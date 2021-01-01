Зимняя охота

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 05:29

mad_billy Просмотров: 57 Комментарии: 0 0 Сегодня, 05:29 by

Снежинки медленно кружились в воздухе, падая и смешиваясь с белой массой, скрывающей землю. Они отражались в линзах бинокля, стеклянным взглядом проходящего по заснеженным холмам.- Ну! Что там?! – Вадим нетерпеливо толкнул Александра в бок.- Терпи, караван должен проезжать здесь уже совсем скоро.- С каких пор?! Магистраль совсем в другой стороне!Александр отвёл бинокль от глаз и устало вздохнул. Он перевёл недовольный взгляд на уже давно не замолкавшего парня.- Ты можешь заткнуться? Ради. Всего. Святого! – на последнем слове он, что есть силы, пихнул Вадима в грудь. – Ты всю операцию под угрозу ставишь!Тот упал на спину, но согнулся в пояснице и выхватил из-за пояса нож. Он хотел вскочить, но Александр грозно оскалился и взялся за пистолет. Они были на волоске от драки, но их прервали. Шум моторов раздался издалека.Тут же Александр упал на живот и стал жадно выглядывать добычу в бинокль. Вскоре на вершину дальнего холма взобрался тяжеловесный снегоход-грузовик. Его широкие гусеницы сминали снег и проделывали дорогу для остального транспорта. Скоро здоровяк скрылся за другим холмом, и несколько более юрких и мелких снегоходов, нагруженных товаром, последовали за ним.Александр достал из-за пазухи рацию.- Вижу их. Сто метров до нашей позиции. Один тяжеловес-проводник и пять малых гружёных. Набиты под завязку, идут медленно.- Оружие?- На двух малых снегоходах сидят люди с ружьями. Больше вооружения не вижу.- Ясно, боец. Продолжайте наблюдение. Как только расстояние сократится до десяти метров, выдвигайтесь на основную позицию. Лишние пушки не помешают, - донеслось из динамика.- Так точно.Он вернул рацию на место и снова поднёс глаза к биноклю. Пока он докладывал засаде об обстановке, караван уже сократил расстояние на тридцать метров. Александр смог разглядеть водителя ведущего снегохода. За рулём сидел толстый, едва помещающийся в кабину, мужик. Он хлебал что-то из термоса и лишь вполглаза смотрел на намечающуюся дорогу. Александр сквасился от омерзения.- Что там такое? Дай посмотреть, - Вадим опять подпихнул его.С неохотой он отдал бинокль напарнику. Тот внимательно уставился на машину-проводника.- Тоже хочешь его грохнуть? - с усмешкой произнёс мужчина.- Ага, - вожделенно ответил юноша, отдавая оптический прибор хозяину. – Чур, жирный мой!- Ладно…Постепенно караван приближался. Не прошло и получаса, как между ним и разведчиками остались заветные десять метров. Александр взял Вадима за плечо и поволок за собой. Они сползли с холма и бросились во весь опор к засаде. Их бег был выверен специально, чтобы следы не отличались от следов какого-то животного.Засада была недалеко от позиции разведчиков – в старой дубраве, через которую караван должен был скоро проехать.Вбежав в лес, они стали петлять между вековыми мёртвыми дубами. Скоро они заметили среди деревьев знакомые силуэты и выбежали на опушку, где заседали остальные. К ним тут же подошёл Геннадий – главарь банды.- Итак, ничего не изменилось? Всё, как ты сказал?- Нет, сэр.- Хорошо. Всем занять положение! – приказал он.Отряд из пятнадцати человек, включая разведчиков, двинулся к широкой “проталине” среди леса. Они заняли места за деревьями и замерли. Александр слегка высунулся из-за своего дуба и посмотрел в бинокль. Он тут же спрятался вновь – караван уже въезжал в лес.Главарь, стоявший за соседним деревом, вопросительно качнул головой. Жестами разведчик показал, что добыча приближается. Геннадий передал это остальным. В один миг щёлкнуло несколько затворов, и снова настала тишина, которую нарушал лишь нарастающий рокот двигателей.Минуты казались вечностью. Всех манило глянуть на добычу и открыть огонь, но все понимали, что этого нельзя делать без команды. Но, наконец, этот момент настал. Когда проводник поравнялся с первым деревом, за которым скрылся один из охотников, раздался выстрел. Все повыскакивали и бросились в атаку. Вместе с ними бросился и Александр. Он достал пистолет и быстро настиг первый снегоход, как раз к моменту, когда воздух заполнила какофония выстрелов.Водитель тяжеловеса был уже мёртв. Выстрел из ружья разбросал его голову по стенам кабины. Александр понёсся дальше. Оказавшись за снегоходом, он застыл на секунду и высмотрел человека с ружьём на одном из снегоходов. Ещё секунда, и он убедился, что это не свой. За это время человек уже вскинул ружьё, целясь в кого-то. Александр опередил его. Он прицелился и выпустил пулю точно в висок жертвы. Человек упал, и стрелок стал выслеживать другую цель, но это уже не требовалось.Выстрелы стихли через считанные секунды. Караван застыл, окружённый ореолом из обагрённого снега. Тела людей, изрешечённые десятками пуль, лежали то тут, то там. Водительские места уже были заняты. По громогласному приказу главаря остальные расселись по кузовам. Сам Геннадий залез в кабину снегохода-проводника, прежде подозвав Александра. Тот подошёл с другой стороны и вытащил жирное тело. Он сел на водительское сидение и рукавом оттёр кровь с лобового стекла.- Трогай, давай! – главарь слегка толкнул его в плечо.- Сейчас, сэр, - Александр надавил на педаль и крепче взялся за руль.Колонна пришла в движение и неспешно миновала дубраву. Снегоход слегка покачивался на свежем снегу. Просматривая лес, Александр замечал следы, которые их банда оставила, занимая место засады. Он припоминал, в какой спешке это происходило. В их убежище запасы уже кончались, и такое щедрое пополнение было не чем иным, как даром свыше. Чтобы их не заметили по шуму и дыму, они даже не взяли свои снегоходы, хотя на базе их хватило бы на всех участников рейда.Вдруг в закрытом кузове большой машины что-то металлически звякнуло и тихо зашипело. Главарь и мародёр синхронно обернулись. Под потолком кабины было окошко. Геннадий поднялся к нему и заглянул в кузов. Он тихо ругнулся, ничего не разглядев, и отодвинул стекло.- Бл… а-а-а-а! – вдруг его тяжёлое тело отлетело от окна, словно крепко ударенное.Лобовое стекло с хрустом промялось под ним. Он громко матерился. Александр сразу же остановил машину и, схватив за грудки, усадил главаря на сидение.- Что там, сэр?! – спросил он, пытаясь оторвать мускулистые руки Геннадия от его лица.Тот не отвечал, только громче ругался. Слыша это, начали сбегаться остальные мародёры. Они окружили машину. Водитель всё-таки смог раскрыть лицо вожака. Он отскочил, ужаснувшись. Геннадий был зверски изуродован. Обрывки кожи свисали по краям куска мяса, оставшегося от лица. Глаза и нос полностью исчезли. На обнажённых челюстях остались лишь задние зубы. Резцы и клыки застучали по сидению, когда Геннадий раскрыл лицо.Мат перешёл в неразборчивый крик, с которым израненный мужчина ощупью вывалился из машины. Прихвостни тут же подхватили его и оттащили подальше, пытаясь успокоить.Александр, не зная, что делать, тоже покинул транспорт. Как раз вовремя. Только его ботинки коснулись снега, как сокрушительный удар сотряс агрегат. За ним последовал странный металлический лязг и громкое шипение. Люди, оказавшиеся по другую сторону от Александра, закричали и разбежались. Кто-то открыл огонь по кузову грузовика.Мужчина выхватил пистолет и оббежал снегоход. Мельком он заметил странные фигуры, будто сделанные из мутного льда, но его внимание быстро привлекло куда более странное явление.Правый борт грузовика был вскрыт, как консервная банка. В разрыве металла стояло… нечто. Синекожее худощавое существо напоминало адскую помесь кузнечика, мухи, летучей мыши, человека и ещё каких-то неведомых тварей, способных ожить только в самом больном воображении. Он слышал описание чего-то подобного от пленных пару месяцев назад, но тогда это казалось бредом напуганных до безумия слабаков. И теперь это стоит прямо перед ним.Но думать об этом не было времени. Чудовище повернуло голову, похожую на омерзительный зубастый цветок. Его глаза-бусинки на длинных отростках злобно засверкали. Оно раскрыло пасть и изрыгнуло поток мутной густой жижи. Лишь чудом Александр успел отскочить и выпустить несколько пуль в направлении урода.Оно взвыло и взмахнуло крыльями, отрываясь от земли и разметая в стороны снег. Александр ужаснулся ещё больше, поняв, что крыльев было шесть. Монстр с оглушительным криком улетел, скрывшись из виду.Какое-то время все стояли, пристально глядя ему вслед и осознавая произошедшее. Каким-то внутренним чутьём Александр понимал, что сейчас у них одна эмоция на всех – утихающий, но стойкий ужас. Он окинул место битвы взором и снова упёр взгляд в фигуры изо льда. Он подошёл к самой близкой и пригляделся. Его глаза округлились – под коркой льда было видно лицо Вадима. Оно было бледным и смялось, словно кусок ветоши. Очевидно, юноша был мёртв. Ещё четыре таких скульптуры стояло около машины. Кого-то смерть настигла в бегу, кого-то спотыкающимся. Один из мародёров всё ещё держал на изготовке автомат.Вдруг воздух разрезал поражённый возглас. Все всполошились и прибежали на звук. Его издал один из бандитов. Он стоял над лежачей глыбой льда. Вокруг неё встали сразу все. Было ясно, кто это.Александр подошёл последим. Протолкнувшись через собратьев, он сразу понял, что заморожен был Геннадий. В груде льда ещё узнавался богатырский стан главаря. Он тоже был мёртв, но, несмотря на это, Александр застыл, как вкопанный.В районе груди и живота лёд был проломлен, но в его оболочке не было тела. Лишь мутная густая слизь с вкраплениями кусков одежды, и те, казалось, растворялись. Жижа всё ещё медленно вытекала на снег, растапливая его и испуская клубы лёгкого пара.Все стояли в полной тишине. За все пять лет правления бандой, Геннадий ни разу не заикнулся, что надо делать, если он умрёт. И сейчас над этим активно размышлял десяток уцелевших мозгов. Постепенно глаза разбойников туповато уставились на Александра, как бы спрашивая «Что теперь?». Он давно слыл довольно смышлёным членом банды и понял одно – теперь власть за ним.Он выпрямился и заговорил:- Сейчас все садимся на снегоходы. Эту бандуру оставим здесь – толку от неё нет. Уедем на базу поскорее, чтобы эта тварь за нами не увязалась, и там порешим, что и как.Отряд беспрекословно пришёл в движение и быстро распределился по транспортам. Александр сел за руль первого и тронулся. Он объехал развороченный грузовик и выжал побольше скорости из тихо тарахтящего мотора. Колонна разбойников резво поехала за ним.Дорогу он знал хорошо, потому скоро вывел караван на изъезженный путь и повёл прямиком к убежищу.Они ехали быстро. Мимо на большой скорости проносились редкие сухие деревья, замёрзшие насмерть много лет назад. Падающие хлопья снега разбивались о защитный экран над рулём снегохода. Сквозь защищающие от ослепительной белизны очки Александр внимательно следил за дорогой.Вдруг рёв разрезал воздух. Дрогнув, мужчина оглянулся и впал в ужас. Синий силуэт догонял их, размахивая всеми шестью перепончатыми крыльями. Заметившие его разбойники, пытались стрелять, но оно уклонялось и неумолимо приближалось к колонне.Скоро оно поравнялось с последним снегоходом и облило его своей мутной субстанцией. Водитель потерял управление, пытаясь сорвать покрывающую его ледяную оболочку. Его занесло, он подрезал передний снегоход и вылетел с дороги, несколько раз перевернувшись в полёте.Тварь сделала сильный взмах всеми крыльями сразу и спикировала на следующий аппарат. Она схватила водителя за плечи, прорывая одежду и кожу. Бедолага поднялся в воздух вместе с ней. Огромная пасть раскрылась и с противным хрустом раздавила его голову одним движением.Огонь по ней редел – патроны кончались. Кто-то из мародёров впал в панику и с криком, полным ужаса, выкрутил газ. Он быстро нагнал ведущего Александра и по неосторожности бортанул его. Несущиеся на огромной скорости машины с огромной силой оттолкнулись друг от друга. Саша только и успел, что покрыть матом испуганного бойца. Его снегоход налетел на бугристую обочину и улетел в кювет. Что-то тяжёлое выпрыгнуло из кузова и так сильно приложило его по голове, что всё померкло вмиг.Он долго лежал без сознания. Всё тело пронзала боль. Лицо сковывал холод. Откуда-то издалека доносились непонятные звуки. Грохот, лязг, выстрелы, крик и визг. Этот шум продолжался недолго. Постепенно звуки повторялись всё реже, пока не затихли полностью. Казалось, прошла целая вечность, прежде чем Александр достаточно окреп, чтобы просто поднять веки.Перед глазами всё ещё была тьма, но скоро в ней прорезались маленькие мерцающие точки. Александр чувствовал, что его нос и глаза припорошил снег. Он уже хотел смахнуть его, но его прервал громкий хруст. Он доносился из-за снегохода, лежавшего рядом на боку. Неприятный звук сменился ещё более неприятным. Теперь оттуда доносилось хлюпанье, будто кто-то шумно хлебал чай.События прошедшего дня тут же пронеслись у него перед глазами. Он вздрогнул и как можно тише подполз к носу снегохода. Он выглянул из-за него и чуть не вскрикнул. Эта тварь была там. Она сидела верхом на монолитной куче льда, в которой без труда угадывался человеческий силуэт. Головой оно приникло ко лбу жертвы, жадно высасывая густую бледную жидкость. Синюшная кожа чудовища с редкими толстыми волосами жирно поблескивала в бледном лунном свете.Вокруг были разбросаны другие снегоходы. Видимо, они проехали лишь немногим дальше своего нового лидера.Вдруг тварь оторвалась от еды и стала вертеть головой из стороны в сторону. Саша тут же отполз обратно за снегоход, в спешке придумывая, что же делать дальше. Панические мысли прервал негромкий хруст снега. Он приближался.Мужчина первым делом приложил руку к кобуре. Она была пуста.- Чёрт! – совсем тихо сорвалось с его побледневших от холода губ.Глаза Александра в ужасе забегали по округе и наткнулись на предмет у него в ногах. Это был развалившийся ящик. Совсем рядом с ним лежала доска с двумя торчащими гвоздями. Мародёр без раздумий схватил её и приготовился выскочить и нанести удар.Но его настигло облегчение – шаги существа доносились уже издали. Затем они снова приблизились, затихли, и возобновились мерзкие звуки трапезы. У Александра появилось ещё немного времени на раздумья. Он снова бросил взгляд по сторонам.Неподалёку вверх дном лежал другой снегоход. Из-под него торчали руки и ноги грабителя, раздавленного тяжёлым агрегатом. Вокруг транспорта раскинулась багровая звезда из замёрзшей крови. Под рукой у мертвеца лежал автомат. Александр уже обрадовался, но два минуса тут же согнали улыбку с его лица. Во-первых, автомат лежал со стороны, обращённой прямо к твари. Во-вторых, их разделяло порядка пяти метров.Он бы мог сделать рывок и подхватить оружие. Один раз он уже уклонялся от атаки твари. Но где гарантии, что тварь среагирует так же медленно, как и тогда? Александр почесал затылок и снова посмотрел на своё немощное оружие. При виде гвоздей его посетила мысль. Он покрепче схватился за один из них и медленно, очень аккуратно, стал выгибать к ближайшему концу. То же самое он провернул со вторым гвоздём на этой стороне, и с двумя остальными на другой.Затем Александр осторожно поднялся и выследил тварь взглядом. Она всё ещё жрала, не замечая ничего вокруг. Александр сделал шаг и дрогнул от того, как громко захрустел снег. Тварь остановилась и повернулась к нему. Саша замер. Чудовище поднялось. Редкие волоски на его теле колебались, будто от напряжения. Глаза на стебельках неспешно шевелились, выискивая источник звука. Оно сжало лапы в кулаки, треща длинными когтями, и в несколько размашистых шагов оказалось прямо перед человеком. Он шокировано смотрел на него, не способный связно мыслить. Лишь одно чётко отпечаталось у него в голове – урод, похоже, не видел его.Морда чудовища оказалась совсем близко к его лицу. От неё едва ощутимо пахло чем-то кислым. Молнией в уме Саши воссияла мысль – пора! Он пришёл в движение и занёс доску над головой монстра. Он лишь взвизгнул, но не успел отскочить – кусок дерева глубоко вошёл в зубастую пасть. Оно подавилось и захрипело, обдав нападающего холодной голубоватой кровью.Он тут же бросился к снегоходу и упал на колени, хватая автомат, после чего резко обернулся и взял врага на мушку. Образина уже выплюнула доску и поворачивалась к нему. Из зубастой пасти свисали белые слюни. Оно яростно завопило, и Александр нажал на кривой спусковой крючок. Приклад стал часто толкать его крепкое плечо. Жёлтый свет выстрелов стробоскопом озарил место бойни. Оглушительный рокот очереди разрезал воздух на многие десятки метров вокруг.Через несколько секунд тварь упала, но он не прекращал стрелять. Вместо этого мужчина встал на ноги и подошёл ближе, не отпуская крючок ни на миг. Только когда оружие недовольно щёлкнуло и затихло, он опустил раскалившийся докрасна ствол. Клубы пара, вырывающиеся изо рта, закрывали ему обзор. Он нащупал тело твари ногой и опустился на колено рядом с ним. Его дыхание полегчало, и он смог осмотреть труп. Живот, грудь и голова существа были изрешечены и всё ещё сочились маслянистой голубой жидкостью. Несколько раз он с силой потыкал тушу дулом, но ничего не случилось. С облегчением он выдохнул – тварь действительно сдохла.Он поднялся и посмотрел на небо. Луна была в зените, становилось холоднее. Повыше натянув шарф на лицо, Александр стал быстрым шагом обходить побоище. Он осматривал транспорт, считал трупы и распихивал по карманам всё полезное, что мог найти.Сразу же он заметил, что на месте битвы было лишь четыре снегохода. Один был далеко позади. Значит, ещё два снегохода смогли оторваться. Думая об этом, Александр слегка улыбнулся – была надежда, что придёт помощь. Навряд ли мародёры просто так оставят столько ценного груза.Мужчина поднял с земли банку с консервами, одну из нескольких десятков, раскатившихся из поломавшихся ящиков. Рядом с другим снегоходом стоял на коленях замороженный бандит. В руке, выставленной вперёд, он сжимал нож. С усмешкой Александр взялся за лезвие и потянул на себя. Клинок не поддался. Даже двумя руками не получилось вынуть его. Тогда Саша просто разбил лед прикладом автомата. Желеобразная жижа зашлёпала на снег. Сколов остатки льда с рукояти, Александр начал вскрывать банку.Ему не было жалко того, кто был во льду. Под ним уже не было видно ни лица, ни других опознавательных признаков. Таких “скульптур” по всей обочине было немного, хотя, наверное, многие просто занесло снегом или их съела эта гадина. Так что точные потери нельзя было оценить, да и сейчас было не до этого.Александр присел на уцелевший ящик и стал выколупывать тушёнку из банки пальцами. Холодной она была не очень вкусной, но развести огонь было нечем, и пришлось мириться с этим. За едой выживший размышлял над следующим шагом.Очевидно, нужно было проверить исправность всех снегоходов, по возможности завести один и поскорее махнуть в убежище. Про груз можно было забыть – слишком много времени понадобится, чтобы его собрать, да и нагруженный снегоход пойдёт медленнее, чего ему совсем не хотелось. Раз на то пошло, то будет легче вернуться за ними позже.Толком не насытившись, Александр отставил банку в сторону и встал на ноги. Он подошёл к ближайшему снегоходу и стал его осматривать. Он не был силён в механике, но, на общий вид, транспорт был в порядке. Обойдя его, мужчина упёрся руками в борт кузова и начал толкать. Его ноги тут же погрузились в снег, но скоро нашли опору, и махина стала поддаваться. С громким скрипом и хрустом снега пространство между краем кузова и землёй разрасталось.С ещё одним усилием Александра дёрнуло вперёд. Он наполовину провалился в кузов, но его это не огорчило. Левая гусеница снегохода всё-таки коснулась земли, что не могло не радовать. Он шустро выкарабкался из кузова и уселся на водительское сидение. Ещё радостнее ему стало, когда он увидел, что ключ зажигания был на месте, а стрелка на приборной панели показывала наполовину полный бак. Он взялся за ключ и прокрутил его. Мотор затарахтел, и машина задрожала. Ручка газа мягко прокрутилась, двигая машину вперёд.Александр усмехнулся и с разгона взъехал по склону, вернувшись на дорогу. Теперь нельзя было терять ни минуты. Он выкрутил газ на полную и понёсся вперёд. Мимо стали мелькать сугробы и редкие мёртвые деревья. Луну скрыли тучи, и пришлось включить фары. Одна из них была разбита, но света другой вполне хватало.Скоро вдалеке показался густой лес. Через несколько минут снегоход уже ехал среди высоких безлистных тополей. От дороги оттопырилась неширокая тропа, ведущая в чащу. Резким движение руля Александр свернул на неё. В её конце завиднелся блестящий огонёк, и Александр быстро его достиг.Это был знак, прибитый к дереву. Он был сделан из жести, отражающей свет. Чёрными буквами на нём было написано «дальше пути нет». Как бы подтверждение этого, со знака свисала цепь, на которую, как огромные бусины, были нанизаны черепа людей.Александр прекрасно помнил всех пятерых. Они были первыми, на кого их банды совершила нападение. Но разбойник не стал углубляться в воспоминания и продолжил путь. Вопреки знаку, после него тропа продолжалась.Постепенно она сузилась ещё больше и стала петлять ещё больше. «Снегоходу-тяжеловесу пришлось бы нелегко на этой дороге», - думал ездок.Среди леса стала видна некая тёмная махина, раскинувшаяся по обе стороны от тропы. Это была стена мародёрского логова. Конец тропы упирался в ворота посередине укрепления. По обе их стороны стояли башни, из которых воинственно торчали стволы наскоро сделанных тяжёлых пулемётов. От звука моторов на башнях зажглись прожектора. Два ярких круга озарили новоприбывшего. Александр остановился и приподнялся с сидения. Он открыл лицо и сделал размашистый жест руками, знакомый только членам банды. Дутые от тёплых курток силуэты на башнях зашевелились, и ворота с грохотом разъехались. Через несколько секунд они закрылись уже за спиной оказавшегося дома бандита.Как только мотор снегохода затих, его окружило около тридцати соратников. Со всех сторон посыпались вопросы и недоумённо-напуганные взгляды. Но они прервались в один миг от чьего-то громкого оклика.- Всем разойтись! – разнёсся над толпой громовой бас.Его Александр узнал сразу. Бандиты расступились, освобождая дорогу для рослого мужчины в куртке на меху. Его лицо рассекало несколько внушительных шрамов. В правой щеке была пара едва затянувшихся дыр от пуль. В бледном свете фонарей жёлтые глаза здоровяка инфернально сияли. Его звали Юрий, он был двоюродным братом Геннадия и уже давно положил глаз на место главаря.- Значит, выжили не только эти трое? – он слегка пригнул свой мощный стан к Александру.- Ну… видать, да… - тот неловко усмехнулся, с трудом выдерживая бесчувственный взгляд великана.- Пойдём. Будешь отогреваться, - произнёс Юрий дружелюбно, но всё так же холодно.Оторвавшись от транспорта, Саша послушно потопал за ним к одному из стареньких срубов, стоявших здесь ещё задолго до рождения кого угодно в этом прибежище. Из железной трубы на скошенной крыше валил густой белый дым.Со скрипом дверь, значительно утеплённая потрёпанными одеялами и обрывками одежды, впустила людей внутрь. Это была кухня. В воздухе распространялся аромат варёного мяса. У печи в центре квадратного помещения ютилась троица в одних майках и штанах. Они хлебали бульон из блюдец и тихо переговаривались. Хлопок закрывшейся двери заставил их дрогнуть и оглянуться. В них Александр узнал своих попутчиков в недавнем рейде.Юрий усадил его рядом с ним и скомандовал худощавому повару налить товарищу бульона. Тот вскоре протянул ему полную тарелку, и Александр без промедления принялся пить. Тёплое варево тут же оживило его, он порозовел и заулыбался. «Наконец, закончилось», - сказал он про себя и взглянул на нового главу группировки.- Я должен что-то…- Нет, не должен. Они уже всё рассказали. За грузом возвращаться не будем – тварь ещё может быть там.- Дело в том, что я убил её.Глаза Юрия приобрели удивлённое, но сдержанное выражение.- Расстрелял, если быть точным.- М-м-м… а где растеряли груз, помнишь?- Конечно!- Хорошо. Значит, завтра утром вернёмся за ним и, по возможности, приберём к рукам тушку твари. Пока наедайтесь и идите спать, - с этими словами Юрий покинул кухню.Не без удовольствия Александр выполнил его приказ.Как только тусклое солнце поднялось над горизонтом, ворота разбойничьей крепости открылись, выпуская колонну из пяти снегоходов. Во главе, на трофейном транспорте нёсся Александр. За ним, не отрывая взгляд, следовал Юрий. Остальные были под управлением троицы бандитов, минимально вооружённых на всякий случай.Колонна быстро добралась до места аварии и лихо съехала с дороги в низину.Выпавший за ночь снег прикрыл разбитую технику и груз, но не скрыл их. По громогласному приказу Юрия бандиты стали выкапывать всё, что уцелело, и складывать в кузова. Сам же глава поравнялся с приведшим их сюда человеком.- Ну и где эта тварь? – спросил он с хищным хладнокровием.- А, да вот… здесь…Они оба замерли над местом, где упало расстрелянное чудовище. Но их не ждало уродливое мёртвое тело. Вместо него на снегу была лишь неровная рытвина, окрашенная россыпью голубых ледяных пятен.Юрий опустился на колено и поднял кусочек белого льда. Он растаял у него на ладони, превратившись в голубую лужицу. Здоровяк принюхался к жидкости. Его чуткий нос сразу же уловил характерный металлический запах, но не железа – меди. «Значит, это точно был не человек. И навряд ли обычный зверь», - подумал мужчина. Он стряхнул с руки жижу и поднялся в полный рост.От рытвины шла вереница следов, явно не принадлежащих какому-либо известному ему животному. Три длинных острых отпечатка исходило из центра следа, формируя подобие звезды. Между следами было внушительное расстояния, никак не меньше полутора метров. Дорога из следов была длинной и уходила далеко к горизонту. Острое зрение Юрия уловило какое-то движение там, вдалеке, но видение рассеялось сразу, как он о нём подумал.- Сэр? – голос Александра отвлёк его.- А? – великан обернулся.- Они уже всё собрали, - мужчина указал на заполненные под завязку кузова. – Думаю, нам лучше убираться.- Да… - Юрий снова обратил пламенные глаза в направлении следов, но тут же отдёрнул себя и изрёк новый приказ, седлая свой снегоход. – Возвращаемся на базу!Все подчинились и устремились в заданном направлении.

Ключевые слова: Постапокалипсис холод мародёры чудовище снегоход снег авторская история

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