Монстр

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 11:00

Причина: Изменен раздел

Prochor Alexeev Просмотров: 91 Комментарии: 0 -2 Сегодня, 11:00 by

Как-то раз ехала одна семья из леса за городом. Ехали, болтали, и уже стемнело. А единственный ребёнок и сын в семье говорит:– Давайте высматривать за окном монстров! Или посмотрим в интернете страшные картинки?– Давай, – мама согласилась.Она взяла телефон, и открыла ужасные картинки. Ужасные монстры, вампиры и облезлые зомби – Ужас!!!!!!!!!!И вот так едут ни, едут, свернули на местную дорогу, ведущую в свой посёлок. Он был в паре десятков километров от города. И резко слышат, что за окном будто бы кто-то бежит. Смотрят, а по полю будто бы человек бежит, только – кто в темноте и далеко от сёл бегает, а ещё и по полю?Все выключили телефоны, и стали наблюдать за странным феноменом. Всеми овладел странный ужас, как во время просмотра очень страшного фильма. Резко существо будто бы прыжками приближалось к дороге.И они увидели, – это не человек! Волосы развивались на воздухе, как тряпки, слиплись; глаза чёрные, безжизненные, и вся кожа серая, и зубы покрывают половину лица!– ААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААА!!!!!!!!!! – закричала семья.До посёлка было ещё далеко, несколько километров, а дорога чёрная, мрачная.Резко они проехали село. Оно было маленькое, примерно сто метров. Пару магазинов и три домика, и церковь старая. Существо продолжило бежать за ними.Они въехали в лес. Густой, хвойный лес, через который лежала дорога. Проехав заправку, они оглянулись... и...Существо залезло на машину! Они замерли от шока. А лес кончился, и началось поле. Остался ещё десяток километров. Они проехали мост.Сердце замерло. Существо вылезло на лобовое стекло! Оно стало когтями разбивать стекло. Они опять въехали в лес. Эта дорога напоминала ужас, страшный сон.Резко существо пробило стекло, и они закричали, и всё потемнело.Резко они проснулись в полной темноте, и поняли – это страшный сон. Но резко они услышали приближающиеся шаги, и поняли, что они в лесу, а не дома. Было темно.Они увидели, и закричали: целой остались только головы, а остальное тело было порвано на части и поедалось существом. Оно жадно ело Мясо.– АААААААААААААААААААААА!Они кричали, но сделать ничего не могли. На этом шоссе орудует страшное, древнее зло, несущее опасность.

Ключевые слова: Монстр лес дорога семья машина авторская история

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