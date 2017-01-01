Не та

Новость отредактировал catberry - Сегодня, 10:44

Причина: Стилистика автора сохранена.

Аделаида Агурина Просмотров: 78 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 10:44 by

Свой день рождения я, как всегда, встретила в командировке, где у меня не было никаких шансов его отпраздновать. Не то, что я не люблю дни рожденья, потому что впадаю в мрачность при мыслях о том, что мне осталось на год меньше. Подобного я никогда не понимала. Хотя во всякие там посмертные штучки не верю. Просто почти всегда, когда я праздновала днюху, в скором времени со мной обязательно что-нибудь случается не очень хорошее. И не только со мной, но и с моими близкими. Причем в самое ближайшее время.Поэтому, повзрослев, я стала соблюдать традицию "непразднования дней рождения", а чтобы никто все же не приходил поздравлять (ибо некоторых, что проси, что нет: все равно припрутся с «самыми лучшими намерениями»), старалась уезжать из города на это время. Конечно, меня поздравляли по телефону, но это, видать, судьба мне «не засчитывала», и все было нормально. Я вообще была везунчиком.Вот и в этот раз мне повезло. Прямо на вокзале сняла неплохую квартирку на время командировки и очень дешево. Низкая цена меня не удивила. Как я уже говорила, я была везунчиком и восприняла такую цену, как должное. К тому же, как объяснила хозяйка, ей срочно понадобилось сдать квартиру на непредвиденные расходы. А стоять на вокзале долго она не могла себе позволить. Ибо сегодня у нее день рождения и нужно бежать к гостям. Странно все это, конечно. Но, с другой стороны, мало ли что?Квартира, и вправду, была неплохой. Большая, метров двадцать комната, большая ванная, где разместилась не только кабинка душа, но и ванна. И кухня, которая была лишь чуть меньше комнаты. В общем, мне было все равно. Главное, все было очень чисто, что я особенно ценила и чего, признаюсь, мне подчас не хватало в командировках. Единственно, что меня смутило, так это то, что прямо напротив кровати располагалось большое зеркало. Так, что, просто сев на постели, первое, что видел после пробуждения – это свою физиономию. Честно говоря, мне бы не очень хотелось, проснувшись ночью, увидеть свою заспанную рожу в свете фонарей с улицы. А если еще и после кошмара?Я попыталась убрать зеркало, снять со стены, но не смогла. Конечно, можно было бы попытаться со всей силы, но я побоялась, что испорчу явно старую и дорогую вещь. "Может, его завесить," - подумала я и тут же рассмеялась. Тоже мне, великий герой. Пусть уж висит зеркало, как полагается.Я приехала в город уже вечером, так что моя работа начиналась завтра. Свободный вечер, который можно скрасить чтением – что может быть лучше? Так что, ответив на несколько поздравительных смс, я с удовольствием нырнула в планшет – там осталась непрочитанная книга по истории. Всегда любила историю.Зачиталась я почти до двух часов ночи. Даже и сама не заметила. Когда посмотрела на часы, ахнула и стала быстро готовиться ко сну, хотя и спать не хотела вроде. Но вот стоило только лечь – уснула сразу же. Я ведь уже говорила, что мне везет?А вот дальше мое везение что-то стало давать сбои. Начать с того, что я проснулась, когда было еще темно. Летние ночи короткие, но очень темные в этой полосе. Был конец июня, и за окном никак не могло быть больше трех ночи. Я спала, получается, всего лишь час? При этом никакого желания повернуться на другой бок и заснуть я не испытывала. Неужели бессонница, столь мной нелюбимая? Я поморщилась и села в постели, сразу же упершись в темный провал зеркальной глади. Внезапно луч от фар проехавшей машины озарил комнату и зеркало, а в нем мою белую физиономию. Слишком белую и слишком… худую. И слишком… Я вскочила и заметалась по комнате в поисках выключателя. Совершенно забыла, где находился этот гаденыш. Наконец нашла и включила его. Свет залил комнату. Зеркало как зеркало. Вроде. Я вздохнула, списав все на кошмар, на то, что почудилось. Но все же осторожно подошла к зеркалу и посмотрела на свою перепуганную и побелевшую физиономию. Ну и ну. А ведь еще хотела ужастик на ночь почитать. Чтобы тогда вообще со мной было? Я вглядывалась в лицо, в котором, наконец, стали вновь появляться живые краски и уже совсем успокоилась, когда вдруг уловила движение за спиной. Резко обернувшись, ничего не обнаружила. Опять почудилось. И повернулась к зеркалу. Лучше бы я этого не делала.Из зеркала на меня смотрела… смотрело… Длинное, вытянутое, совершенно белое лицо, скорее всего женское, из-за тонких сравнительно черт и обрамляющих чуть растрепанных волос, похожих на паутинки. Через тонкую полупрозрачную кожу были видны голубые жилки, а глаза были совершенно черны: без белка, зрачка и радужки, а также без бровей и ресниц. К тому же нечто странное было в их разрезе, я не сразу поняла что. А потом сообразила, что они слишком уж круглые для человека. Рот был раскрыт широко, словно в фильмах-ужастиках – человек так не способен, только компьютерная графика. К тому же рот тоже зиял черным провалом. Ни зубов, ни языка, ни десен – только сплошная чернота.Самое мерзкое то, что я не могла оторваться от этого зрелища, и не то, чтобы просто уйти, а даже повернуть голову. Единственное, что я смогла сделать с большим трудом, это закрыть глаза, когда лицо выплыло из зеркала и приблизилось ко мне. От него веяло не холодом, как я почему-то ожидала, а жаром, нестерпимым жаром, который не давал дышать. Я продолжала стоять не в силах пошевелиться и почувствовала, что мое лицо будто обследуют пальцы, неожиданно холодные, просто ледяные, особенно по сравнению с жаром вокруг. Так, наверное, слепой делает, когда пытается увидеть лица и предметы.Пальцы обследовали все мое лицо, спустились ниже, к шее. К тому времени моя голова уже кружилась, а каждый вздох отдавался болью. А пальцы, нет, руки, сомкнулись на горле и стали душить. Последнее, о чем я успела подумать, так это о том, что не так уж мне и везет. Потом я провалилась в пустоту без звуков, ощущений и мыслей.Проснулась я, когда солнце уже светило вовсю. Я лежала в неудобной скрюченной позе около кровати. Я вскочила и стала озираться вокруг. Все было спокойно - никаких призраков или еще чего в таком духе. Может, мне приснился кошмар? И я свалилась с кровати? Это многое объясняло. Я встала и подошла к зеркалу, чтобы полностью убедиться в нереальности всего, что я ощущала ночью. Я внимательно изучила свое отражение. Ну что же – рожа как рожа, только бледная и перепуганная, что не удивительно после такого сна. Шея тоже как шея - белая, без всяких следов удушения. Значит, все-таки сон? Но он был таким реалистичным. Я, кажется, даже сейчас чувствовала, как холодные пальцы сжимаются на моей шее.Большие старые часы пробили десять раз. Кажется, я заспалась. В 11 у меня встреча с важным клиентом, и если я не приду, то шеф устроит мне такое, что все ночные кошмары прогулкой покажутся. Я ойкнула и быстро стала собираться.Встреча прошла успешно, и я, окрыленная возможной премией, возвращалась в квартиру. Я кляла себя за трусость, но ничего не могла с собой поделать. Весь оставшийся день я искала жилье. Но, как назло, даже на вокзале, где обычно стоят арендаторы, никого не было. А к вечеру еще и зарядила гроза с градом. Два отеля, которые мне посоветовали, были слишком дороги для меня, и, к тому же, достаточно намокнув и даже получив градиной по голове, я наконец решила, что хватит заниматься ерундой, и отправилась в свое временное пристанище. Правда, когда я переступила порог квартиры, мне вновь стало немного не по себе, как я не пыталась убедить себя в том, что мне просто приснился кошмар, Подумала сперва занавесить зеркало, но не стала. Просто закрыла дверь в комнату и устроилась на кухне. Ну никак мне больше не хотелось спать напротив этого зеркала. Из кухни было две двери. Одна вела в комнату, а другая - в коридор и к выходу. Я уселась читать. Мой поезд был завтра днем, поэтому торопится некуда, и я могла позволить себе полночные бдения. Так я продержалась до двух ночи. Ничего необычного, естественно, так и не произошло, и я, по-прежнему кляня себя за трусость, стала устраиваться на ночь на кухонном диванчике в разы не таком удобном, как роскошное ложе в комнате.В это самое время в дверь со стороны комнаты постучали. За дверью я услышала также легкий смех. Надо же, какой вежливый призрак! Впрочем, не такой уж и вежливый, потому что тут же призрачная девушка из моего сна вплыла в комнату. Она была белая, вовсе не полупрозрачная, как вроде принято у призраков, а очень даже плотная на вид. Одета в какое-то грязное тряпье, висящее лохмотьями, от которого ужасно воняло. Худенькие руки неестественно белели на фоне этих тряпок. А вот ног у девушки не было вообще. Рот ее на этот раз был лишь чуть открыт, но внутри по-прежнему была пустота. И глаза по-прежнему были черны. Я не отрываясь, словно меня опять загипнотизировали, смотрела на девушку. А та, пройдя пару шагов также пристально смотрела на меня. Наконец, она заговорила. Голос ее был тих, а слова она выговаривала, чуть растягивая их.- Ты думала, что я так просто тебя убью, и все? Нет. Не выйдет. Ты будешь страдать. Я только напугала тебя вчера. Но я убью. Может, не сегодня. Но убью. Сперва сведу с ума.Что она несет? Что я ей сделала? Я даже не знаю ее и никогда раньше не была в этом городе. Или все это продолжение вчерашнего кошмара, а в кошмаре возможно все.- Постой, - закричала я, увидев, что девушка вновь двинулась ко мне. - Ты перепутала. Я… не знаю тебя!- Ну да, - горько ухмыльнулась девушка.В комнате опять стало невыносимо душно и жарко. Девушка протянула ко мне руки, а я словно меня кто-то резко отпустил, вновь обрела возможность двигаться. Я бросилась в коридор, но резко остановилась. Вся квартира превратилась в филиал ада – воздух был так горяч, что вдыхался с трудом, и легкие отзывались болью на это безобразие. Стены в квартире словно светились от жара и колыхались, будто желе. Хотя возможно, мне так казалось из-за жара. И еще этот свет, который освещал квартиру. Какой-то красный, режущий глаза, источник которого я так и не могла обнаружить. Может, это были стены, а может, и сам воздух. Я уже ничего не соображала от жара и просто передвигала ноги, не осознавая, куда и зачем вообще мне двигаться. Я просто шла по коридору, ставшему бесконечным. Не думая, не надеясь, не осознавая себя.Я не знаю, сколько времени это продолжалось. Может, минуты, может, часы, дни, годы? Это было бесконечно. Иногда коридор разветвлялся, иногда в стенах появлялись какие-то двери, и я входила в них. Но за ними были все те же коридоры без конца. Постоянно кружилась голова, а желудок и горло сводило от желания выпить хоть глоток воды. В какой-то момент я заметила, что мои волосы стали выпадать клочьями. В другой момент я увидела зеркало на стене в обрамлении рамы из черных цветов. Из него на меня смотрело высохшее лицо мумии. И тут я вспомнила, что раньше было иначе. Как, я не помнила, и попытки вспомнить причиняли огромную боль, которая пульсировала в голове. Я упала на пол и, скрючившись, закричала. Точнее завыла очень тонким голосом. На крик сил не было. Я должна вспомнить! Ведь тогда….тогда… И я вспомнила, что не эта страхолюдина должна на меня смотреть из зеркала, что я не должна здесь быть! Я ведь ничего не сделала, ничем не заслужила нахождение в этом аду! За что? Я бросилась вперед, вдруг обретя способность бежать.Коридоры, двери. Бесконечные коридоры и двери, какие-то лица и люди, высохшие и изможденные, как и я сама, некоторые из них уже окончательно потеряли человеческий облик. Странно, но лишь осознав себя, я стала их видеть. Я пыталась с ними поговорить, но каждый из них смотрел на меня будто не видя, словно я была пустым местом.Я бежала и бежала, пока у меня хватало сил, и вдруг, неожиданно, я свалилась на пол, и потом пришла тьма.Я проснулась на полу в кухне квартиры, где я заснула час назад. По крайней мере, так указывали часы на дисплее моего телефона. Свет в кухне горел, я, похоже, не успела выключить его перед тем, как уснула. Или перед тем… Нет, мне не хотелось ни верить в это, ни даже об этом думать. Хватит кошмаров! Уж не знаю, может, эта квартира находится на каком-то таком месте или виной всему то, что судьба хочет хоть как-то испортить мне настроение на мой самый неудачный день в году, но ….хватит. Я взрослая женщина в конце концов. И я смогу вот сейчас встать, подойти к тому злосчастному зеркалу и посмотреть на него. А потом я… Не знаю, может, даже опять лягу посплю. Чтобы завтра утром спокойно собраться и днем уехать отсюда очень далеко, в свой родной город, чтобы забыть об этом кошмаре навсегда. Больше никогда сюда в командировку не поеду. Кто знает, может, у них мода на такие зеркала кошмаров. А что? Чем только люди не увлекаются. Мой отец рассказывал, что они однажды маньяка взяли. Так у того в подвале было полно живых картин… Ну как живых, уже мертвых, на самом деле. Он убивал девушек, а потом с помощью проволок и гвоздей и… в общем, неважно, делал «картины» - странные и мерзкие пародии на знаменитые картины прошлого. Особо, как он потом сказал при общении со следователем, жалел о Джоконде, которая уже стала разлагаться, а он, бедняга, никак не мог на ее место следующую подходящую модель найти. Одним словом, псих. Ну да ладно. Тут, надеюсь, все не так болезненно.Оказывается, сделать некоторые вещи гораздо труднее, чем выстроить четкий план, как их сделать. Я это полностью осознала, когда стояла на пороге комнаты, в которой уже зажгла свет и косилась на зеркало. Никак не могла к нему подойти. Впрочем, о пропасти между даже самым четким планом и действием я всегда догадывалась.Все же я подошла к зеркалу и посмотрела на свое перепуганное лицо. Опять. И закрыв глаза глубоко вздохнула, просчитав до трех. Потом вновь открыла глаза, чтобы полюбоваться на свою физиономию, к которой, как я надеялась, уже начали возвращаться живые краски. И уставилась в белую физиономию моей вчерашней (или сегодняшней) гостьи. На этот раз она улыбалась своим черным ртом. Улыбка была столь широкой, что грозила разделить голову на две части. А потом она заговорила, едва шевеля губами.- Ты думала, что сумеешь от меня убежать? Что же, тогда ты сумела… Но ты была настолько глупа, чтобы вернутся сюда опять. И теперь… теперь я все время буду рядом. Пока ты не сойдешь с ума. Бежать бесполезно. Тебе ведь понравилась вчерашняя экскурсия. Вот это тебя ждет… навсегда…Я отшатнулась от зеркала и упала, зацепившись за что-то ногой. Когда я поднялась и вновь решилась посмотреть в зеркальную гладь, призрак пропал. Той ночью я уже не спала.Конечно, у меня были еще сомнения, надежды на то, что стоит мне уйти из той, квартиры, как я буду в безопасности. Но когда призрак стал глядеть на меня из витрин магазинов, эти сомнения пропали. Мне нужно было выяснить, что случилось в этой квартире и с кем меня могла перепутать эта мертвая мстительница.Прежде всего, я позвонила на работу, сообщила о том, как здорово прошла встреча и отпросилась на три дня, сказав, что приболела. А потом… Что же делать потом? В любом случае, мне нужно было отправится к хозяйке квартиры и попросить ее продлить аренду. Может, я смогу у нее что-нибудь узнать? Но если она и есть та, кого ищет призрак, то фиг она мне что расскажет. Но попробовать стоило.Конечно, все было неудачно. Или это я такой плохой следователь. Нужно было у отца этому учиться. Хозяйка разрешила остаться в квартире, но на мои расспросы делала недоуменные глаза. Ничего странного в этой квартире нет, жила в ней ее мать, а потом и она, до того момента, как дед не оставил ей в наследство гораздо более удобную для нее квартиру, куда она и переехала. Вот и все.Обратно я ехала на автобусе. Усевшись на сидение, я полностью погрузилась в свои мысли. Хотелось спать, но я держалась – не хотела пропустить свою остановку. На минуту, кажется, я отвлеклась от окружающего, заглядевшись в окно. А когда повернулась, на меня смотрели,точнее не смотрели, нелюди. Просто не бывает у людей таких мертвенных, как у мумий, рук, и обломки железных прутов у живых людей не торчат из груди, открывая ребра. Но почему-то не это было для меня самое страшное, а то, что на все них были маски. Огромные пушистые маски животных: кролика, енота, белки. В автобусе стало нестерпимо жарко, и все вокруг немедленно накалилось. Я вскочила с сиденья, внезапно превратившегося во включенную плиту. И побежала к месту водителя, которого не было. В смысле не было водителя. Лишь ржавый руль, похожий на штурвал из фильмов о пиратах, который поворачивался сам по себе. Я закричала, и тут автобус остановился, и я не смотря вылетела из двери, чуть не поломав себе ноги. Автобус поехал дальше, а я осталась на остановке. На меня вовсю смотрели люди. Кажется, даже кто-то спросил, все ли со мной в порядке. Я извинилась и поспешила по направлению к дому. Может, это все нереально, и я просто схожу с ума?«Уже? - возник в голове вкрадчивый шепоток. - Слишком быстро. Но ты всегда была слаба, что бы ты ни говорила».Я поднялась на пятый этаж и уже вставила ключ в замок. Но повернуть не смогла. Совсем не осталось никаких душевных сил. Вместо этого я села прямо на входной коврик, подперев спиной дверь. Что делают в таких ситуация герои фильмов? Ну те, которые не совсем чмо, годное лишь для того, чтобы показать кровожадность монстра, но и не крутые. А лишь крутыми стать собираются? Правильно, курят, более или менее нервно курят. А мне что делать? Я же не курю.Так просидела я минут пять, пока на моем этаже не раскрылся лифт и из него не вышла невысокая женщина средних лет (на вид не больше сорока пяти). Стильно одетая в светлые брюки из хлопка и светлую же майку, с короткими рукавами, открывающими ухоженные руки. Зеленые глаза, кажется, светились, а чуть вьющиеся волосы, очень темные, были заботливо уложены. Видно, в молодости она была настоящей красавицей. Да и сейчас осталась, если честно. Но в молодости… ух, сколько сердец наверное, разбила. Увидев меня, женщина всплеснула руками.- Так вот кто в квартире этой проклятой поселился?- А она проклята, - это скорее был не вопрос, а утверждение с моей стороны.- Пойдём-ка я тебя чаем напою. И поговорим, - сказала женщина и, повернувшись, пошла к двери квартиры напротив, даже не смотря, иду я за ней или нет. Впрочем, правильно делала, что не смотрела. Только сумасшедший на моем месте не пошел бы.- Она, Клавка-то, действительно тут с дочерью жила. Странная была, слова никогда соседям не скажет, разве что угрозы. Та кошек прикармливает, непорядок, у той ребенок не по графику кричит, у другой белье на балконе тоже не так висит, не по закону. Неудивительно, что муж от нее сбежал. Да лучше бы и Ольгу, дочь их, он с собой бы взял. Но куда ж там – он дальнобойщиком был, больше не хотел ничего. А ребенок еще маленький, как дома оставлять. Потом и вообще приходить перестал. Или погиб, или забыл. Да неважно. А Клавка дочь стала воспитывать. В строгости. Девочка и в пятнадцать не знала, что такое косметика или покрасить волосы, или дорогую одежду приобрести, хотя деньги у матери были. У нее ведь своя фирма была. Да и есть. В общем, неплохо раскрутилась.Я прихлебывала чай, рассматривала уютную, в нежных бежевых тонах кухню моей спасительницы-чаемпоительницы и думала. Значит, удачливой бизнес-леди вдруг срочно понадобилось сдавать квартиру, да еще так дешево? Ну и ну. А Вера Степановна (так звали женщину, угостившую меня чаем) продолжала:- Но вот не уследила. Дочь, что называется, в подоле принесла в шестнадцать лет. Ой, что тут было! Крики, ругань. Отца ребенка, который был готов ко всей ответственности, с лестницы спустила и еще грозила ему судом. Он ведь был сыном простого слесаря, так что не годился никак. А на Ольгу орала так, что весь подъезд слышал. Все требовала от дочери, чтобы та аборт сделала. Сколько тут криков было, слез и не сосчитать. Ольгу одну Клавка из квартиры не выпускала. И запирала на ключ, когда уходила на работу. А однажды пришла она, а дочь мертва. Убила себя. Открыла газ, открыла печь, и головой туда. Как раз на день рождения матери такой подарок сделала. Если Клавка и сокрушалась, то никто этого не видел, так как на похоронах она и слезы не проронила. А дальше продолжила жить, что же еще делать. Но вот на следующее день рождение чуть не умерла Клава. Газ забыла выключить, чего с ней отродясь не бывало. Но все случается в первый раз. А тут еще и выпила. Только Клавка после этого стала какой-то странной, еще более странной, чем раньше. Стала тише, ходила, постоянно озираясь, словно ожидая увидеть кого за спиной. А через месяц священника привела и квартиру освятила. Потом вроде на время стала прежней. А на следующее день рождения тоже чуть не умерла. На этот раз от электричества. А потом, через год, в ванной уснула. И опять ее спасли. Дверь была открыта, и соседи, которых она на свое счастье залила, вошли в квартиру к ней поругаться. Люди, конечно, шептаться стали, что эта дочь ей мстит, за себя да за своего ребенка. Да и Клавка, кажется, в это верила. Потому что колдунов, ведьм, гадалок тут приглашала немеряно. Пока, наконец, не посоветовали ей одну бабку, в далекой деревне. Приехала она от нее задумчивая и через несколько месяцев с квартиры съехала. Сначала на съемную, а потом в дедовскую, кажется.- Так что, получается, сбежала? – спросила я. Почему-то я сразу же поверила этой женщине. Хотя расскажи мне кто эту историю еще неделю назад, посоветовала бы начать книжки писать.- Да…только вот…В последнее время, когда эти события стали случаться, стала Клавка много пить по выходным. И собутыльники сразу же появились. И однажды я слышала, как она пьяная шепотом на весь подъезд рассказывала, что колдунья ей посоветовала съезжать с квартиры, но сказала, что дух дочери рано или поздно ее найдёт. И надо этому духу кого-то подсунуть вместо. Ни внешность, ни возраст значения не играют. Особо хорошо, если у того человека тоже день рождения в это же время будет. Ну это необязательно. И тогда дух заберет этого человека, спутает, потому что души в ярости умершие, не очень в здравом рассудке находятся. А самой Клавке дала талисман какой-то.- Я поняла, - кивнула я, - не поняла я лишь, что мне делать теперь?- А ты…- Я ее видела. И она действительно не в нормальном состоянии сознания.Вера Степановна задумалась.- Вот оно как, - проговорила она. - Знаешь, а оставайся ты на ночь у меня.- А Вы тоже колдунья, и к вам призрак не придет? – спросила я.Вера Степановна всплеснула руками.- Да что ты! Разве я похожа на колдунью?- Если честно, то да. На добрую фею, - сказала я, окончательно разморенная чаем.- Ну… Тут не знаю, что сказать. Но ко мне еще никакие призраки не являлись. А тебе сегодня одной уж точно оставаться нельзя.Я не смогла сказать нет. Я лишь зашла в «нехорошую» квартиру и забрала свои вещи.Весь следующий день я помогала Вере Степановне по хозяйству, а на ночь она постелила мне на кухне. Проснулась я от того, что мне стало жарко. Еще даже не открывая глаз, простонала.- Неужели опять…Да, опять. Только на этот раз все было немного по-иному. Меня тянуло в коридор к входной двери, и я не могла заставить себя удержаться на месте. Было темно, и я нигде не видела Веру Степановну. Зато пол, стены, и даже некоторые вещи в квартире были разрисованы кое-где странными синими светящимися знаками, словно на них нанесли фосфорную краску, только эта краска светилась не зеленым, а голубым, и очень яркоПризрак стоял на пороге квартиры. И выглядел на этот раз по-настоящему призрачно. Сквозь девушку я могла видеть открытую настежь дверь соседней квартиры. Из проема бил яркий красный свет.- Иди сюда, - прошептал призрак, но голос его был слаб. Я остановилась, но неведомая сила все же не давала мне выбора. Пусть она и стала слабее, но была все еще слишком велика для моей воли. - Иди сюда, - вновь прошептала девушка, и я впервые увидела ее язык, который высунувшись изо рта облизал губы. Он был красным и казался почему-то острым.Я очень медленно пошла вперед, но, по какому-то наитию, вцепилась рукой в стену, словно пытаясь удержаться, и пальцы попали прямо на знак. Я почувствовала, что на руки осыпалось что-то прохладное и приятное на ощупь, словно песок, но очень мелкий и мягкий, как шелк. Взглянув на руку, я увидела, что мои пальцы тоже стали светиться, словно я вляпалась в эту краску. Но знак не смазался. А краска или что это было, растекалась уже по всей руке. И я почувствовала себя свободной. Надо мной больше не властвовал этот голос. Призрак тоже это поняла. Её лицо перекосилось в злобе.- Ты не сможешь прятаться здесь вечно! - закричала она. - Я буду ждать. Я буду ждать всю твою гребаную жизнь, с**а!Не успела я подумать о том, что она, в сущности, права, как тут лифт раскрылся с противным лязганьем и из него вышла женщина. Когда она подошла, я увидела сквозь призрака, что это была та самая Клава, которая и решила сделать меня жертвой. Но зачем она здесь?- Оленька, - проговорила женщина тихо, - Оленька, доченька. Это я. Я пришла. Оставь ее. Это я тебе нужна.Призрак резко обернулась и зашипела. Она подскочила к женщине и стала рассматривать ее, даже обнюхивать, кажется.- Это ты! – сказала она. - Ты пришла.Клава еще больше согнулась, но продолжала стоять.- Ты пойдёшь со мной, - сказала призрак и, приобняв не сопротивляющуюся женщину за плечи, повела ее в открытый, пышущий жаром зев их когда-то родной квартиры. Мне кажется, я видела, как стала дымиться одежда и вспыхнули волосы Клавы, когда они входили. Потом дверь квартиры захлопнулась, как ловушка, и все…Я почувствовала, как кто-то положил мне руки на плечи. Удивительно, но я не вздрогнула даже от неожиданности.- Это все? – спросила я неизвестно кого: себя или Веру Петровну, стоящую за спиной.- Все, – сказала та.- Но…- Каждый сам выбирает, совершать ли ему что-то…и платить ли за это. Иногда в последнюю минуту. Так часто бывает. В последнюю минуту. Уже поздно. Давай поспим.- Не уже, а еще, - сказала я и зевнула. - Но поспать надо, конечно.- Так Вы действительно добрая фея, - хмыкнула я, поглощая удивительно вкусный омлет. Я ненавижу яйца, а тут съела, как миленькая, да еще и добавку попросила.- Ну не совсем фея и не совсем добрая, но кое-что умеем, - улыбнулась моя спасительница.- Я даже не знаю, как поблагодарить, - сказала я, на секунду отвлекшись от завтрака.- Ну, если мне от тебя что-нибудь нужно будет, я не постесняюсь, - засмеялась Вера Петровна.Я кивнула. А потом спросила:- А если бы Клава не пришла, мне что, пришлось бы…Вера Петровна рассмеялась, не дождавшись окончания фразы.- Нет, конечно. Я, на самом деле, большую часть времени предпочитаю проводить в одиночестве. Так мне лучше и думается, и отдыхается. Но мы бы что-нибудь придумали… А так и думать нечего.Я осталась у Веры Петровны. Через день она сообщила мне, что Клаву нашли мертвой в своей квартире. Сердце. Правда, она не знала, когда все случилось. Клава последнее время тоже жила одна. И ее случайно обнаружили.- Странно, - сказала я.- Почему? – спросила Вера Петровна. - Еще неизвестно, кто тогда приходил: Клава во плоти или уже душа ее. Такая же неприкаянная, как душа дочери.- Да мне без разницы, - поежилась я. - Главное, для меня эта история закончилась.Вера Петровна проводила меня на поезд, и у нее же я оставила ключи от соседней квартиры.- Скажу, что ты мне их оставила, потому что не дозвонилась хозяйке. А ехать к ней было лень.Перед моим отбытием мы обменялись телефонами. И я клятвенно обещала, что на отпуск приеду к моей спасительнице. И вовсе не потому, что я чувствовала себя обязанной. А просто, мне кажется, я действительно нашла неплохую подругу, несмотря на то, что разница в возрасте у нас большая. Как там считается, двадцать лет – поколение? И друг друга уже не понять? Фигня все это, я скажу. Форменная фигня.

Ключевые слова: Душа призрак зеркало авторская история

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