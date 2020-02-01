Рыбий глаз

Estellan Просмотров: 31 Комментарии: 0 0 Сегодня, 09:33 by

Не знаю, благодаря какому несчастливому стечению обстоятельств я оказался у двери, когда в нее постучали. Но только поэтому именно я открыл ее, посмотрел на стучавшего и тут же захлопнул, для надежности прижавшись к ней спиной.- Какой страшный глю-ю-юк.- Что там? – осведомилась от своего стола Меру, закрывшись от меня светлой прядью волос, упавшей вперед.- Ничего, - признался я и потянулся к выключателю. Если бы она спросила – кто, я бы ответил более конкретно, но этого вопроса змея не задала. Щелчок, и в офисе стало темно. Нага оторвалась от монитора и странно на меня посмотрела.В дверь снова постучали, более настойчиво. Я бы даже сказал – зловеще.- Да что там?- Ты тоже это слышишь? – надежда на то, что мне показалось, стала таять.Стук раздался в третий раз. Нага поднялась со своего места и направилась к нам с дверью. Дверь устояла, я поежился.- Нет. Погоди. Может, если его долго игнорировать, оно исчезнет само?Гласу разума внимать змея не стала. Просто отодвинула меня от двери, включила свет и впустила того, кто так долго и настойчиво требовал аудиенции.- А я уже, было, подумал, что вы собираетесь меня игнорировать, - вошедший улыбнулся змее, прошествовал к кофемашине и принялся тыкать в кнопки, явно способствуя скорому ее отправлению в кофемашинный рай.- Роланд, - процедил я сквозь зубы. – Не ожидал увидеть тебя так скоро. Пожалуйста, скажи, что ты просто мимо проходил, а в гости заскочил так… кофемашину доломать.- Нет, мой дорогой смотритель, я к тебе с…- Только не говори, что с дарами. Твой последний презент чуть меня на тот свет не отправил. А это вообще мало кому удавалось.- Кстати. А где твой юный ученик? Для него у меня тоже кое-что есть.Будущее стало вырисовываться передо мной в крайне мрачных тонах. В этом будущем меня почти отправляли на тот свет дважды в неделю. А может, мне повезет, и он обойдется одной попыткой? Удачной. Зависит от того, что Роланд ему притащил.- Даниэл уехал на какие-то дополнительные занятия в лагерь для школьников в котором, я искренне надеюсь, скоро произойдет бунт бешеных ежиков, и его опекуны решат срочно перевести парня в другую школу, а для надежности и переехать в другой город, на другом континенте, где-нибудь в противоположном полушарии.Добившись от кофемашины сговорчивости, наставник получил свою порцию горячительного напитка, скользнул взглядом по отчаянно сливающейся с мебелью наге и, устроившись на одном из кресел, уставился на меня.- Что же, тогда придется работать с тем, что есть. В частности, для тебя есть «Рыбий глаз».- «Рыбий глаз»? На кой он мне сплющился, Ролик? У меня достаточно поисковой магии, а «глаз» из них – наиболее бесполезен.- Поверь мне, этот «глаз» тебе очень пригодится. Я его немного прокачал, теперь его свойства могут меняться. К примеру, если «глаз» объединить с настойкой полыни, то ты сможешь смотреть сквозь стены, недолго, правда. Наложенный на перо Синей Птицы, позволит заглядывать в будущее, но тоже не далеко. Секунд на тридцать. Если найдешь «Искру», то получишь невидимость. Я с ним еще поработаю, может, получится увеличить время эффекта. Есть еще несколько сочетаний но, я думаю, ты и сам допетришь. Короче, пользуйся на здоровье, благодарности не надо.С последним пожеланием, Роланд вытащил из-за пазухи лист бумаги и шлепнул им меня по лбу. Короткая вспышка магии зазвенела в ушах и отдалась болью в затылке. Я поморщился. Ненавижу, когда он так делает. Хотя мой наставник никогда не отличался тактичностью. Особенно в плане осчастливливания окружающих без их на то желания и возможности спрятаться. Привычно пошевелив пальцами, я «ощупал» новую магию, активировал. Ничего особенного. Как я и сказал, на первый взгляд – обычный поисковик. Настраиваешь на определенный параметры, и он сканирует окружающую местность радиусом в зависимости от сил использующего.- Спасибо, - помассировав затылок, я поднялся со своего места, намекая Роланду, что очень хочу закрыть дверь за ним.- Пожалуйста. Собственно, это – первая из двух новостей.- Дай угадаю. Вторая – хорошая.- Не угадал. Эта была хорошей. Вторая – так себе. Хотя… тут многое зависит от взгляда на нее.Со стоном рухнув на свое место, я отчаянно возжелал, чтобы все происходящее было просто плохим сном. Но я знаю Роланда. Слишком хорошо знаю. Если он приходит с подарками, значит, они нужны для задания. А учитывая то, что он пришел лично, проблема, по масштабам, приближается ко временной петле или одариванию меня новым учеником.- Стесняюсь спросить – а зачем мне улучшенный «глаз»?- Лазар сбежал.- Лазар? Тот, который ифрит? Который надежно заперт в казематах центра? Которого вместе с ледяной глыбой пришлось с метровым пластом из земли выковыривать? Зимой, прошу заметить, и не тебе.Роланд замялся, а я внезапно понял, что в этот раз дело пахнет куда большими проблемами. Что же такого произошло в центре? Вряд ли он бы смог свалить сам. Как минимум для этого ему потребовалось бы разобрать половину центра по кирпичикам. Не говоря уже о том, что центральные не стали бы просто стоять и смотреть на этот беспредел. Следовательно, или ему помог кто-то из центральных, или…- Лестер?- Нет. Лестер не смог бы незаметно проникнуть в город и, тем более, забраться в центр. Как и Мириам. Так что, нынешних смотрителей и их учеников мы не рассматриваем. Как и бывших… изгнанных.- Чудесно. А что ты от меня хочешь? Центр не смог найти ифрита? Наверняка у вас возможностей больше, чем у меня.- Мы не хотим привлекать к этому лишнее внимание.- М-м-м-м… так никто не знает? Он просто ушел? Сам? Вот взял и ушел?- Твой сарказм неуместен. Мы проверили все на следы магии. Есть след джиннов, но не исключено, что это его собственный след. Но мы не исключаем и того, что поработал кто-то из их братии.- И что ты хочешь от меня?- Лазар в городе. Далеко уйти он не мог.- А что, если он из города ушел так же просто, как и из казематов? Если здесь замешаны джинны, то им силенок хватит перебросить его далече. Что тогда?- Мы засекли вспышку магии и сразу же накрыли город сетью. Из города он точно не ушел. Сейчас все полностью магические оповещены о том, что город они покинуть некоторое время не смогут.- Ненавижу тебя, - почти нежно заметил я бывшему наставнику. – И весь центр, не забудь им передать. Почему вашей милостью я всегда оказываюсь в эпицентре разборок? Куда он хотя бы примерно ломанулся известно?- Потому, что у тебя лучше всех получается их разруливать, - Роланд вздохнул. Только сейчас я заметил, настолько уставшим он выглядит. Да уж, искать предателя среди своих нелегко. И не только в физическом плане. – Вспышка дублировалась на севере. Правда, там одни только болота. Не знаю, насколько эта наводка верна. Я добыл для тебя разрешение работать на чужих территориях. Так что со смотрителями встречаться не придется.- И то хлеб…Роланд привычно, не прощаясь, покинул офис, оставив меня в компании наги и размышлений. Компания так себе. И дело тут совсем не в наге.- Что будешь делать? – Меру маячила рядом, всем своим видом изображая готовность помогать.- Работать. Схожу на север, попытаюсь утонуть в болотах. Но сначала… Найди-ка мне Тень. У него есть знакомые у Птицы, а мне надо ее немного ободрать.На этот раз решив оставить змею в офисе, слишком часто я рисковал ее жизнью, а с Лазаром лучше разбираться мне. В укрытие Синей Птицы я стучался в компании Тени. Какое-то время признаков жизни укрытие не подавало, но через десять минут настойчивого стука, дверь открылась и явила нам заспанное лицо одного из фениксов. А… ну да. Я и забыл, что тут ложатся спать с темнотой.Добудиться саму Птицу было еще сложней, а все те унижения, на которые мне пришлось пойти, чтобы получить у нее несколько перьев, не хочется и перечислять. Что там говорил Роланд? Ясновидение, хоть и на несколько десятков секунд? Сойдет. Другой вопрос в том, эти секунды относятся именно к непосредственному сиюминутному будущему или же эти десятки секунд я увижу нечто отстраненное во времени?Решив не тянуть кота за сфинкс, тут же наложил «глаз» на одно из перьев. Нда, надо намекнуть Роланду, что с магией ему непременно надо еще как следует поработать. Вспышка магии была и по ощущениям, и по силе схожа с ударом кувалды по затылку.Передо мной расстилался ночной лес. Справа насыпь, слева еще одна, скрытая темнотой и деревьями, но я знаю, что она там. Мне нужно вниз. Там, в низине сокрыто именно то, что я ищу. Я даже вижу это строение, сложенное некогда из светлого камня, сейчас поросшее мхами и лишайниками. Металлическая дверь перекошена, словно ее вышибали изнутри.Отключалось ясновидение не так, как включалось, но все равно приятными эти ощущения не были. «Надеюсь, что невидимость не заставит меня желать содрать кожу», - заметил внутренний голос, как только сознание стало возвращаться. Мои останки обнаружились в вертикальном положении, что было удивительно. Удивление прошло сразу же, как я обнаружил с одной стороны поддерживающего мои кости Тень, с другой стороны обнаружился один из фениксов.Сдавленно поблагодарив обоих, я утвердился на ногах, утер кровь из носа и составил примерный план действий. Да, похоже, нам все же надо на север, в болота. По крайней мере, я теперь точно знаю, что там надо искать. Если Роланд не напутал с магией, и это не было попыткой доконать меня магическими ударом и связанным с этим глюком, а не картинкой из моего непосредственного будущего.

Ключевые слова: Смотритель нага Тень феникс ифрит авторская история

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