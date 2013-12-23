В чужой шкуре

Estellan Просмотров: 128 Комментарии: 5 +4 Сегодня, 08:26 by

- Смотритель, к вам посетитель, - Меру возникла в дверях с самым официальным выражением лица, которое я у нее видел за все время нашего знакомства, а это – пара сотен лет.- Кого там черти принесли? – я, как и всегда в свободное время, развлекался тем, что пытался вылежать в неудобном диване удобное гнездо, правда, без особого успеха. Конкретно сейчас гнездо почти получилось, и я задремал, прикрывшись каким-то из журналов наги.- Не могу поверить в то, что ты даже не поднимешься, чтобы поприветствовать своего наставника, - этот голос наге не принадлежал. И, тем не менее, я его узнал.- Ролик?! – резко сев, уронив журнал, который с недовольным шелестом упал на пол и, кажется, попытался забиться под диван, я уставился на пожилого мужчину, остановившегося в дверях, опирающегося на трость и умудряющегося одновременно неодобрительно на меня смотреть.- Марк, - посетитель поморщился и, отбросив стеснение, прошел в кабинет. – Я же просил меня так не называть. Тем более публично. Это портит и мою репутацию, как наставника и создателя, и твою – как создания. Прекрасная мадемуазель не сделает двум джентльменам по кружке чего-нибудь горячительного? Точнее, одному джентльмену и одному смотрителю?Последние два предложения были обращены к наге, которой старый ловелас успел еще и подмигнуть. Нага коротко кивнула и скрылась за дверью.- Блин, Роли… Роланд. Ты бы хоть предупредил, что собираешься наведаться в гости, я бы успел подготовиться. Ну там, оркестр, ковровая дорожка… нимфы.Выбираться из почти уютных объятий дивана не хотелось, но если не правила приличия, то по меньшей мере банальное воспитание требовали, чтобы я проявил уважение к старику. И дело не только в том, что он мой наставник и основной создатель. Помимо всего этого, он еще и один из верховных центральных. Если не самый верховный. Я не был уверен, но что-то мне подсказывало, что если он и не успел поиграть в догонялки с динозаврами, то с Атлантами сто процентов поручкаться успел.Такие «люди» обычно в гости просто так не заходят. Так что пришлось покидать диван и перебираться в кресло напротив гостя.- Ты же знаешь, что я уже староват для оркестров и ковровых дорожек. А что, нимфы у тебя еще не перевелись?- Не полностью. Думаю, парочку твоих ровесниц еще можно наковырять даже в доках.Закуривший было старик засмеялся, поперхнулся дымом и пригрозил мне пальцем.- Сначала доживи до моих лет, а потом уже шутки шутить будешь.Однако и это не помешало ему подарить, вернувшейся с чашками кофе наге, еще один сальный взгляд. Которым и провожал змею, пока она не покинула кабинет, понятливо оставив нас вдвоем. Я тоже проводил нагу взглядом, встряхнулся и вынырнул из оцепенения.- Что случилось?- Почему сразу случилось? Я, что, не могу просто так навестить старого знакомого в доках? – Роланд усмехнулся, но наткнулся на мой скептический взгляд и посерьезнел. – Ты прав. Я пришел просить тебя о помощи.Где-то внутри стало как-то неуютно и колюче. Предчувствие? Если бы задание было обычным, его и прислали бы как обычно, на почту или, в крайнем случае, зачарованным посланием. В самом крайнем – меня бы вызвали в центр. Но это – задания обычной и особой важности. Сейчас же явно происходило нечто, выбивающееся за все рамки. Даже представить не могу, что могло вытащить Роланда из центра в доки.- Какой именно помощи, Роланд? Не темни.- Короче, у нас проблемы на востоке. Новый смотритель только вступил на должность, и пока еще совсем зеленый. Поэтому, когда он сообщил о временной аномалии на своей территории, на это среагировали не сразу. А когда среагировали… в общем, у нас подозрение, что часть местности накрыло временной петлей.Ого. Временные аномалии вообще не такое уж и частое явление, а петли и того реже встречаются. Чтобы создать такую загогулину, нужен парадокс удивительной силы. Путешественники во времени, к счастью, не навещали город уже давненько. А может, просто научились обращаться со своим оборудованием и новых проблем нам не создавали уже лет тридцать. Что еще может создать петлю? Какое-то нарушение ткани мироздания. Смерть ключевого для какого-то исторического момента истории, в понятии мира и времени, человека или нелюдя, когда время пытается исправить этот недочет, магические эксперименты, но тогда накрыло бы большую площадь, а почуять такой выброс силы смогли бы даже люди. Есть еще попытки исправить прошлое, но это относится скорее к магическим экспериментам. Что еще?- Ты хочешь, чтобы я посмотрел?- Да. Мы уже отправили туда парочку наемников, но они пропали с концами. Восточного смотрителя не отправишь, он пока и сам не лучше наемника. Мы обезопасили само здание и периметр. Пришлось поработать с внешними людьми, чтобы они не замечали эту аномалию, но полог долго удерживать мы не сможем. И так уже почти неделя прошла.- Хорошо, я схожу посмотрю.- Погоди. Так идти нельзя. Если помнишь, пришельцев снаружи петля или отторгает, или не позволяет вмешиваться в происходящее. Ты не сможешь вмешаться. К тому же, есть подозрение, что пришедшие снаружи могут чего-то просто не увидеть. Как их не замечают все те, кто в петле заперт изначально.- Блин… Ролик. Ты предлагаешь мне в кого-то из местных вселиться?- Иного выхода нет. Если и ты не исправишь эту ситуацию, то в городе неминуемо начнется паника. А если петля начнет расти…- Хорошо-хорошо. Так что это за место? Жилой дом? Завод? Магазин? Только не говори, что монастырь.- Школа.- Школа? Ты мне предлагаешь в физрука вселиться? Там ведь есть физрук?- Я об этом думал, но лучше всего будет привлекать как можно меньше внимания, - Роланд вытащил из кармана и поставил на стол прозрачный флакон. Я присмотрелся. Вроде, не «последнее дыхание». Логично, учитывая то, что мне нужна не информация, а «мостик», энергетический след, позволяющий определить того, в кого маг будет переселять свой разум. Временно, но все же. А то так покинешь свою тушку и будешь мотыляться по свету, как письмо без адреса, пока «домой» не вернешься. – И не забывай, что ты должен как можно меньше выбиваться из коллектива и привлекать к себе внимания.Кивнув, Роланд допил кофе, подхватил трость и покинул кабинет, оставив меня наедине с предстоящей работой.Я неприязненно посмотрел на флакон. Школа? Как часто кто бы то ни было хотел бы вернуться в школу? Я вот о таком ни разу не слышал. А учитывая то, что, в силу возраста, я с современными школами дел не имел, задание будет весьма непростым. Но куда деваться?Отделение от тела прошло как и обычно: сначала зверский холод, потом такой же жар, а в конце всей этой канители я понял, что вернулась чувствительность. Зрение тоже возвращалось, но не так стремительно. Покачнувшись, я уцепился за стену и перевел дыхание.- Все хорошо? – прямо над ухом раздался женский голос, а на плечо легла рука.- Д-да, все хорошо, - выпрямившись, я осмотрелся, и возвратившееся зрение позволило рассмотреть перед собой изящную женскую фигурку, упакованную в строгий костюм, с ворохом тетрадок в руках.- Точно? Может, тебе надо в медпункт?- Н-нет. Все хорошо… э-э-э… - «профессор Иннис», - профессор Иннис.«Кто здесь?» Черт, я совсем забыл, что при таком подселении изначальная личность не подавляется. С одной стороны это хорошо, потому что позволяет привлекать к себе поменьше внимания и черпать знания напрямую, а то и вовсе передавать ей управление и телом, и происходящим. А вот с другой – работать, имея в голове второй, часто – недовольный голос. Так себе развлечение.Похоже, учителя мои ответы удовлетворили. Она, недовольно покачав головой и поправив очки в тонкой оправе, поцокала каблучками дальше по коридору. Я же остался, пытаясь понять, насколько крепко влип в этот раз. К счастью, совсем рядом оказалось окно, куда я и уставился, рассматривая свое новое пристанище.Пристанище тоже было так себе. Парень (и на том спасибо), обычный с виду подросток. Каштановые волосы, серые глаза, школьная форма, рост невысокий, но понятно, что не совсем ребенок.- Ну и кто мы? – обратился я к своему отражению.«Мы? Ты – не знаю. А я – Даниэл. Я здесь учусь».Однако. Я прямо не ожидал, что с изначальной личностью получится наладить контакт. Сразу и довольно продуктивно, если не взбрыкнет. На самом деле не так много людей могут вместить разум смотрителя. Не то, чтобы мы это часто практиковали, все же побывать в чужой шкуре не приносит удовольствия ни одной из сторон.- Очень хорошо, Даниэл. У тебя явно есть задатки смотрителя.«А это – кто?»- Я потом расскажу. Так вот. Ты здесь учишься. Давай конкретней. В каком классе? Какие у вас тут уроки? Странного ты ничего не замечал?«Помимо того, что у меня сложилось ощущение, что в меня какой-то демон вселился? Я тела не чувствую. Ты здесь кого-то убивать собрался? Моими руками? Или… как в порнухе?»- Погоди-погоди, - паника в наших рядах мне сейчас была совершенно ни к чему. – Я не демон. И убивать никого не собираюсь. И, тем более, совершенно не планировал заниматься тем, о чем ты сейчас подумал. И чем сейчас современная молодежь увлекается? Где ты этого набрался?«Не твое дело», - так, похоже, «внутренний голос» все же обиделся.- Так ты видел что-то странное или нет?Услышать ответ я не успел, так как откуда-то сбоку налетел какой-то другой парень, едва не сбив меня с ног.- Эй, Данька, опять сам с собой беседуешь? Ты так со своей зубрежкой совсем крышей скоро поедешь. Идем! Ща звонок будет. Если опоздаешь, Грымза с тебя снова шкуру спустит.- Грымза?«Профессор физики. Ее бесит, что я лучше нее разбираюсь. Только враг народа мог поставить физику первым уроком. Идем, а то в самом деле влетит».Второй минус при таких расследованиях, надо подчиняться правилам, по которым живет хозяин тела. По-хорошему мне следовало бы остаться и обследовать школу на предмет несоответствий.- Грымза, Грымза, жжешь, Данька. Давай бегом!Внезапно прозвеневший звонок раздался словно в голове, едва не заставив подпрыгнуть. Как к этому вообще можно привыкнуть? Товарищ школьника встрепенулся и побежал, пришлось последовать его примеру и бежать следом. Да тут целый лабиринт. Интересно, как можно вообще тут быстро и незаметно все осмотреть?Пробегая через холл, я инстинктивно бросил взгляд на часы.- Семь утра, офигеть у местных школьников распорядок дня, - прошептал я себе под нос на бегу и едва не кувыркнулся, резко остановившись. Прямо передо мной из стены выплыл призрак. Не обращая ровно никакого внимания на двух мальчишек, он прошествовал через холл и скрылся в противоположной стене. Казалось, кроме меня его никто и не заметил.

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