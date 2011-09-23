Назначенная встреча

Estellan Просмотров: 79 Комментарии: 1 +2 Сегодня, 15:25 by

Уже привычно собранная нага вошла в офис, бодро цокая каблучками. Повесила пальто, поставила сумочку на свой стул, протерла сапожки, стряхивая с них грязь, а потом круто развернулась и уставилась на меня совершенно змеиным, немигающим взглядом.- Смотритель… - вкрадчиво начала она, а мне сразу же померещились шипящие нотки в ее голосе.- Да? – уже пару минут удерживаемая на лице серьезная маска угрожала вот-вот треснуть по швам.- Мне показалось, или из наших дверей действительно вылетел очередной седой коммивояжер, едва не затоптав меня на входе?- Понятия не имею, о чем ты.- Да неужели?- Угу.- А вот мне показалось, что ты опять принялся за свои старые шуточки, пугая незваных гостей до седьмого колена.- Когда кажется, креститься надо, моя дорогая Меру, - я развернулся на стуле, чтобы она не видела расползающуюся по моему лицу улыбку. За что тут же получил по загривку твердой папкой с документами.- Да ты совсем сдурел, а если кто-нибудь из них с полицией вернется. Как отбрехиваться будем?- Меру, ты серьезно думаешь, что кто-то из них пойдет в полицию с заявлением, что на него в каком-то офисе напал упырь или призрак, или восьмилапый лампосос?- Лампосос? – нага фыркнула, но улыбнулась. Этого в моем исполнении она еще не видела. – Многое я пропустила.- Не переживай, я записал. А вообще, ты чего в такую рань? Не спалось?- Мне всегда прекрасно спится. Я подозревала, что ты опять занимаешься какой-то дурью, потому решила принести тебе бумаги сама.Заработав еще один хлопок по загривку твердой папкой, я развернулся к наге. Бумаги? Как интересно.- И что нам принес этот день?- Этот день нам принес донесение от наемников. Они, вроде как, отследили передвижение нашего желтоглазого знакомого. Назначили встречу за городом.За городом? Вообще-то за городом не наша территория. Не следовало бы нам там появляться. Власть смотрителей за город не распространяется. Другими словами, достаточно хорошее место чтобы спрятаться и потихоньку оттуда нам гадить. Прискорбно то, что место, которое выбрали наемники, было как раз с моей стороны. Нет, чисто теоретически туда мог бы отправиться любой смотритель… но крайним опять оказался я. Ну что же, за городом, так за городом.- Меру, свистни Кристофору и Тени. Медянке тоже. Я хочу, чтобы кто-то остался в офисе. Если, конечно, ты не хочешь остаться здесь сама. Пусть первые двое возьмут по паре ребят. Я не хочу выбираться за город в одиночестве.Нага снова фыркнула и отправилась исполнять поручение. А мне пришлось идти собираться на незапланированную вылазку.Место для встречи наемники выбрали удачное. Заброшенная, лет сто, наверное, мануфактура. Картина полной разрухи дополнялась глубоким снегом, холодом и абсолютной тишиной, которую нарушила только шаги нашего небольшого отряда.С некоторым трудом найдя обозначенное в приглашении здание, мы остановились и осмотрелись более внимательно. Огромное серое здание какого-то цеха, с провалившейся крышей, какие-то черные то ли балки, то ли деревяшки, торчащие у облупившихся стен, серое небо, просвечивающее сквозь выбитые окна. Мрак. Самое место, чтобы кого-нибудь под шумок замочить, и его никогда бы не нашли. Они, что, не могли выбрать место поприятней?- Не нравится мне это, - подруливший слева, Тень выглядел каким-то взъерошенным.- Что ты имеешь в виду?- Странное место, странные данные, вокруг никого, это место слишком давно заброшено, отсюда до любого жилья добрый десяток километров. Отличное место для засады.- Чтобы нас тут без лишнего шума порешить? Согласись, слишком сложный план для наемников.- А где они сами? Следов нет, я пробежался по теням и проверил. Снег нетронут. Все выглядит так, словно здесь уже сотню лет никого не было.- Тень, ты параноик.Отмахнувшись от товарища, я решил все же проверить периметр. Несколько шагов в одну сторону, «прощупывая» снег и землю под ним поисковым импульсом. Несколько шагов в другую сторону, так же, не столько действительно в поисках чего-то, сколько в попытках согреться. Я редко выбирался за город, чтобы разживаться действительно теплой одеждой, а мой плащ тепло, как оказалось, почти не держит.Импульс кольнул пальцы, странно, потянувшись за ним, я сделал еще несколько шагов вперед, а потом снег под ногами поехал и я едва не свалился в какую-то яму.- Тень!Первой, почему-то, подбежала нага и даже успела ухватить меня за плечо до того, как я понял, во что именно свалился.- Ч-ш-ш-ш-шерт! – выдохнул кто-то за спиной наги.Взбив небольшой фонтан снега, я, при помощи наги и Тени, все же сумел вскарабкаться к ним обратно, на более-менее ровную площадку между зданиями. Будь сейчас лето, мы бы наверняка раньше заметили эту траншею. Сейчас же снег разровнял ландшафт. Если бы не мое неудачное падение…- Ну, по крайней мере нам теперь не надо ждать наемников. Они все давно уже здесь.- Все?- Все, - Тень поморщился и пнул комок снега, вытащенный мною из канавы. – Если их было не больше пяти. Причем они там уже не первый день.- Если они там не первый день, а послание пришло сегодня ночью, то…Договорить я не успел, уже привычно сначала ощутив и отреагировав на выброс силы в нашу сторону, прикрывшись щитом, а потом уже осмотревшись, чтобы понять с какой стороны он прибыл. Почти сразу же по щиту чиркнула пуля. Снайпер? Отлично. Со снайперами на меня еще не ходили. И кто этот самоубийца?Отвечая на мой вопрос, от теней зданий отделилось несколько фигур, еще несколько просто вышли из-за обломков стен. Одна спрыгнула откуда-то сверху, в ней я опознал гаргулью. Чудесно, старый знакомый. А я так надеялся, что тогда прикончил его колонной. Или ее. Как у них пол определяется?- Снайпер на тебе, - шепнул я Тени и опустил щит, выпуская его.Едва он отделился от группы, как кольцо вокруг оставшихся стянулось. Лиц было не рассмотреть, но это и не было нужно, чтобы понять, кто и зачем науськал на меня местечковую или залетную нечисть.Когда блондин вышел вперед, остановившись напротив меня, стало понятно, что договориться тут не получится.- Вот мы и встретились, смотритель… - особенно удачно у него получилось выплюнуть последнее слово. Прозвучало почти как оскорбление.- Лестер, конъюнктивит моих очей. А я был уверен, что ты уже давно слинял куда-нибудь в африку. А ты все вокруг города ошиваешься. Погода не летная? Таможенникам на взятку не хватило? Ты бы хоть сказал, я бы наличности захватил. Кстати, а где Мириам? Удрала с более удачливым охотником на мою голову?Наверное, я мог бы еще долго упражняться в словесности, но пришлось прерваться на еще одну вспышку магии, чтобы прикрыться щитом. Правда, прилетела она не от Лестера, а откуда-то сбоку. Источник отследить не удалось, но огненная вспышка была такой силы, что в этот раз щит я удержал не так легко, как до этого. Плохо, плохо. Я думал, что самым мощным здесь будет Лестер, а его гонять мне случалось уже несколько столетий. Похоже, здесь водится рыбка и покрупнее.- Заткнись, смотритель. Лучше сдавайся, тогда твои люди смогут простой уйти.На губах оппонента играла неприятная ухмылка. Не знаю, на что он рассчитывал, но мы-то все знали, что свидетелей он не оставляет.- Конечно-конечно. Только не говори мне, что вся затея с наемниками и их письмом была только для того, чтобы вытащить меня из города, куда тебе вход заказан, для сведения счетов. Мелко, Лестер. Даже и не знаю, на что ты рассчитывал.- Нет. Вытащить тебя из города нужно было для сведения моих счетов, - новый голос раздался сзади, в ответ на него совершенно недвусмысленно зашипела нага. А это уже что-то новенькое. Таких интонаций я у нее раньше не слышал.Не хотелось бы оставлять Лестера за спиной, но обернуться пришлось хотя бы потому, что я несколько опасался за Меру.Наша группка стояла кругом, чтобы никого не упускать из виду. А вот как раз за группкой и обнаружилась высокая крупная фигура, переливающаяся всполохами пламени. Снег вокруг этой фигуры растаял уже в радиусе метра и не планировал останавливаться. Земля под его ногами исходила паром. Чудесно.- Лазар, ядрен-батон, а я-то думал, что ты давно сделал нам всем приятно и сдох где-нибудь в канаве. Так это твоих лап дело? Как и заварушка в школе?Ифрит, похоже, разделял мою «радость от встречи». По крайней мере его глаза полыхнули желтым, а мой отряд снова накрыло пламя. Но на этот раз я был готов, так просто щит ему не пробить.За своей спиной я почувствовал спину Кристофора.- Что будем делать?- Их больше. Лестер умеет поднимать мертвецов, так что, не исключено, что скоро их станет еще больше. С бывшим помощником справится любой из вас, основная наша проблема – ифрит. Кто остальные, я не знаю, но неплохо было бы их несколько проредить. Вряд ли достаточно сильные. Если бы кто-то из изгнанных, я бы их узнал. Ты видел, где Тень?- Тень наверху, - с другой стороны я ощутил спину наги, чувствуя, как она изменяется, принимая боевую форму. – Краткий план – врассыпную?- Ждем, пока спадет пламя, и делимся на две группы. Я, Меру и Калеб – в сторону ифрита. Ты, Кристофор, берешь Гора и отвлекаете Лестера. Постарайтесь не погибнуть. Надеюсь, Тень быстро справится со снайпером и присоединится к развлечению.

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