал себе труд посмотреть повнимательнее, то вряд ли смог бы узнать в искаженном болью и страданием лице милую, красивую девушку. Оставалось только сказать огромное спасибо моему подсознанию, что оно милостиво предоставило мне не лицо мертвеца, а какой-то приятный, пусть и до жути банальный, образ идеальной девушки, выкопанный откуда-то из его глубин. Там, где, наверное, хранятся самые первые воспоминания о маме, приправленные то ли стереотипами, то ли образами каких-то особо поразивших детское воображение актрис.У меня был выходной, так что делать особо было нечего. И я решил провести этот день за компьютером. Но на удивление игра быстро мне надоела, и я решил покопаться в интернете. Открыв страницу яндекса, я ненадолго задумался. А что, собственно, искать мне там?Я пролистал новости, хотел было зайти во Вконтакте, но тоже что-то не тянуло. А потом, словно что-то вспомнив, вывел в окне поиска: "Призраки, которые не могут уйти". Посмотрев на предложение, хмыкнул. А что, почему бы и нет? И нажал "enter". На меня обрушилась лавина информации о призраках, которая включала страшилки, фанфики, рекламу сериалов "Говорящая с призраками" и "Сверхъестественное" и даже истории про Слендера (он-то тут каким боком?). Но, в общем, информация, которая мне была нужна, сводилась к двум… разветвлениям, сюжетам, возможностям?Первое – призрак что-то не успел сделать при жизни и теперь пытается это сделать. А иногда и понять, что именно сделать нужно… чтобы, собственно говоря, сделать. В общем, любые вариации на тему замечательнейшего, на мой взгляд, старого доброго фильма "Привидение".Второе – призрак сам не понял, что мертв. Он не чувствует себя мертвым и даже не видит, как меняется мир. Такие привидения все время живут в том же времени и в той же обстановке, что и при жизни. Они не проходят сквозь стены, они просто проходят, открывая двери, которые были там при их жизни. И ничего не понимают. Говорить с ними иногда можно, но совершенно бесполезно. Как тем призракам -отцу и сыну, которые останавливают путешественников на одой из провинциальных дорог и смиренно умоляют передать в Москву разбойничего приказа, что вины их нет и казнили их безвинно. Вот совершенно бесполезно объяснять, что разбойничьего приказа в Москве уже нет несколько столетий.И все это справедливо, конечно, если призраки хотели уйти, но ведь были еще и такие, которые уходить вроде вовсе не желали. А как понять про сестер? Учитывая, что они были убиты, то тут предположить можно было все, что угодно.Я посмотрел некоторые страницы в Интернете, покопался на паре форумов (тьфу, и тут этот Слендер! В каждой бочке затычка, точнее, затычки его фанаты), а после решил снова прогуляться, ибо ноги, кажись, затекли.Я даже не удивился, когда ноги принесли меня прямо в маленький парк. Ожидать, что увижу вчерашнюю красавицу, было бы глупо, поэтому я просто походил по парку, сел на скамейку под зелень деревьев и, стукнув по планшету, на этот раз захотел узнать информацию об этом маньяке. Мне почему-то показалось, что именно здесь нужно это искать. Может, вчерашняя красавица увидит, узнает каким-то образом, что я ищу и выйдет, попросит о помощи. И почему вдруг меня заинтересовала эта история? Не знаю. Наверное, просто это было единственная более-менее интересная информация, которая попалась мне за последние две недели. Конечно, увидеть вновь это милое личико не хотелось, но если придется, я был уверен, что выдержу. Даже стал представлять себя кем-то вроде рыцаря без страха и упрека, который помогает призракам, которые, в свою очередь, из ужасных страшилищ на глазах превращаются в милых девушек и благодарят его… Ох, что-то я размечтался. Похоже, безделье все-таки плохо действует на неокрепшие мозги.А вот о маньяке в интернете было не так много. Он действительно убивал близнецов, его какое-то время не могли поймать. Даже громкая история была в пределах города. Но случилось это до того, как мы сюда переехали с родителями. Кстати, жил он в нашем доме. В том, в котором мы сейчас живем. Слава Богу, что не в нашей квартире – то было бы уже слишком, даже для меня. Маньяк жил ниже на два этажа и в другом крыле дома. Сейчас квартира стоит пустая, что и понятно – кто в ней поселится по доброй воле? А маньяк отбывает пожизненное заключение. В общем, ничего особо интересного, никаких подробностей, просто сухие факты, на основании которых просто невозможно сделать никаких выводов, почему именно эти две девушки остались здесь.Я лениво просматривал страницы, когда вдруг чуть не подпрыгнул. На меня с фото смотрели Вика и Оля Пешковы – такие, какие они были до убийства. И это было то самое лицо, что я видел сегодня во сне! Небольшой холодок прошел по спине, хотя я и сам мечтал еще недавно, что… Но, видать, одно дело, когда ты влезаешь в авантюру и другое, когда авантюра… в тебя... Мда, у меня не было особо времени задуматься над этим странным совпадением, ко мне подошел сторож.- Вы уже на работу? – спросил я. - Рано же еще.- Нет, просто люблю тут днем погулять, - сказал старик. - Я живу один, дома меня никто не ждет, поэтому летом предпочитаю проводить, как можно больше времени на улице. Тепло и свежий воздух. Ну а тебя, я вижу, тоже сюда тянет? Уж не влюбился ли?- В такую, что была, можно было бы и влюбиться, - сказал я, рассматривая фотографию сестер.- Был тут один, тоже все искал, чем помочь. Бродил все с рамочками какими-то, да один раз вообще лягушку принес. Вроде магическая она у него. Как это там… фомиляр.- Фамильяр, - поправил я. - И что?- Да не понравился он сестрам. Напугали так, что сбежал, даже про лягушку свою забыл. А я тогда впервые их смех слышал… впервые после смерти. Ну, одной из них.Я покачал головой. Значит, девушки все же понимают и более-менее разбираться в действительности.- А вы знаете, какими они были до смерти? – осторожно спросил я.- Никак и в самом деле влюбился? – удивленно спросил сторож. - Ну, да, наверное, можно было бы раньше. Они, правда, хоть одинаковы с лица, но по характеру разные. Вика-то боевая, а Оля - тихая. Вика всегда сестру защищала с самого детства. Да вот не уберегла.- А как он справился с двумя-то? – удивился я. - Все же можно было кому-то закричать, убежать, да и... – я вновь перевел взгляд на планшет, уже на фото маньяка, - да и не выглядит он особо сильным.- А там не написано? Он некоторых угощал мороженым особым.Ах, да. Там же в статье говорилось, что он студент-химик.- А почему вы думаете, что они не могут уйти? – просил я вновь. - Может, не хотят просто.- Да и сам не знаю, - пожал плечами старик, - но я с детства этих двух видел. То с мамкой приходили сюда, то с парнями. То просто вдвоем – они дружили очень. И сейчас часто они мне показываются. Ну, вот не знаю, почему я так решил…Старик выглядел удивленным. Таким мог бы выглядеть человек, которого спросили, почему небо голубое, а трава зеленая. Оно же вроде априори предполагается, правда?- Может, они что-то или кого-то любили? – сам себе задал я вопрос.- Конечно, любили. Мать свою. Отец у них дальнобойщиком был, давно погиб на трассе. Говорят, заснул за рулем и… Ну, подробностей не знаю, но насмерть. Только вот мать их не надолго пережила. Прямо в зале суда с ней приступ случился, до больницы не довезли. Больше родственников нет. Даже в квартире сейчас чужие люди живут. Там после смерти откуда-то из Сибири родственники приехали, которые, наверное, девочек-то никогда не видели. Быстро-быстро квартиру продали и умотали.- А где сестры похоронены, – спросил я, - можете сказать?- Да, конечно, - мотнул головой старик. - На старом кладбище, в конце третьей аллеи. Там спросишь, где она.- Они что, в одной могиле?- Да. В разных гробах, а могила одна.На кладбище я, конечно, побывал и даже могилу сестер нашел. А толку то? Посидел на могиле, подумал, посмотрел на фото сестер на белом мраморном камне-памятнике. Странно, кто его поставил. Может, мать успела? Но никаких откровений на меня так и не снизошло. Ожидаемо, впрочем. Пришлось ползти домой.А ночью мне приснился сон. Точнее, не так – ночью мне приснилось много снов. Обычно я не просыпаюсь по ночам, а тут просыпался каждый час и вновь быстро засыпал, и мне снова снился какой-то яркий сон. В каждом сне появлялась девушка. То мы ходили по лесу, слушали птиц, то стояли на берегу океана, то я выигрывал для нее приз на какой-то ярмарке, а то мы вместе танцевали древний танец в зале средневекового замка, где горели свечи, а по углам прятались тени.Проснулся я с хорошим настроением, разбавленным небольшой толикой грусти. А еще, подумав, я понял, что во снах со мной была не одна девушка а две. Это была неуловимая разница, но все же. Одна из девушек была как-то живее, что-ли, активнее, смелее даже и веселее. А другая… другая выглядела чуть более призрачно, тонко, да и места, в которых она появлялась, были более загадочны и тихи, как и она сама была более загадочна и неразговорчива, а еще грустна. И что это значит? Что одна сестра хочет уходить, а другая - нет? Или…Немного подумав, я кинул взгляд на часы. Рановато, конечно, но судьба покровительствует искателям истины, как мне казалось. Надо же, я и сам не заметил, как ввязался в эту историю, ввязываться в которую меня никто не просил. Или все же просили?Сторож был на той же лавочке, что и вчера! Я подсел к нему и поздоровался. А потом быстро, чтобы избежать очередного вопроса про влюбленность, начал спрашивать:- А сестер… их после смерти всегда по отдельности видят или вместе тоже?Сторож удивленно задумался, а потом сказал:- Знаешь, а ведь я сам никогда не думал, но… да, их действительно никто и никогда после смерти вместе не видел. И вот только сейчас подумал, что это реально странно. Ведь Оля и Вика так дружили.- Вы говорили, что Вика всегда защищала сестру.- Это так. Я иногда заходил в их двор – у меня там приятель живет, так что мог наблюдать. Один раз у Оли малышня из пацанов игрушку отняли, ну, просто так, из веселья. Так Вика на них бросилась прямо ястребом и игрушку отняла, сестре вернула. Да и… в общем, тут тоже была история в парке. Я видел, как Оля одна пришла, и пристал к ней какой-то парень. Оля просто уйти хотела, а тут подвалила Вика, и уже парню сбежать пришлось. Просто удивительно, насколько иногда они были разными. Хотя интересами похожи, даже будучи взрослыми всегда ходили в одних и тех же цветах. Только себе выработали такую схему - если сегодня Вика в брюках, то тогда Оля в юбке и наоборот. Книги одни и те же читали, одну и ту же слушали музыку. Насчет парней - не знаю, вроде с разными ходили, только все равно их парни чем-то неуловимо похожи были.Я задумался. Если следовать логике старика, то более активной в моих видениях была Вика, а более грустной - Оля. Но грустила она больше, чем сестра из-за особенностей характера, или было что-то еще. Конечно, сложно представить, чтобы девушки при таком положении вещей были рады, но все же. И как это узнать? Первое, что мне пришло в голову - спросить. Но легко сказать, а сделать? Я ведь не помнил, что спал.Немного раздосадованный я побрел домой. Конечно, можно было бы послать все нафиг, но червь любопытства, как всегда не вовремя во мне пробудившийся, никак теперь не хотел умолкать. Потому вечером я долго лежал в постели с закрытыми глазами, внушая себе, что на этот раз должен хотя бы если не вспомнить себя во сне, но спросить, то, что интересовало. Может, я и что не так делал, но не знал, как по-другому.Мне приснилась Вика. Во сне я точно знал, что это была она. Мы ели мороженое и сахарную вату, а также катались на лошадках-каруселях в парке. Странная это была карусель – темная, почти черная и усыпанная блестящими искрами, как звездами на ночном небе. Да и сами лошадки были плотно прикреплены к шестам, но казались живыми, словно сидел на теплой спине животного, а не на металлическом сидении. Мне даже показалось, что я слышал, как дышат лошадки. И, кажется, карусель основательно меня отвлекла… Я поначалу помнил, зачем пришел сюда, а потом... потом мы еще покатались, доели сахарную вату и пошли по аллее, где в тире я еще что-то для девушки выиграл, а потом проснулся. Да, похоже, что эксперимент явно не удался. Впрочем, у меня было еще полночи, а от сна я проснулся не только с привкусом сахарной ваты во рту (в реальности я ненавижу эту гадость, странно, что во сне ел за милую душу), но и в три часа ночи.Тщательно вычистив зубы и прополоскав рот, я вновь лег спать, бормоча о том, что подобные расследования вредны для здоровья. Правда, даже если бы мне кто предложил уйти, то я бы, наверное, уже не смог остановиться. Червячок любопытства к этому времени уже вырос в небольшого такого дракончика и, кажется, стал отращивать крылышки или ласты, хрен его разберешь.Во втором сне, как я и предполагал, ко мне явилась Оля. Мы стояли на могиле ее и сестры, вот только в памятнике было что-то, что я не помнил раньше. Что-то не так. Я умоляюще посмотрел на Ольгу, но она лишь кивнула на надпись. И тут я понял, что меня смутило. На надписи имя Ольги шло сверху, а имя Вики - внизу. Так вот, между этими двумя именами была проведена толстая такая, жирная черта, которая, кажется, извивалась и дышала, походив на мохнатую и безглазую сороконожку.- Мне убрать? – спросил я.Ничего не ответив, девушка кивнула. Я осторожно прикоснулся к черте и отдернул руку. Она, похоже действительно была живая. Мягкое тельце казалось пушистым, но на самом деле было колючим. Пальцы сразу же закровоточили. Похоже, вместо шерсти у этой твари были настоящие иглы. Я обернулся в поиске чего-нибудь, чем можно было бы зацепить эту тварь. Но ничего не нашел. Еще раз бросил взгляд на Олю. Она стояла не шевелясь и смотрела на меня с грустью в глазах. Я откуда-то осознал, что она просто не может даже подойти к этому камню. Вздохнув, я все же, невзирая на боль, с трудом оторвал тварь от камня и выбросил ее, даже не посмотрев куда. Лицо Оли просияло, и я проснулся от дикой боли в руке.Вот уж не думал, что в пальцах может быть столько крови. Я, кажется, измазал все что можно. С шипением вымыв руку и обработав пальцы, я начал разглядывать. Да, видок был такой, будто пальцы ножом порезали.Несколько дней после этого я не выходил из дома. О том, чтобы показаться врачу и речи быть не могло. Как я все это объясню? И еще, сложно признаться, но я ужасно боялся. Я боялся что... э-э-э... ну, что это заражение, что я начну в кого-то превращаться, или нужно будет вообще ампутировать руку.Но порезы начали заживать, как обычные раны, и это меня немного упокоило. Я пошел в парк, на этот раз вечером перед закрытием. Старик узнал меня и вновь пригласил на чай. Было видно, что старик явно хочет мне что-то сказать.- А ты знаешь, - начал он практически сразу, как мы уселись за чаем, - сестер видели вместе.- Правда? – спросил я.- Правда. Только вот жаль, - и тут старик вдруг подмигнул мне хитро, - что я их уже никогда не увижу.- Почему? – я и вправду был удивлен.- А это…пойдем, покажу кое что.Старик взял фонарь, и мы вместе пошли в парк.- Тут без них будет тихо, - размышлял сторож вслух, когда мы шли. – Ну, да ладно, тут, наверное, радоваться нужно.Таким макаром мы дошли до большого дуба. Дерево стояло в отдалении от аллеи и пришлось аккуратно пройти, чтобы не поломать ноги.- Вот, смотри, - старик направил свет фонаря на дерево.Я без особого энтузиазма посмотрел, куда указывал свет фонаря и обомлел. На коре было аккуратно высечено: "Теперь знаю. Я не виновата в смерти сестры".- Поспорим, что завтра этой надписи не будет? – спросил старик.Я спорить не стал.- Давай вернемся… Кажется, скоро гроза будет.Сторож оказался прав, и скоро небо совсем заволокло. Разразилась настоящая гроза, под которую, надо сказать, очень удобно было пить чай.Я все же рассказал сторожу, что случилось в моем сне, даже помотал пальцами перед его носом.- Да не мотай, - отмахнулся он, - верю. Вот оно как, оказывается. Вика винила себя в смерти сестры, а сестра так не считала. Только встретиться поговорить они никак не могли. И ходили друг за дружкой в попытках объясниться.- Так почему не могли встретиться? – спросил я.- Кто знает? Может, придурок этот, сам не зная, совершил какой обряд. Луна как-то там по-особому встала в ту ночь или еще что.- Вы в это верите?- Я в детстве в деревне жил, так у нас одна бабка была. Говорили, что она такие вещи творит… Однажды вечером иду, это мне лет двенадцать, наверное, было, а за мной свинья черная. Это при том, что у нас черных свиней ни у кого не было. Я иду, боюсь, но хорохорюсь. А она нырь и в калитку бабы Маши. Перед этим так на меня зыркнула, что язык к горлу присох. Да и потом, как ни старался рассказать все своим, не мог, словно рот кто закрывал. Но точно помню, свиней черных у нас ни у кого не было, да и вообще таких огромных не водилось, а у бабы Маши живность не жила – не приживалась никак, даже кур не держала. И собаки постоянно то сдыхали у нее, то сбегали. Только кошка одна бегала. Ну, да кошки - они завсегда с ведьмами на короткой ноге. Так что… врать не буду, но ведь ты видел своими глазами. Нет? Так и я ту свинью.Сестер с этого времени и вправду никто не видел в парке. А надпись действительно пропала на следующий же день. Как и не было.Впрочем, я не стал удивляться.

Ключевые слова: Парк маньяк сестры сон сторож убийство авторский стих

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