Приглашение со вкусом предательства. Часть первая

Estellan Просмотров: 64 Комментарии: 4 +3 Вчера, 22:01 by

Даже если нага и пыталась застать меня врасплох, сегодня у нее это не получилось. Когда она, как и обычно, ворвалась в кабинет, звонко цокая каблучками, я уже почти закончил прикидываться мертвым и выкарабкивался со своей лежанки с мыслью, что пора бы, за все мои заслуги, прикупить себе диван поудобней. Раз уж я все равно в офисе провожу почти все свое время, выбираясь только для того, чтобы раздать или получить очередных люлей.- Что нам принес день сегодняшний? – уточнил я у змеи, все же победив несговорчивую мебель и утвердившись на полу.- Новости, - ответила та.- Дай угадаю – плохие? – ясновидение – хорошая штука, но выразительная мимика наги, не свойственная змеям, была штукой более конкретной и понятной. Конкретно сейчас блондинка была чем-то явно насторожена.- А тебе, что, другие приходят? Тебя вызывают в центр.- Меня? За что? Я ничего не успел сделать… вроде, - неожиданная догадка сверкнула в голове, заставив поморщиться. – Погоди! Мелкого сожрали псоглавцы а мне об этом забыли сообщить?- Нет, он отзвонился минут десять назад, сказал, что возвращается. Скоро будет тут.- Хорошо. Я тут слышал, что сегодня будут инициировать ученика Марты. Хочу сводить его полюбоваться на это зрелище.- Все надеешься отговорить Даниэля? Вряд ли получится. Особенно после той практики у оборотней. Аш-ш-ш-ш… не сбивай меня. Впрочем, его тоже позвали. Созывают всех смотрителей с учениками и помощниками. Последнее – опционально. Короче, переоденься. Хотя бы в глаженую рубашку, а то еще подумают, что я тут тебе не помогаю.Через полчаса, к тому времени, когда нага, сдавленно шипя, пыталась впихнуть меня в какую-то приличную одежду, а я вяло отбивался всеми подручными предметами. Офис уже минут двадцать выглядел как место битвы. Именно этот момент выбрал Даниэль, чтобы вернуться в офис, под вопли:- Да не вертись ты, напрягись, он должен войти!- Меру, мне виднее, войдет он или нет. В этот раз ответ очевиден – ну не входит же!Ученик замер на пороге, с растерянным взглядом, переводя его со вспотевшего и потрепанного меня, ныкавшегося от змеи на спинке диванчика, на взмыленную и разлохмаченную нагу, которая отчаянным усилием пыталась впихнуть один из своих тесаков, вместе с чехлом, в один из моих парадно-выходных, но капец каких неудобных сапог. Впрочем, таким был весь костюм. К счастью, плащ у меня отбирать никто не собирался. Оставалась надежда весь этот ужас скрыть под ним.- Я… не вовремя? – впрочем, закрывать дверь и скрываться за ней он не торопился, явно надеясь увидеть грандиозный финал этой битвы. Мне что-то подсказывало, что в ней проиграет не сапог, не тесак, а моя нога. Нога мне была дорога как память.- Нет, - Меру странно дернула рукой, что-то хрустнуло, тесак занял свое место в сапоге. Остается надеяться, что треснула не нога. – Ты вовремя.- Да уж… - осторожно пошевелив конечностью, я убедился, что она все еще соединена со мной и немного успокоился. – А что так долго?- Да… так… - Даниэл помялся, а нага, в свою очередь, повела носом. Я тоже принюхался. Если сразу запах и был почти незаметным, то теперь в офисе отчетливо начало разить псиной. Теперь со стороны складывалось ощущение, что помещение разгромила стая собак.- Даниэл… - чуть прихрамывая, я спустился с многострадального диванчика и подошел к ученику, стараясь дышать пореже, но воздержался от отеческого похлопывания того по плечу. – Скажи мне, только честно, они устроили тебе испытание?Парень кивнул и втянул голову в плечи.- Сказали, что не станут говорить, пока не выполнишь их условия?Снова кивок.- А закончилось все купанием в фонтане? Ты на меня не дыши, только скажи, бормотуху их пил?Подняв голову, Даниэл посмотрел на меня, сделал поразительно честные глаза и замотал головой. Ясно, пил.- Меру, - плавно развернувшись, я обратил внимание на помощницу, грызущую угол подушки, чтобы не смеяться. – Отведи, пожалуйста, нашего молодого естествоиспытателя в душ, пусть смоет запах псины. И таблетку аспирина ему. А лучше – две. И не говори ему, что свою бормотуху они гонят на тараканах.Проводив взглядом стремительно умчавшегося в сторону санузла ученика, я хмыкнул.- Впрочем, думаю, сам доберется. Надо только ему что-то из одежды подобрать, чтобы не воняло псарней.- Ну зачем ты так? – Меру выпустил подушку, но далеко ее не убирала. – Он же еще малой, впечатлительный.- Ничего, пойдет ему на пользу. Пусть учится тому, что приказы начальства надо выполнять четко и без самодеятельности. А то, кто знает, в какую передрягу он влипнет? И еще, напомни мне потом поговорить с псоглавцами. Измываться над учеником тоже надо в меру. Могли отделаться одним только купанием в фонтане. Я им потом туда пираний запущу. Или все же позаимствую у алхимика ту бешеную породу блох.- Оборотней предупреди только, а то они массово линять сюда приползут, - фыркнула змея и направилась в сторону шкафа.Еще через два часа мы, в полном составе, стояли у ворот резиденции центральных и старались не отсвечивать. Вот не люблю я приемы в центре, это всегда чревато какими-то проблемами, которые могли не возникнуть, не появись мы здесь. Да, я сегодня планировал привести ученика на ритуал инициации, но на него можно попасть и менее пафосно. Сейчас же сюда одна за одной подъезжали машины, и туда-сюда сновал разряженный народ.Да уж, центр созвал всех смотрителей. Самих нас было немного. Девятеро. Четыре основных, отвечающих каждый за свой округ. Большие, так сказать, так как мы следили за порядком в больших областях на севере, востоке, западе и… и в доках, на юге. Еще четверым достались участки поменьше, там традиционно обкатывали новых смотрителей. Позже они могли занять место любого из основных, если они отходили от дел, были отозваны, получали повышение, серьезно косячили или их убивали. Порой случалось и такое. Мелкие Больших вполне ощутимо недолюбливали. Работа на больших участках почему-то считалась более престижной. Кроме, разве что, работы в доках. Когда освободилось место южного смотрителя, юго-восточный и юго-западный смотрители тут же прикинулись ветошью. А что было дальше, уже известно.Мимо нас, под ручку с одним из высших прошествовала Лили, как раз юго-западная смотрительница, обдав нашу группку волной ощутимого презрения. Сама Лили была увешана драгоценностями как елочка, за ней шел десяток ее учеников, а помощник вообще счел обратить на нас внимание – ниже своего достоинства. Даниэл проводил смотрительницу со свитой ошарашенным взглядом.- Это – кто? – выдохнул он, когда вся компания скрылась за дверью.- Одна из смотрителей, - криво усмехнулась Меру, – закрутила роман с одним из совета. Думает, что он ее в центр протащит.- Это с которым? – вынырнул я из размышлений о том, как бы пройти и остаться незамеченным.- Манус, - ответила та.Надо же. Никогда бы не подумал, что третий в совете клюнет на молоденькую, пусть и довольно симпатичную смотрительницу.- Ладно, - стоять на улице становилось холодно. – Идем внутрь. Будем решать проблемы по мере их поступления.Впрочем, как и ожидалось, проблемы нас встретили сразу на пороге. Немного пободавшись со служителем за свой плащ, я позорно проиграл эту битву и отступил, чтобы перегруппироваться. Почти сразу же попав в цепкие руки Роланда.- Да твою же… - договорить я не успел, но и тот, на глазах всего народа, драться не стал.- Смотритель, как удачно, что я тебя встретил.- Очень. Можно подумать, ты не дежурил здесь целый час, чтобы меня поймать, - вернул я любезность, ощерившись улыбкой, больше похожей на оскал. – Тут твоей аурой уже все насквозь пропиталось. Чо надо? – последнюю фразу я сказал шепотом, но был уверен, что наставник все прекрасно слышал.- Пусть твоя очаровательная помощница, - Роланд на мгновение замолчал, взглядом облапив стройную фигурку змеи, затянутую в облегающее белое, до такой степени, что выжигало сетчатку, платье, – мнэ-э-э и юноша проходят в зал для собраний. Или галерею, мы их скоро нагоним. Надо поговорить, - свою последнюю фразу Ролик прошипел уже на границе слуха.Змея понятливо кивнула и, подхватив Даниэля под руку, споро поволокла того в гущу сновавшего народа. Провернув тот же финт, Роланд потащил меня в другую сторону, бодро цокая по полу тростью. С повышенным энтузиазмом.Поплутав по коридорам, мы, наконец, оказались в крошечном внутреннем дворике, куда могли попасть далеко не все. Насколько я знал, именно этот дворик – дело рук Роланда. Плохо. Значит, предстоящий разговор не предназначен ни для чьих ушей, кроме тех, что уже здесь находятся. Шкурой почувствовав, как замкнулся контур за нашими спинами, отрезав этот крохотный клочок земли от всех миров, я устало вздохнул и опустился на лавку. С ночного неба сыпал снег, но дерево во дворике было зеленым, так и пышущим жизнью, трава и цветы у его подножия сверкали излишне «естественными» цветами. Было тепло.- Рассказывай.Долго рассусоливать не было ни времени, ни настроения. В последний год любая встреча с бывшим наставником заканчивалась каким-нибудь важным, но неприятным заданием. А раз мы оказались здесь…- У меня к тебе просьба, - в свою очередь ответил тот, рассматривая летящие снежинки, которые таяли, не долетая до верхних ветвей дерева.- Не сомневаюсь. Только не говори, что Лазар снова смылся. Мне все твои просьбы боком выходят. Ты, кстати, так и не сказал, что там с тем оборотнем, из-за которого образовалась временная петля. А официальный запрос пропал без вести. Ты темнишь, Роланд, и мне это не нравится. На твоих заданиях я уже потерял кучу наемников, не считая тех двоих в школе. Нас с Тенью почти похоронил ифрит. За каким-то чертом ему служил феникс. И это не считая того, что служивший у вас тут джинн оказался тоже замешан в темных делишках. И этого совершенно случайно никто не заметил.- А еще мы за год потеряли троих Смотрителей, - Роланд, казалось, все еще был мыслями где-то далеко. – Мне тоже это все не нравится. Кто-то в центре что-то скрывает, и я выясню кто и что. Но сначала… мне нужна твоя помощь с Луайсом.- Троих? Этард, Мириам… э-э-э кто третий?- Кайр отошел от дел после заварушки в парке.- И кто у нас теперь на западе? Неужто Люся поставил на запад Лили?- Не смеши мои сапоги, они и так смешные. Луайс никогда не поставит на большую территорию того, кто настолько тесно общается с высшими. Те в нашем городе и так излишне жаждут власти. На западе теперь Несса.- Несса? Та самая Несса с лисами?- Да… а что? – Роланд все же отвел взгляд от неба, моргнул и посмотрел на меня.- Ничего, ничего… но передай, пожалуйста, Люсе, что если его усилиями я поймаю на своей территории лисицу, то хвосты я буду ему присылать. А шкурками обтягивать дверь.Роланд снова моргнул.- Тьфу блин… так ты мне поможешь или нет? Я смогу проследить или прощупать очень многих в центре. Могу узнать, откуда дует ветер, но Луайса мне так просто не пробить.- И что требуется от меня?- Ну… - наставник замялся. – Мне нужно его из равновесия вывести, чтобы мысли прочитать. Он в последнее время абсолютно закрыт. То ли кого-то подозревает, то ли руки у него у самого не чисты.- С ума сойти, - я потянулся и попытался удобней устроиться на лавке. Хм. Даже лучше диванчика. Как бы эту лавку себе в офис стырить? – Второй в совете подозревает первого в разрушительной деятельности и саботаже. С чего бы ему гадить самому же себе? А остальные семеро? Вы Лазара и джинна с фениксом допросили?- Смотритель, не учи меня работать. Ни один из них пока не раскололся. Но это – вопрос времени, - в голосе наставника появились металлические нотки. – Я всегда добиваюсь своего.- Не сомневаюсь. А вдруг ему в самом деле есть что скрывать? Вдруг он меня прибьет? Ты решил меня от должности смотрителя освободить посмертно? Есть, знаешь ли, и более простые способы. Например – вручить ученику сферу с «Подавлением».- Да не убьет он тебя, - Роланд махнул рукой и тоже приземлился на лавку. – Даже если у него сорвет тормоза, вряд ли он решится на такое при всех. Максимум, отправит Исполнителей устроить тебе несчастный случай с летальным исходом.- Чудесно, - я сразу вспомнил свое первое и единственное знакомство с Исполнителями центральных. Не убийцы, не полиция, скорее те, кого центральные используют в крайних случаях и там, где никому ничего нельзя знать. Палачи, одним словом. Самое мерзкое, что они устойчивы к любой магии, не имеют собственной ауры, не оставляют следов, и ты никогда не узнаешь, что кого-то из них за тобой отправили, пока не ощутишь холодный клинок где-нибудь в сердце. Впрочем, способ убийства варьируется от вида нечисти или «чисти». - Спасибо. Сразу стало как-то спокойней.- Ну, раз ты согласен, предлагаю вернуться в зал. Они как раз скоро начнут.Зал совещаний был большим, сверху донизу пафосным и разделенным на две части, чтобы сразу разграничить ху из ху здесь. Длинный стол с девятью креслами на одной из сторон зала, на возвышении, как можно догадаться, предназначался для совета. Остальным достались длинные ряды кресел, почти как в театре.На этих креслах и разместились приглашенные, самостоятельно разбившись на группки по интересам. Моя парочка ютилась справа, в первом ряду, окруженные зоной отчуждения. Это меня тоже не удивляло. Мало того, что нам достался самый паршивый район города, так еще и все нынешние смотрители, действующие и будущие, знали благодаря чьим усилиям в последний год произошла радикальная смена состава смотрителей. И, на всякий случай, держались подальше. Кто знает, какие темные делишки я смогу раскопать на их участках?Нага этот факт воспринимала с поистине змеиным спокойствием. А ученик только недоуменно оглядывался. Хех. Привыкай парень. А еще… еще мы выделялись. И не только действиями. На совет все смотрители и смотрительницы явились, как на званый вечер. Пафос пер изо всех щелей. Дамы были разряжены как на прием к королеве, да и господа не отставали. Впрочем, даже килограммы брюликов и самые модные платья меркли на фоне Меру, вместе с десятисантиметровым маникюром. Ни килограммов драгоценностей, ни надменного выражения лица, ни дорогих тканей ей не было нужно, чтобы сверкать в этой толпе. Нага была прекрасна сама по себе, а королевская кровь в украшениях не нуждалась. На ее фоне даже Лили смотрелась Золушкой, одолжившей наряд у старшей сестры. Кстати, а вон и Лили, грызет ногти в окружении свиты.- Ну что тут у вас? – подойдя к своим, я рухнул в кресло, и симпатии сразу де переметнулись от лавки к новому насесту.- Да ничего, - Меру покопалась в сумочке, выудила небольшое зеркальце и, под его предлогом, стала рассматривать сидевших на задних рядах. – Тебя ждем.- Дождались. А ты как? – я повернулся к ученику, тот посмотрел на меня и вдруг шарахнулся в сторону. – Что такое?- Глаза!- Что глаза? – блин, я не заметил, как Ролик выковырял мне глаза?- Они… золотые?- Золотые? А… ну да. Здесь подавляется почти вся магия. Даже та, которой мы пользуемся для того, чтобы сойти за людей. Если присмотришься, то тут почти у всех нелюдей вылезают кое-какие подробности их вида. Не задевает только таких, как Меру. У нее магия другого порядка. Вот оборотень, особенно чистокровный, останется тем, кем он себя считает. Если уверен, что он волк\тигр\медведь и так далее, то он будет именно зверем. Но если же считает себя человеком, то останется человеком.- Почему?- А вот этого я тебе не могу сказать. Здесь использовалась настолько древняя магия, что вспомнить ее сможет разве что Роланд, ну и, может быть, Люся… Луайс. Вот на счет Мануса я уже не уверен. Он моложе этих двоих. Кстати, а где они? Долго нам еще ждать?Словно в ответ на мои слова, дверь открылась, в зале сразу стало тихо, а по проходу между кресел, в сторону стола двинулась вереница фигур, завернутых в мантии с золотым узором. Снова пафос. Похоже, прием донельзя официальный. Что же они нам такого хотят сообщить? А, может, принарядились для ритуала? Но тогда зачем сюда в таком виде пришли?Устроившись на кресле поудобней, я нашел взглядом Роланда и кивнул в ответ на его взгляд. Ну что же, посмотрим, что из нашего плана выгорит.

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