Две короткие истории с живыми

Стигандр Просмотров: 403 Комментарии: 10 +8 Сегодня, 11:14 by

Пара историй из памяти моей.(Повествование от первых лиц)Ирина (путешественник)2000 год г. Псков, Печоры.Меня предупреждал мой духовник, что, когда я буду читать Евангелие, у меня будут искушения. Но он не уточнил, что именно будет. Я всё собиралась приступить к чтению. Ведь его читать сидя или лёжа не положено. Оказавшись одна у себя в офисе, я в обеденный перерыв приступила, наконец, к чтению. Надела косынку, встала и начала читать, не в слух, про себя. И тут зашёл в кабинет какой-то мужчина в чёрном тулупе. Борода на лице, глаза посажные глубоко так, что их и не видать, и улыбается широкой улыбкой. Я, естественно отвлеклась на него, а он и говорит: «Ну что? Колбасу–то едите?» - и улыбается. Я говорю, что, да, мол, едим, а что такого? И тут меня что-то отвлекло, я отвернулась, а когда повернулась, его уже не было. То, что он был в тулупе летом, меня не сильно удивило. Больше я удивилась тому, как он пришёл в офис через проходную систему, и как он быстро ушёл, и что его никто не видел. И при чём здесь был его вопрос?Ирина (художник ритуальной мастерской)2004 год г. Ульяновск.Представляете, я сегодня просыпаюсь утром, уже почти проснулась, лежу на кровати и возле меня какая-то женщина проходит. Я сначала не поняла, а потом до меня как дошло, я вскочила сразу. Дом этот второй день снимаю. Вчера такого не было. Такая пожилая, грузная, в голубой одежде. Я сегодня там спать одна не буду!

Ключевые слова: искушение привидение мужик с бородой

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