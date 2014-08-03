Неприятности. Первая часть

Estellan Просмотров: 58 Комментарии: 4 +2 Сегодня, 09:58 by

К тому времени как нага, бодро цокая каблучками, вошла в офис, я уже нарезал по помещению трехсотый круг, временами забываясь и пробегая по стенам, не переставая материться себе под нос на всех известных мне языках и парочке незнакомых. Проигнорировав нервное состояние своего начальника, блондинка положила на стол свою сумочку, повесила пальто на крючок, обтерла грязь с туфелек и направилась к кофемашине.- Нет… ну это вообще ни в какие ворота, дожили, да я их… да пусть они только, - озвучил я свои мысли, уже не в силах ругаться шепотом, тем более, когда у меня появился слушатель.- Что-то случилось? – на очередном витке, нага ловко поймала меня за шкирку и, усадив в кресло, вручила кружку с кофе, сама сев напротив, таким образом отсекая попытки к бегству.- А как ты догадалась? – кофе был горячим и сдобрен изрядной порцией коньяка. Несколько глотков помогли согреться и собраться с мыслями. Отбросив нервозность, я поднял взгляд на нагу, которая с изрядной долей скепсиса рассматривала след ботинка на стене.- Даже не знаю. Змеиная интуиция? Мы всегда чувствуем, когда кто-то планирует свалиться нам на голову. Что случилось?- Нет… да… Да не в этом дело. Ты же помнишь, что я вчера вечером с Тенью и Медянкой отправился на ша…- Вы собирались искать «иглы», - напомнила нага, припечатав меня к месту холодным взглядом фиалковых глаз с вертикальными зрачками. – Вы ведь их искали?- Д-да-а-а-а…Взгляд Меру стал еще более скептическим. Да, Меру – нага. Я зову ее Меру, в честь той самой горы из легенды, под которой наги жили. Ее настоящее имя мне все равно никогда не выговорить. Так что, после нескольких месяцев попыток, мы сошлись на том, что я называю ее Меру, а она в свою очередь не пытается меня придушить хвостом и не плюется ядом в глаза. С тех самых пор мы вполне плодотворно сотрудничаем.А вот с «иглами» сложнее. «Иглы» - артефакт удивительной мощи. Выглядят, как стальная игла, длиной с палец, в ушко продето кольцо, а уже на кольце висит треугольный голубой кристалл. Отзывается на присутствие магии тонким звоном. Воспользоваться ими могут совсем немногие. Даже я не представляю, что они сами по себе могут делать.История с «иглами» вообще получилась довольно смешной. Где-то с год назад крылатый гонец кого-то из центральных умудрился повредить контейнер с артефактами, пролетая над городом. Моему району «повезло» больше всех. Здесь рассыпалось больше всего «игл». Большую часть, само собой, собрали сразу же, пока до них не добрались люди. А вот с меньшей я вожусь до сих пор. Да и соседние смотрители не гнушаются под покровом темноты пошарить на чужом участке. Бонус в том, что за каждую найденную «иглу» лидер центральных платит много, настолько много, что, при должном умении договариваться, «иглу» можно выменять на исполнение желания. В первое время «нелегалов» было очень много. Так плохо с дисциплиной у меня не было с тех пор, как я стал здесь смотрителем. Тогда порядок я наводил несколько десятилетий. В этот раз угомонить залетных удалось, с помощью лояльных мне нелюдей, довольно быстро. Но, как я уже и говорил, некоторые до сих пор заходят пошуршать на моей территории.- Короче, мы с Медянкой и Тенью на крыше отмечали пят… искали «иглы», а тут, значит, вижу, на соседней крыше шуршит Лестер. Вообще не скрывается, идет себе, как по своей территории.- Лестер? Он же, вроде, в помощники к смотрителю элиты нанялся, как там его, который северный район наблюдает.- Он самый. Идет себе, как у себя дома. Ну я и решил его шугнуть. Поспрошать, а чего это он у меня тут забыл.- А это не он метил на место смотрителя доков? Только ему тогда отказали и тебя назначили.- Метил, да только его никогда не возьмут смотрителем. Силы у него слабые. За порядком не уследит в этой дыре. Только обиделся сильно, когда меня сюда сосл… назначили. Считает, что я его место занял. Но это не важно. Ты мне дашь досказать?- Молчу.- В общем, поспрошал я его пару раз. Почти зажал в угол, но тут он меня лавиной припечатал и побежал. Догнал я его уже почти возле самого офиса. Раскололся любезный, что «иглы» ищет, у него, понимаешь, желание есть заветное. Вот и пришлось несчастному на чужую территорию забираться, да под покровом ночи искать. Знаю я, что у него за желание, только ничерта у него не получится. Отдал я ему одну «иглу». Пусть попробует.- Отдал?- Очень уж у него талантливо с лавиной получилось, до сих пор бока болят. Да и на кой они нам? У нас их и так три штуки. Девать некуда. Звенят только не переставая. Даже из сейфа слышно.- Я, конечно, не ясновидящая, но чую, что боком нам это выйдет. И это тебя до такого состояния довело? Вы с Лестером уже летя пятьдесят цапаетесь. То он у тебя на территории кучу наложит, то ты перед центральными его ославишь на весь белый свет, темный и сумеречный. То он у нас контрабандой торгует, то ты ему в карманы подложишь стыренное у соседа серебро. Как дети. И когда вы только угомонитесь? Вторую тысячу лет разменяли оба, а толку?Нага фыркнула, выразив свое мнение обо мне и Лестере в частности, и обо всех представителях пола – в целом. Насколько я успел изучить Меру, для нее все мужчины – мальчишки, за которыми нужен глаз да глаз, а порой еще и крепкая женская рука. Подозреваю, что именно поэтому она и решила взять роль моей помощницы. В доках ей нравилось с тех самых пор, как она сбежала с территории северного смотрителя, который особенно настойчиво подбивал к змее клинья. Разбор полетов был такой, что только центральные смогли угомонить отвергнутого «жениха» и прекратить мои настойчивые попытки пожать ему горло. Когда они вмешались, я успел не только выбить чужого смотрителя со своей территории, но и зажать в угол на его землях. Не знаю, что на меня тогда нашло, но выбесил он меня знатно. Центральные вмешались, разняли, выяснили, что нага сбежала сама, на моей территории находится по своей воле, и отвяли. С тех пор тишина и спокой, но я уверен, что Лестера в помощники он взял именно с целью насолить мне.- Не-е-ет, дорогая моя Меру, из себя меня вывело другое. Как я уже сказал, с Лестером я расплевался недалеко от офиса. Решили мы с Тенью и Медянкой, раз пошла такая пьянка, зайти в офис, погреться. Зима хоть и теплая, а на свежем воздухе ночью все же несколько прохладно. В общем, слезли мы с крыши. Помнишь закрытую пекарню за углом? У них еще въезд такой неудобный, там проулок узкий и у дальней стены перегорожен. Такой темный и незаметный тупик получается. Туда еще снег стали ссыпать с крыш. В общем, туда мы слезли. И именно там нас ждал сюрприз. Сюрприз выглядел как полдесятка трупов. Точнее, сначала нам показалось, что трупов. Пятеро людей. Все едва живые и, что самое интересное, моя дорогая Меру, все со следами укусов. Весьма характерных.Пока базар-вокзал, скорую вызвали, они уже полицию вызвали. Пришлось нам отбрыкиваться и объяснять, что это не мы напали на группу голых людей гуляющих по городу ночью, зимой, и покусали их в мелкую рябушку. Это на случай, если тебе интересно, как я провел ночь. Когда нас отпустили, там уже все было до такой степени затоптано, что Тень не смог взять след, да и энергий оказалось столько намешано, что и мне уцепиться было не за что. Пока что все пятеро в больнице, но состояние у них, сама понимаешь. Списали все на диких зверей. Ну да, где же еще больше диких зверей, как не в большом городе, в доках, которые в шаге, практически, от центра.Центральных я оповестил, пусть дадут знать, не сбегал ли у них кто из кровососов. Эти у них, вроде, на жестком контроле. Не смотря на то, что ни с кем из них я не цапался, кто знает, может, подкупили кого, может, что пообещали. Иной причины кому-то появляться здесь и так мне гадить, я не вижу. А то, что это именно и целенаправленно нагадили, я абсолютно уверен. Притащить и положить мне на порог пачку покойников… такой инсталляции ни один смотритель не обрадуется. Пусть радуется, скотина, что я его во время этого перформанса не поймал. А то было бы у меня на стене на одну кровососущую шкуру больше.Исходя из всего вышесказанного, Меру, у нас с тобой довольно обширная программа на день. Ты поедешь в больницу. Покрутись там, прикинься шлангом, может, получится добраться до пациентов, не исключено, что кто-то из них оклемается. Я хочу знать кто, где, когда. Особенно – кто. Еще, вечером я хочу видеть в своем кабинете Ламию, Убура, Упыря и… кто у нас там еще из этой братии обитает? Чтобы все были у меня. Если будет нужно, пригрози ограничениями. Вряд ли они сильно захотят переходить на вынужденную диету или воевать со мной. Мне казалось, что взаимопонимания мы достигли еще в прошлом веке. Вопросы?- Да. А что, собственно, планируешь делать ты?- Я? Я очень хочу узнать, кто же мне подкинул эту свинью. Займусь тем же самым, покручусь в доках, дойду до глазастой птички, авось мне напоет, кто это у нас тут такой наглый. Из дневных, конечно, кто-то вряд ли их видел, а ночных отправились спрашивать Тень и Медянка, но от них пока новостей нет, а я решил тебя дождаться, прежде чем выдвигаться.- Хорошо, - поднявшись со своего места, нага направилась к столу, где подхватила свою сумочку. Развернулась, сверкнув на меня змеиным взглядом. Хорошо, что в их относительно человеческом виде, определять нелюдей обычные люди не могут. Все нечеловеческие черты, которые не способно скрыть перевоплощение, надежно скрывает магия. Но сквозь магию некоторые способны взглянуть, например, я. Даже сейчас, в цокоте по полу вполне человеческих ножек на каблуках, мне мерещился шелест змеиной чешуи.- Ты только… того. Будь осторожен, - нага остановилась, прежде чем выскользнуть за дверь. – Если пойдешь к птичке, сам знаешь, что нужно взять. Я бы тебе порекомендовала еще к псоглавцам заглянуть. Ну и к оборотням. Эти, сам знаешь, дохлых не особо жалуют, все время присматривают за ними. Если в доках появился новый мертвец, они должны быть в курсе.- Я буду осторожен, - выдохнул я уже в окно, сквозь которое наблюдал, как блондинка резво преодолевает замерзшие улицы зимнего города. С виду – такая легкая жертва. Только жалеть тех, кто рискнул бы на нее напасть, не стану. Да и она не поедет в полицию их опознавать. Все равно их в морге опознают родственники.

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