Ночь вампиров

Американские горки рванули вниз, набирая огромную скорость, а потом сделали петлю, и ещё одну, и ещё, после чего снова устремились вверх по сверкающим на солнце рельсам. Прокатавшись десять минут, американские горки остановились, и с них в числе прочих пассажиров, смеясь, сошли пятеро молодых людей – три парня и две девушки.Молодые люди были студентами, не далее как вчера они сдали последний в летней сессии экзамен и решили отпраздновать наступившие летние каникулы, отправившись в парк развлечений, который открылся всего неделю назад, и некоторые из аттракционов ещё не были введены в эксплуатацию.— Почему бы нам не сходить туда? – Проворковала тоненьким голоском Ирина, указывая пальцем на длинную фуру, к которой стояла огромная очередь.Друзья подошли поближе, на фуре были намалеваны страшные рожи чертей и упырей, а сам тягач был белый, заляпанный чем-то красным, имитируя кровь.— Комната ужаса. Стоимость билета 200 рублей, — прочитал надпись Илья и полез в карман за бумажником.Выудив из кармана бумажник, Илья деловито пошелестел купюрами и обратился к компании:— Дамы и господа, — сказал он, по-клоунски поклонившись, — если мы пойдём в эту шарашкину контору, то, во-первых, нам придётся отстоять здоровенную очередь, а во-вторых, не хватит денег на пиво! Так что выбираете?— Пиво! — отозвалась компания.— Ну так что? — Илья снова сунул бумажник в карман. — Пошли праздновать!Солнечные лучи скользнули по верхушкам деревьев, позолотив их, а затем исчезли за краем земли, оставив лишь красную полоску далеко на западе, густые сумерки опустились на парк, зажглись огни на его аллеях и аттракционах.Друзья расположились на скамейке на одной из аллей парка, откуда были видны и аттракционы, и закат, и в то же время находящейся чуть в стороне. Компания весело что-то обсуждала и шутила, смеясь после каждой шутки, когда один из парней, Виталий, взглянул на часы. Его электронные часы стояли. Странно.— Эй, народ! — обратился Виталька к компании. — Мои часы сдохли.— Предлагаю выпить за их упокой! — громогласно проговорил Матвей, поднимая бутылку пива над головой.— Мои тоже стоят, — Кристина смотрела на свои часы.— И мои, — Ирина взглянула на свои, затем на часы Кристины и подвела итог. — У всех стоят, остановились в одно время.Сильный порыв ветра пронёсся по аллее, растрепав волосы на головах студентов и поговорив с листьями деревьев, стих.— Что происходит-то, а? – От веселья Ильи не осталось и следа.Через несколько мгновений после порыва ветра началось отключение электропитания в парке. Остановились американские горки, замолк механизм колеса обозрения, один за другим погасли фонари на аллеях. Парк развлечений погрузился в темноту и тишину.— Свет вырубился, – дрожащим голосом прокомментировала происходящее Ирина, взглянув на часы, девушка увидела, что они вновь пошли. – Часы пошли.Но Ирину никто не слушал, компания смотрела на человека в костюме медведя, который только что прошёл мимо них и упал на колени.— Эй, приятель, всё нормально? – Виталий направился к нему по тёмной и безмолвной аллее.Путь ему освещала лишь луна да экран мобильного телефона. Человек стащил с головы маску медведя и оглянулся на Витальку. Света было мало, но достаточно, чтобы понять, это уже не человек. Его жёлтые глаза светились во мраке аллеи. Зарычав, чудовище бросилось на Витальку, намереваясь перегрызть горло. Лицо монстра было жутким, помимо светящихся глаз, у него проступили глубокие борозды-морщины, превратив лицо в зловещую маску. Виталька лежал на земле, из последних сил пытаясь оттолкнуть от себя эту рожу.— Уберите от меня этого урода! – Проорал Виталька.Его друзья в оцепенении смотрели на всё происходящее, а затем, подбежав, оттащили это чудо за шкирку, оттолкнув в кусты. Но монстр тут же вскочил на ноги.— Делаем ноги! – Проорал Матвей.Компания в полном составе ринулась на площадку развлечений, там должны быть люди, посетители парка, они защитят их от этого чёрт знает кого, позовут охрану. Но, выскочив на площадку, друзья застыли как вкопанные, чувствуя, как их одежда пропитывается потом и прилипает к спинам.У аттракционов действительно были «люди» — все с жёлтыми глазами, клыками во рту и морщинистыми рожами. Несколько десятков, они ходили от аттракциона к аттракциону, нюхая воздух. И ещё несколько подобных «людей» висело вниз головой на внезапно остановившихся американских горках, визжа поросячьими голосами.— Что за… — Илья почувствовал, что у него отнимается язык.За их спинами раздался треск, и из темноты аллей на освещённую луной площадку аттракционов вылез медведь, кто-то в костюме медведя. Компания рванула так, будто их раскалённым утюгом пришпорили. Боковым зрением Матвей заметил, что около десятка монстров, бродивших по площадке, присоединились к погоне.— О, чёрт! – Проорал Матвей, набирая скорость.Друзья добежали до аттракциона «Лабиринт», представляющего из себя большой двухэтажный деревянный дом со множеством комнат и коридоров. Влетев вовнутрь, Илья защёлкнул замок на двери. Подсвечивая мрак дома экранами от мобильников, компания пошла вглубь.— Что случилось? – Чирикала Ирина. — Что происходит?— Боюсь, что покажется это бредом, – сказал Виталий, – но, как по-моему, так они все упыри. Это звучит как бред, но всё, что происходит снаружи, и есть натуральнейший бред. Все посетители парка превратились в чёртовых вурдалаков. Все, кроме нас. Может, и ещё кто остался, я, когда бежал, видел мельком мужика, сосущего кровь у девки.Парень открыл рот, чтобы ещё что-то сказать, но тотчас же раздался грохот в дверь. Дверь ходила ходуном.— Они ломятся! – Взвизгнула Кристина.— Бежим! – Матвей схватил Кристинку за руку. – В окно.По боковым стенам дома-лабиринта имелись окна. Одно из них и разбил кулаком Матвей.— Через двадцать секунд они будут внутри.Уже через десять секунд вся компания была на улице, некогда было раздумывать, почему монстры ломились через дверь, а не окружили дом. Некогда было размышлять над тем, что происходит. Друзья, уже выдыхаясь, искали выход из парка, парк не был огорожен никаким забором, но эти существа. Вурдалаки были повсюду.Остановившись в очередной раз, чтобы отдышаться, друзья увидели чуть в стороне, буквально в пятнадцати метрах, колесо обозрения. Идея пришла мгновенно.— Лезем наверх! — Илья тут же полез на аттракцион.— Боюсь, я не залезу, — растерялась Кристина.— Залезешь. Полезай, только вниз не смотри.Страх и желание жить придали сил. Друзья разместились в кабинке практически на самом верху, которая к тому же слегка раскачивалась на ветру.— А если они за нами полезут? — поинтересовался Матвей.— Не полезут. Слышишь, как визжат эти уроды на горках? Они не любят высоту. И потом, как объяснить, что на колесе их нет вообще в кабинках? Если досидим до утра, то утром нас снимут пожарники. Или полиция.— Почему они превратились, а мы нет? — Ирина нервно вертела в руках мобильник, который показывал «Нет сигнала сети».— Чёрт его знает, но ясно одно — парк во власти демонических сил. И главное теперь не думать о причинах происходящего, а дожить до утра людьми, — проговорил Илья.Первые лучи утреннего солнца осветили небо на востоке. Солнце золотым шаром поднималось всё выше и выше, освещая верхушки деревьев. В голове у Ирины промелькнули слова: «Уползай, ночь, пропади, нечистый».Порыв ветра налетел с востока, а вслед за ним один за другим начали зажигаться фонари на аллеях, пискнули мобильные телефоны, возвещая о появлении сигнала сети, загудел электродвигатель колеса обозрения, запуская аттракцион.Посетители парка остановились на мгновение, в их глазах пропал жёлтый свет, исчезли складки-борозды на лицах. Люди не помнили, что произошло, не понимали, как случилось так, что был вечер и тут же утро, почему на некоторых из них порванная, перепачканная кровью одежда.— Смотрите! — Выкрикнула Ирина, показывая пальцем на дальнюю сторону площадки аттракционов. — Фура уехала.Там, где вчера стояла передвижная «Комната ужаса», теперь было пустое место. Машина и тёмные силы, обитающие в ней, уехали на поиски новых жертв.

Ключевые слова: вампиры комната страха страх ночь парк развлечений превращение проклятие авторская история

