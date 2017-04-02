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Истории из жизни

Две короткие истории с живыми

Пара историй из памяти моей.
(Повествование от первых лиц)


Ирина (путешественник)
2000 год г. Псков, Печоры.
Меня предупреждал мой духовник, что, когда я буду читать Евангелие, у меня будут искушения. Но он не уточнил, что именно будет. Я всё собиралась приступить к чтению. Ведь его читать сидя или лёжа не положено. Оказавшись одна у себя в офисе, я в обеденный перерыв приступила, наконец, к чтению. Надела косынку, встала и начала читать, не в слух, про себя. И тут зашёл в кабинет какой-то мужчина в чёрном тулупе. Борода на лице, глаза посажные глубоко так, что их и не видать, и улыбается широкой улыбкой. Я, естественно отвлеклась на него, а он и говорит: «Ну что? Колбасу–то едите?» - и улыбается. Я говорю, что, да, мол, едим, а что такого? И тут меня что-то отвлекло, я отвернулась, а когда повернулась, его уже не было. То, что он был в тулупе летом, меня не сильно удивило. Больше я удивилась тому, как он пришёл в офис через проходную систему, и как он быстро ушёл, и что его никто не видел. И при чём здесь был его вопрос?

Ирина (художник ритуальной мастерской)
2004 год г. Ульяновск.
Представляете, я сегодня просыпаюсь утром, уже почти проснулась, лежу на кровати и возле меня какая-то женщина проходит. Я сначала не поняла, а потом до меня как дошло, я вскочила сразу. Дом этот второй день снимаю. Вчера такого не было. Такая пожилая, грузная, в голубой одежде. Я сегодня там спать одна не буду!
Сегодня, 11:14 by СтигандрПросмотров: 403Комментарии: 10
+8

Ключевые слова: искушение привидение мужик с бородой

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Комментарии

#1 написал: AlphaOme
Сегодня, 13:07
+2
Группа: Посетители
Репутация: (4|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 10
Особо поразили "глаза пассажные" !Воистину -нарочно не придумаешь.
Зарегистрирован: 2.04.2017
#2 написал: Maxim80
Сегодня, 13:10
+3
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Репутация: (141|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 241
Это из серии- Шёл ёжик в каске по лесу.Забыл как дышать и умер.-Не страшно? Зато про войну!
Зарегистрирован: 14.04.2017
#3 написал: ARCB
Сегодня, 13:13
+2
Группа: Посетители
Репутация: (2|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 62
Поставил плюс за краткость-сестра таланта.
Зарегистрирован: 16.05.2016
#4 написал: ПИК НИК
Сегодня, 13:20
+2
Группа: Посетители
Репутация: (130|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 378
В первом случае это был призрачный продавец колбасных изделий, замёрзший ещё зимой в лесу на пне.
Её же предупредил духовник, он то знал, что будут отвлекать, не поверила. Да и место для чтения духовной литературы выбрано не подходящее.
Во-втором случае это была горничная, тк написано: лежу и возле меня какая-то ЖЕНЩИНА проходит. Ну или хозяйка.
Зарегистрирован: 27.06.2017
 
#5 написал: Летяга
Сегодня, 13:53
+1
Онлайн
Группа: Модераторы
Репутация: (8310|-3)
Публикаций: 248
Комментариев: 6 211
Цитата: AlphaOme
нарочно не придумаешь

Упс! Исправила)
Зарегистрирован: 3.08.2014
                  
#6 написал: Ананда
Сегодня, 14:02
+1
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (162|0)
Публикаций: 19
Комментариев: 1 298
Цитата: ПИК НИК
Во-втором случае это была горничная, тк написано: лежу и возле меня какая-то ЖЕНЩИНА проходит.

НЕЕЕЕ, эт была супруга мужичка-торговца колбасой. На колбасных изделиях её и распёрло))) бизнес у них семейный,колбасу с лотка продавать.
Зарегистрирован: 26.07.2010
    
#7 написал: Баба Клава
Сегодня, 14:20
+2
Группа: Авторы
Репутация: (2311|-2)
Публикаций: 39
Комментариев: 1 780
Всё хорошо в меру и на своем месте, а не как в первой истории. На работе надобно работать, а не духовную литературу читать. А спасаться будем дома, в свободное время. Хотя б потому что отвлекаться при чтении Евангелия запрещено, а на работе в любой момент помешать могут. Работа есть работа. Да и зачем ента убогая платок одевала я тоже не до конца понимаю. Она ж в офисе, а не в церкви. Вывод один, тетка православнутая на всю голову ( не путайте с православной), у таких как она чудеса и искушения на каждом шагу.
А при чтении вышеназванной книги и правда в голову иногда интересные вещи приходят, на себе испытано. На многие вопросы я нашла ответы именно во время её чтения.
А вторая история вообще бред сивой кобылы. Тщательней нужно выбирать съемное жилье, чтоб потом мимо посторонние не шастали.
Зарегистрирован: 23.12.2010
     
#8 написал: conjure one
Сегодня, 14:30
+2
Онлайн
Группа: Активные Пользователи
Репутация: (3427|0)
Публикаций: 36
Комментариев: 1 599
В первой истории больше мистической составляющей, конечно. Вполне вероятно, что этот мужик не из мира нашего был. Бывают такие случаи у особо рьяных неофитов +++
Зарегистрирован: 9.02.2015
      
#9 написал: ПИК НИК
Сегодня, 14:36
+1
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Публикаций: 0
Комментариев: 378
Цитата: Ананда
Цитата: ПИК НИК
Во-втором случае это была горничная, тк написано: лежу и возле меня какая-то ЖЕНЩИНА проходит.

НЕЕЕЕ, эт была супруга мужичка-торговца колбасой. На колбасных изделиях её и распёрло))) бизнес у них семейный,колбасу с лотка продавать.

Возможно, возможно 92 я что- то не подумал!
Зарегистрирован: 27.06.2017
 
#10 написал: Tigger power
Сегодня, 15:21
0
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Репутация: (688|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 1 608
Я тоже не поняла зачем платок повязывать при чтении, неужели стоять нужно обязательно - тоже крайность мне кажется. Ну каждый изгаляется как может) Торговцев много ходит, к нам тоже чудным образом просачивались книжные торговцы, с косметикой, всякие. Вторая мне показалась мистичнее. +
Зарегистрирован: 9.12.2016
    
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