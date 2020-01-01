Неприятности. Последняя часть

Estellan Просмотров: 50 Комментарии: 0 +1 Вчера, 18:56 by

- Подумай, может, все же захватить хотя бы Медянку?- Угу. И парочку оборотней. Меру, сама подумай, мы идем на чужую территорию. Не исключено, что Этард и не в курсе того, что творит Лестер. Представляешь, как мы будем смотреться в глазах того же смотрителя, да и центральных, если вломимся на чужую территорию с армией?- А если он не только в курсе, но и в доле, то я или потащу обратно хладный труп, или мы оба пропадем без вести. Вряд ли они захотят оставлять свидетеля, - нага прямо дышала оптимизмом, пересказывая мне вслух все те мысли, что кружили у меня под черепушкой.- Ты, если хочешь что-то дельное предложить, то я тебя внимательно слушаю. А если нет – прячь в сапог свой гранатомет, и поехали, пока не стемнело.Собирать особо было нечего. Мое основное оружие всегда было со мной, а парочка ножей, распихнутых по потайным карманам, в глаза не бросалась.Паршивое предчувствие, появившееся еще во время визита к Барону, и не думало меня покидать, наоборот, разрастаясь и заставляя время от времени поеживаться. Нага бросала на меня настороженные взгляды, но ничего не говорила, наверное, прикидывала, как бы половчее закопать мой хладный труп.Если офис восточной смотрительницы так и дышал пафосом и высокомерием, то у северного все было наоборот. Сделав скидку на сам особняк и его двор, сам офис больше походил на склеп. Никаких ковров и позолоты. Все более чем минималистично. Приемная представляла собой большой зал, правую стену которого украшали двери и гобелены, левую стену занимали витражные окна. Восемь колонн из серого камня поддерживали свод. У дальней стены, собственно, и располагался сам смотритель, занимая кресло, которое при должной фантазии можно было бы назвать троном.- Кажется, у кого-то комплексы, - прошептала мне на ухо нага, едва за нами закрылась тяжелая двойная дверь. – Он всех так принимает или к нам особое почтение?- Смирись, Этард всегда считал, что его недооценивают. Подозреваю, сам себя он считает не менее, чем царьком, а за одно намекает тебе на то, что ты упустила, а мне намекает на то, кто здесь главный.В логово северного смотрителя, который имел зуб на нагу, челюсть на меня и приличную обиду на центральных за то, что не дали ему надавать мне лицом по ногам, мы отправились вдвоем, как и планировалось. Только сейчас я подумал о том, что все же стоило бы взять с собой еще кого-то. Фиг с ними, с дружелюбными намерениями. То, что мы друг друга недолюбливаем не было тайной ни для кого, так что я вполне мог бы взять с собой небольшой отряд. Только тогда он вообще имел бы право не впускать меня. О разговоре и речи бы не шло.Плохо то, что он на своей территории, а у меня здесь помощников нету, зато у него целая армия. Если дело дойдет до конфликта, он вполне сможет шлепнуть и меня, и нагу. А потом придумать какую-нибудь правдоподобную историю про то, что я явился, чтобы свести с ним счеты, и ему не оставалось ничего иного, кроме как защищаться. А сорок восемь раз на нож я упал еще по пути. Учитывая его возраст и опыт, ему удастся защититься и от псиоников, а слова смотрителя и без того будет кому подтвердить. Надо постараться до конфликта не доводить.- Смотритель Доков, - плотоядно оскалился Этард, рассматривая мою маленькую команду сверху вниз, не смотря на то, что он сидел. – Какими судьбами? Явился, чтобы вернуть мне мою собственность?- Этард, - скопировал я улыбку оппонента, свободной рукой хватая нагу за локоть, чтобы удержать от опрометчивых поступков. Правда, заставить ее спрятать ядовитые зубы, это не помогло. Ладно, прикинемся, что это улыбка такая. Лишь бы гранатомет не звякнул. – Давно не виделись. Как поживаешь? Как твой радикулит? А чего ты один? Где Лестер?- Ученик на задании. А зачем он тебе?- Видишь ли, твой ученик недавно попался на моей территории. Ты ведь в курсе, что он втихаря ищет «иглы»?- Втихаря, эти, что ли? – смотритель взмахнул пальцами в воздухе, и в его пальцах самообразовалась уже знакомая мне «игла». Знакомая потому, что свои, те, что я нашел сам, я помечал. – Нет, втихаря он ничего не искал.- Да вы, батенька, нахал. Отправлять ученика браконьерствовать на моей территории. В следующий раз я его убью и пришлю тебе по запчастям, чтобы неповадно было. Ты бы, кстати, не хранил «иглы» в кресле… еще вопьются куда-нибудь.- Убьешь? Это вряд ли. Видишь ли, ты недолго останешься смотрителем доков. Мне казалось, ты уже должен был бы получить первое предупреждение.- Предупреждение? Так это твоих лап дело? Ладно, я мог бы понять Лестера и его максимализм, умноженный на уверенность, что я занял его место. Но ты… ты-то чего забыл в доках? Это из-за наги что ли? Или хочешь махнуться районами?- Нага, нага… далась тебе эта змеюка. Она, конечно, хороша, но не стоит таких усилий. К тому же… ее благосклонность приложится к истинной ценности твоего участка.- Сильно сомневаюсь. А что же тогда стоит таких усилий?Ответ услышать мне было не суждено, так как справа вдруг повеяло вспышкой силы, на которую я успел среагировать за мгновение до того, как на место, где я до сих пор стоял, обрушился столб огня. Из-за одной из колонн вышел Лестер. Другие семь тоже ощерились мордами разной степени привлекательности. Я успел опознать Гаргулью, Адлета, Дабу и еще кого-то, смахивающего на адскую гончую. Остальных рассматривать было некогда.- Да вы совсем офигели? – еще раз отпрыгнув от прицельного снаряда, остальных я шугнул примитивными ледяными шипами. От смотрителя это, конечно, не защитит, да и от ученика тоже, но, по крайней мере, они не набросятся гурьбой.- Какой план? – за своей спиной я почувствовал холодную спину наги, принявшей боевую форму, по крайней мере, ее змеиную часть.- Если сможешь – выбирайся через окно, если не сможешь, постараемся умереть, забрав с собой как можно больше их.Нага кивнула, потом глубоко вздохнула и выдохнула облако яда в сторону Лестера. Ученик нырнул вниз и в сторону, зато порция яда досталась подкрадывающейся там же Гаргулье. Она поперхнулась и отступила, скребя морду когтями. У наг несколько видов яда, одна из них смертельна даже для смотрителя. Только вот как бы к нему подобраться, чтобы цапнуть?Этард дожидаться не стал и атаковал со своей стороны, обрушив на нас то ли каменный дождь, то ли потолок. Выяснять – что именно как-то не было времени, я едва успел поставить щит, укрывший меня и змею.- Так. Мне это надоело.- Ты не уйдешь отсюда. И змея твоя – тоже, - донеслось откуда-то из клубов пыли, куда я и пальнул, на звук, парочкой огненных шариков. Реакции не последовало, точнее последовала, но не оттуда, град сосулек оказался не намного приятней камней, да и прилетел с другой стороны.- Дыхни еще раз, по кругу. Посмотрим, кто выползет.Меру кивнула еще раз и выдохнула новое облако яда, едва я снял щит. Несколько секунд было тихо, потом кашель донесся разом с нескольких сторон, еще через мгновение к нам выползла псинка, которую я принял за адскую гончую, попытавшись то ли цапнуть за ногу, то ли выбраться из облака яда, немного похрипела и издохла. Одной вражиной меньше.Следующим выскочил Лестер и, не снижая скорости, пролетел мимо меня, напав на Меру. Вмешаться я не успел, налетевший порыв ветра разметал ядовитое облако и сбил меня с ног, прокатив по полу. Решили нас разделить? Ну-ну. Нага вполне способна справиться с твоим учеником, а я, в свое время, гнал тебя до самых западных окраин твоей земли. А тогда я еще был в хорошем настроении.- Повторяешься, Этард, я уже побеждал тебя, - откатившись еще немного, уворачиваясь от здоровенного каменного булыжника, обрушившегося сверху и изрядно попортив каменный пол, я укрылся за одной из колонн у левой стены. – Я гнал тебя до самой границы в тот раз. В этот я тебя уничтожу.- Я тебе уже говорил, что ты не выйдешь отсюда живым, - противник возник сбоку совершенно неожиданно и подозрительно бесшумно. В руке он сжимал тонкий и длинный четырехгранный клинок, «разделяющий душу» надо же, а я думал, их запретили.Клинок разорвал край плаща, но от самого удара я успел увернуться. Как раз вовремя, чтобы заметить «прилепившуюся» к облюбованной мною колонне Гаргулью. «А вот сейчас будет больно». Не обманув моих ожиданий, Гаргулья то ли прыгнула, то ли свалилась, впечатав меня в твердый пол. Похоже, она планировала выдавить мои внутренности, одновременно полосуя каменными когтями, зубами придерживая за плечо. Не то, чтобы совсем безуспешно, но отбиться от новой атаки Этарда я сумел, тем же порывом ветра отбросив его к самой стене, с каменной зверюгой справиться было сложнее хотя бы потому, что они боли не чувствуют, а от ножа их прекрасно защищает каменная шкура.- Да чтоб тебя!Рявкнув, я «потянул» на себя колонну, искренне надеясь, что рухнет она до того, как зверюга закончит меня убивать. Издав протестующий скрежет, колонна рухнула, сбив с меня Гаргулью и припечатав ее к полу, похоже, отбив несколько кусков. Меня в очередной раз спас щит, чудом выдержав вес обрушившихся обломков.Полный ярости, вопль наги заставил окна звякнуть, а потолок – протестующее заскрипеть. Не к добру. Но на помощь к ней, если ей была нужна помощь, я не успел. Этард снова возник сбоку, и единственное что я успел на этот раз, это подставить руку, скорее благодаря удаче, нежели умению, отбив в сторону занесенный клинок.- Как же ты достал, - новый порыв ветра не только отбросил смотрителя к стене, но и выбил окно прихваченными обломками колонны. – Когда же ты угомонишься?Сквозь выбитое окно на поле боя заглянула луна. Я бы не обратил на это внимания, если бы моя кожа на руке вдруг под этим светом не стала отливать золотом, покрываясь маслянистой пленкой. «Что за нафик?»- Перекресток у полной луны. Ты забыл?Этард тоже осмотрелся, а значит, этот голос слышал не я один. По крайней мере я не схожу с ума, это приятно, но что происходит? Золотистая капля сорвалась с пальцев и шлепнулась на пол, прямо на перекрестье тени на полу, образованное ветками растущего за окном дерева. Почти сразу же оттуда повалил то ли дым, то ли туман, заставив отшатнуться и меня, и противника.Когда оно осело, между мной и Этардом стоял Барон, задумчиво постукивающий тростью по полу.- Так-так, - склонившись, лоа выдернул из рук смотрителя клинок и, сощурившись, осмотрел лезвие. Не знаю, как у Этарда, а у меня мурашки забегали. – Как же ты меня задолбал. Одно слово – смотритель. Творим темные ритуалы, отправляем ко мне тех, чье время еще не пришло, науськиваем других нарушать заведенный порядок. Я даже знаю, у кого ты выменял эту игрушку. И знаю на что, сколько там было, тринадцать жизней?- Ты в своем уме? – кажется, Этард не совсем понимал, что сейчас происходит, и поднимался со своего места, чтобы вновь на меня наброситься. Без оружия. – Привел лоа? Да и…- Заткнись, - трость ткнула Этарда в живот, значительно поумерив его пыл. – А ты, - Барон обернулся ко мне, протянув четырехгранный клинок рукоятью вперед. – Убей. Раздели его душу, а я уже позабочусь о том, чтобы она попала по адресу.- Но…- Если это сделаю я, ты не сможешь этого объяснить. А объяснить у тебя попросят.Дожидаться моего решения Этард не стал, обрушил на нас новый шквал и рванул к противоположной стене. Там двери, а куда они ведут, и кто нас может там ждать, я не очень хотел выяснять. Не в той форме, для полноценного боя.Лед, растекшись по полу, превратил часть зала в каток. До двери Этард добежал, точнее, доскользил, приложившись о нее же черепом. Не знаю, насколько болезненно, но звук был гулким. Я скользил за ним, подгоняемый смехом лоа.Черт, вот всегда с ними так. Рванувшись в последний раз, я замахнулся, но не успел опередить ледяной шип, выросший из пола.- Ты не уйдешь отсюда живым, смотритель доков, - в груди похолодело, наверное, из-за острой сосульки, что-то неприятно булькнуло.- Ты тоже…До его груди я уже не дотягивался, но такому клинку не нужно было наносить смертельную рану. Достаточно разделить душу. Четырехгранное лезвие легко вонзилось в ногу смотрителя северного района.В себя я пришел на неудобном диване в своем офисе. Похоже, на нем я лежал уже довольно долго. Достаточно для того, чтобы его неудобность достигла своего высшего пика.Несказанно удивившись самому этому факту, я попытался пошевелиться. Снова удивился, когда это получилось. Я мог поклясться, что Этард прикончил меня. Есть раны, которые не способны пережить даже смотрители. Насквозь проткнуть здоровенной сосулькой, повредив сразу несколько жизненно важных органов – одна из них.- Очнулся? – этот голос я узнал, Меру. Она выжила? Ну хоть одна хорошая новость за сегодня. Я боялся… стоп.- Сколько? – с трудом разлепив глаза, я сфокусировал взгляд на наге.- Три дня.- Обалдеть! – вздрогнув, я резко сел и тут же пожалел об этом. Казалось, что меня пожевал и выплюнул кто-то большой. Например, дракон.- Он сказал, что ты проспишь какое-то время. Даже исцелив тебя, он не мог гарантировать, сколько тебе времени потребуется на полное восстановление.- Кто?- Барон.- Барон… - прошипел я не хуже наги, не смотря на то, что в этом слове нет ни одной шипящей, рухнув обратно на неудобный диван. – Больше он ничего не сказал?- Велел передать, что ты ему снова должен, за возвращение тебя с того света. Точнее, за отказ принимать тебя в мире мертвых. Но на этот раз он согласен на ром и сигары.- А остальные?- Этард мертв. Центральные проводят проверку. Похоже, северный смотритель влез во что-то очень скверное. Помимо запрещенных ритуалов с человеческими жертвоприношениями, он налаживал торговлю рабами. Через доки. Те, кого ты нашел в переулке и кого мы замочили на складе, похоже, были как раз из их числа. Потерянные «иглы», как оказалось, тоже его рук дело. Они там очень много интересного у него нашли.- А Лестер.- Лестер сбежал. И восточная смотрительница тоже. Сейчас центральные выслеживают ее с помощью артефакта. По крайней мере, она не сможет ослушаться приказа. Твоего отчета тоже ждут.- Чудесно, - я закрыл глаза рукой и попытался отключиться. Не получилось. – Может, скажем им, что я таки помер?- Не получится, они тебя уже навещали.- Капец, вот тебе и свободная воля. Что-то мне подсказывает, что мы еще услышим о Лестере.- Надеюсь, это будут новости о его безвременной кончине. Собирайся, там Тень, Медянка и Кристофор уже твои поминки организовали, а Убур доедает занавеску.

Ключевые слова: Нага гаргулья смотритель авторская история

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