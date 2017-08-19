Легенды Нагов 2

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 05:27

Estellan Просмотров: 19 Комментарии: 1 +4 Сегодня, 05:27 by

Века сменяли века, и постепенно в землях белых нагов (а их город располагался в пещере под горой) стали появляться смешные двуногие создания. Сначала приходили и уходили, воевали друг с другом, с удивлением наблюдали за ними наги. Потом стали оседать, несколько поселений появилось совсем недалеко от горы. Заинтересовались наги этими существами, особенно, когда выяснилось, что они разумны, и даже имеют собственный язык. Потребовалось время, чтобы этот язык выучить, и научиться менять форму на их же, двуножью, хоть и смешно это было нагам, с младенчества привыкших к изящности змеиного хвоста. Но однажды, представ перед ними в своем истинном облике, наги поняли, что двуногие их боятся.Даже увидев их в наполовину змеиной форме, люди (оказалось, что так называют себя двуногие) боялись нагов, и не хотели верить, что те не несут им зла, да и вообще не враждебны. Да еще и стали складывать обидные страшные легенды о нагах, якобы те похищают их девиц, да и просто пожирают зазевавшихся путников.Лишь постепенно, и только в двуногой форме, нагам удалось наладить общение с людьми. Смешные создания обрабатывали поля, разводили ручных зверей, ткали одежду. Все это было внове для змеев. Но интересно, да и их пища пришлась по вкусу. Предложили белые змеи людям меняться. Но они не знали что предложить взамен, и пригласили самых смелых людей в свой город, выбрать для обмена то, что придется им по душе.Ошарашены были люди, когда увидели город нагов. Очень пришлись им по душе разнообразные сверкающие и светящиеся камни, которые сияли в стенах пещеры, украшали дома, и покрывали полы. Глянулся желтый и белый металл, из которого наги делали украшения и предметы обихода. Согласились люди менять все это на то, что создают сами. Никогда не были жадными змеи, к тому же не было для них трудностью призывать из земных недр различные руды и камни.***Долгое время наги жили в мире с людьми. Но те постепенно менялись. Слух о чудесном городе распространился далеко за пределы земель белых нагов. Людям не нравилось, что какие-то змеи живут в пещере, сплошь усыпанной драгоценными для них камнями. И решили люди отнять у нагов их богатства.В один день недалеко от входа в пещеры города нагов появились новые люди, другие, их было много, мужчины и женщины. Суровыми были их лица и у каждого на поясе было оружие. Новые люди разбили лагерь, и в тот же день несколько из них пришли в город, потребовали, чтобы змеи покинули свой город, и никогда не возвращались, а еще, чтобы отдали людям все камни и руды, которыми владеют. Удивился король нагов, но отказал им. Наги не собирались покидать свой город, не было у них другого места, да и зачем им было оставлять город, в котором они жили тысячелетия?Рассердились люди, и сказав, что тогда заберут все силой, покинули пещеры. Опечалилась королева. Неспокойно было у нее на душе. Призвала она камни воды, земли, огня, воздуха и знаний, обратилась через них к другим нагам, но никто не отозвался на ее призыв.Люди напали на город ночью. Выламывали из стен и пола пещеры драгоценные камни, нападали на нагов, но не могли убить бессмертных. Бессмертие каждого змея было заключено в два камня, один был во лбу каждого нага, а второй в сердце, только вырвав их оба было возможно убить змея. Этого люди не знали. Как и того, что наги обладают ядовитым дыханием, помимо самого яда, и сильными телами, которые могли обвивать людей, ломая кости и лишая жизни. Отступили люди, сумев захватить одного из нагов, но оставив на поле брани несколько сотен своих трупов.Через несколько дней к первым людям у горы прибавились новые, их было еще больше. Снова взывала королева белых нагов к другим через драгоценные камни, но никто не захотел прийти им на помощь. Разве можно убить бессмертных? Да и люди лишь временное неудобство, скоро они уйдут и им на смену придут другие формы жизни. Таков был ответ других нагов. Лишь золотые хранили молчание.

Ключевые слова: Наги город драгоценности люди

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